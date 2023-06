Airlines zuversichtlich: Kein eigenverschuldetes Verkehrschaos im Sommer

Die Chefs der Iata-Fluggesellschaften sind zuversichtlich, ein ähnliches Reisechaos wie im vergangenen Jahr vermeiden zu können.

"Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir diesen Sommer ohne allzu große Störungen überstehen werden", sagte Iata-Generaldirektor Willie Walsh in einem Interview am Sonntag.

Die Fluggesellschaften sind jedoch weiterhin besorgt über Störungen des Flugverkehrs in Europa und den Vereinigten Staaten. Walsh warnte davor, dass Flüge aufgrund erneuter Streiks – etwa von Fluglotsen – ausfallen könnten.

"Was die Airlines betrifft, haben sie ihre Verpflichtung erfüllt, ihre Ressourcen für diesen Sommer bereitzustellen. Ich denke, dass auch die meisten Flughäfen die Situation meistern werden. Ich bin überzeugt, dass sie aus den Erfahrungen des letzten Jahres gelernt haben", sagte Walsh gegenüber Reuters.

Ein unerwartet schneller Anstieg des Flugverkehrs, gepaart mit einem Mangel an Arbeitskräften, hatte im vergangenen Sommer zu einem Chaos an mehreren Flughäfen in Europa und Nordamerika geführt. Das hatte vielerorts einen Konflikt zwischen Fluggesellschaften und Flughäfen über Passagierbegrenzungen ausgelöst.

Dabei hat die zunehmende Zahl von Streitigkeiten zwischen Fluggästen und Fluggesellschaften weltweit zu Forderungen nach Ausgleichszahlungen für Fluggäste geführt.

"Letztendlich ist es der Verbraucher, der bezahlt, da die Kosten natürlich von der Branche getragen werden. Aber die Branche kann das nicht einfach hinnehmen", sagte Walsh.

"Je mehr Kosten den Fluggesellschaften durch Probleme entstehen, auf die sie keinen Einfluss haben, desto mehr werden sich diese Kosten in den Ticketpreisen widerspiegeln und diese in die Höhe treiben. Es ist ein sehr frustrierendes Umfeld, in dem wir arbeiten."