Airlines protestieren: Flughafen Auckland plant deutliche Gebührenerhöhung

Fluggesellschaften kritisieren den Auckland International Airport. Der Flughafen will Milliarden in Investitionen stecken und plant dafür eine deutliche Erhöhung der Gebühren.

Flugzeuge der Air New Zealand am Flughafen Auckland International.

Der neuseeländische Flughafen Auckland International (AIA) will die Gebühren am Platz deutlich erhöhen. Das stößt auf wenig Gegenliebe von den Airlines.

Air New Zealand und Qantas, die zwei größten Fluggesellschaften am Platz, kritisieren die Entwicklungspläne des Flughafens als zu kostspielig.

Über die kommenden fünf bis sechs Jahre sollen mit der Erhöhung 3,9 Milliarden Neuseeland-Dollar (2,2 Milliarden Euro) an Investitionen refinanziert werden. Unter anderem soll ein neues Inlandsterminal gebaut werden.

"Die Fluggesellschaften akzeptieren, dass Investitionen notwendig sind, aber was AIA vorschlägt, geht weit über das hinaus, was notwendig oder bezahlbar ist", sagte Qantas-Chef Alan Joyce in einer Erklärung.

Auch das Board of Airline Representatives of New Zealand (BARNZ), ein Branchenverband, dem 28 Fluggesellschaften angehören, kritisiert das Vorhaben. Der Flughafenbetreiber habe es in den vergangenen Jahren versäumt, sinnvoll zu investieren.

"BARNZ hat AIA mitgeteilt, dass die vorgeschlagenen Ausgaben ineffizient sind und überdacht werden sollten", sagte Geschäftsführerin Cath O'Brien. Sie äußerte sich besorgt über die Auswirkungen auf die Nachfrage, wenn AIA zum teuersten Flughafen der Region würde.

Fast eine Verdopplung

Der Flughafen weist die Kritik zurück und erinnert auf die hohen Gewinne der Airlines. Die überarbeiteten Gebühren für Fluggesellschaften sollen am 1. Juli in Kraft treten.

Nach der neuen Tarifstruktur sollen die Entgelte deutlich steigen. Die Gebühren Auslandspassagiere sollen in den fünf Jahren der Preisänderung im Durchschnitt 37,35 Neuseeland-Dollar pro Passagier betragen – aktuell liegen sie bei 23,40 Dollar.

Noch größer fällt die Erhöhung für Inlands-Passagiere aus. Statt aktuell 6,75 Dollar sollen diese dann 11,85 Neuseeland-Dollar betragen.