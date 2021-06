Die Fluggesellschaften fahren ihr Angebot am neuen Hauptstadtflughafen hoch. Die Flughafengesellschaft teilt mit, dass im Juli und August rund 70 Airlines zu rund 160 Zielen in 50 Ländern fliegen werden. Eurowings, Lufthansa, Sunexpress, Ryanair und Easyjet legen deutlich mehr Verbindungen auf. So wird Lufthansa die Frequenzen nach Frankfurt auf bis zu neun und München auf bis zu sechs Flüge täglich aufstocken.