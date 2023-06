Airlines optimistisch: Gewinne sollen sich 2023 mehr als verdoppeln

Die Iata-Fluggesellschaften rechnen in diesem Jahr mit mehr als doppelt so hohen Gewinnen wie 2022. Trotz der sich eintrübenden Konjunkturaussichten wollen viele Menschen reisen. Allerdings gibt es auch Herausforderungen.

Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen Jetzt airliners+ testen Sie haben schon einen Zugang? Hier anmelden

Die Fluggesellschaften rechnen weltweit für das laufende Jahr nach dem Ende von Corona-Restriktionen mit mehr als doppelt so viel Gewinn wie 2022.

"Die Pandemiejahre liegen hinter uns, und die Grenzen sind wie normal geöffnet", sagte Iata-Generaldirektor Willie Walsh beim Jahrestreffen des Branchenverbandes Iata. "Viele Menschen müssen nicht nur reisen, sondern wollen es auch. Und sie werden es auch das ganze Jahr lang tun."

Insgesamt erwarten die Iata-Airlines nach Angaben von Montag einen Gewinn von 9,8 Milliarden US-Dollar (rund 9,17 Milliarden Euro) nach 4,7 Milliarden US-Dollar vor Jahresfrist.

Begünstigt würden die Aussichten für den Reiseverkehr von der niedrigen Arbeitslosigkeit, trotz der sich eintrübenden Konjunkturaussichten. "Das gibt den Verbrauchern die Zuversicht, dass sie Geld ausgeben können."

Bislang behindert auch die hohe Inflation die Nachfrage nicht. Die jüngsten Quartalsergebnisse der Fluggesellschaften waren gut ausgefallen.

Boomendes Sommergeschäft steht bevor

Die Airlines bereiten sich nun auf ein boomendes Sommergeschäft vor. Auch der Umsatz dürfte in diesem Jahr steigen und mit 803 Milliarden US-Dollar nur wenig unter dem Vor-Pandemie-Niveau von 838 Milliarden US-Dollar liegen.

Allerdings machen Lieferprobleme bei den Flugzeugbauern den Unternehmen zu schaffen. Dazu kommen steigende Flughafengebühren. Das betreffe insbesondere den Amsterdamer Flughafen Schipol sowie Flughäfen in Südafrika.

Zudem sei die Ertragskraft der Fluggesellschaften immer noch zu niedrig, betonte Walsh. Derzeit verdienten die Unternehmen mit jedem Passagier gerade einmal 2,25 US-Dollar – "weniger als eine Tasse Kaffee oder ein U-Bahn-Ticket".

Und auch insgesamt dürfte die Branche weltweit noch deutlich weniger verdienen als 2019, dem Jahr vor der Pandemie. Da hatten Fluggesellschaften den Angaben zufolge weltweit einen Profit von 26,4 Milliarden US-Dollar eingeflogen.

Im ersten Pandemie-Jahr 2020 verbuchten sie indes Verluste von 137,7 Milliarden US-Dollar, im Folgejahr immerhin noch ein Minus von 41,9 Milliarden US-Dollar. 2022 verlief mit Verlusten von voraussichtlich 3,6 Milliarden US-Dollar schon deutlich glimpflicher und damit deutlich besser als noch im Dezember geschätzt.

Ein "gutes Jahr für die Luftfahrt"

Vor allem Fluggesellschaften aus Europa kamen finanziell besser aus der Krise als zunächst gedacht. So flogen sie den Angaben zufolge schon im vergangenen Jahr einen Gewinn von 4,1 Milliarden US-Dollar ein, während der Verband ihnen noch im Dezember einen Verlust von 3,1 Milliarden US-Dollar vorausgesagt hatte.

Für 2023 prognostiziert die Iata ihnen nun einen Gewinn von 5,1 Milliarden US-Dollar, mehr als achtmal so viel wie zuletzt vorhergesagt und damit nicht mehr weit entfernt vom Vor-Corona-Niveau.

Passagiere stehen vor einer Anzeigetafel am Flughafen Brüssel. © DPA / Nicolas Maeterlinck

Weltweit rechnet der Verband in diesem Jahr mit einem Anstieg des Passagieraufkommens auf 4,35 Milliarden Fluggäste. Das wären nur noch vier Prozent weniger als 2019. "Alles zusammengenommen glauben wir, dass dies ein gutes Jahr für die Luftfahrt wird", sagte Iata-Chef Willie Walsh.

Dabei erholt sich der Passagierverkehr in Europa nicht ganz so schnell von der Krise wie in Nordamerika. Der Iata zufolge wird das Flugangebot in diesem Jahr dort bereits fünf Prozent größer ausfallen als im Jahr vor der Pandemie.

Das Passagieraufkommen dürfte immerhin zwei Prozent höher liegen. In Europa hingegen wird das Flugangebot 2023 dem Verband zufolge noch zwei Prozent unter dem Vorkrisenniveau liegen – und das Passagieraufkommen sogar sechs Prozent darunter.

Für die Airlines aus Nordamerika passte der Verband seine Gewinnprognosen nur leicht an: Im vergangenen Jahr lag ihr Profit demzufolge mit 9,1 Milliarden US-Dollar rund 800 Millionen niedriger als zuletzt geschätzt. Für 2023 rechnet die Iata dort jetzt mit Gewinnen von etwa 11,5 Milliarden US-Dollar, rund 100 Millionen mehr als bislang.

Während Fluggesellschaften aus dem Nahen Osten nach 1,4 Milliarden US-Dollar Gewinn in diesem Jahr immerhin auf zwei Milliarden US-Dollar zusteuern, steckt die Branche in anderen Weltregionen weiterhin tief in den roten Zahlen.

Vor allem die strikten Corona-Beschränkungen in China brockten den Airlines im Asien-Pazifik-Raum 2022 einen Verlust von 13,5 Milliarden US-Dollar ein.

Im laufenden Jahr dürfte sich das Minus laut Iata immerhin auf 6,9 Milliarden US-Dollar halbieren. Einen ähnlichen Trend - wenn auch mit geringeren Fehlbeträgen – sagt der Verband den Fluggesellschaften in Lateinamerika und Afrika voraus.