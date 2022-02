Fluggesellschaften und Umweltgruppen haben sich zusammengetan, um die Einführung nachhaltiger Flugzeugtreibstoffe in der EU voranzubringen. Wie das Umwelt-NGO "Transport & Environment" mitteilt, beteiligen sich Air France-KLM, Easyjet, Ryanair und DHL am Projekt "Fuelling Flight Initiative", die Nachbesserungen an der EU-Initiative "ReFuelEU" zum Ziel hat.