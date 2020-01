Airlines sichern sich beim Ölpreis ab

Der Kerosinpreis hängt direkt vom Ölpreis ab. Doch obwohl die Kosten für den Rohstoff nun wieder anziehen, müssen Airlines vorerst nicht mit Mehrbelastungen rechnen. Das Beispiel Lufthansa zeigt, wieso.

Ein Flugzeug wird betankt. © dpa / Andreas Gebert

Die Iran-Krise hat den Ölpreis um knapp sechs Prozent ansteigen lassen. Kurzfristig ist eine Verteuerung des Ölpreises keine große Belastung für viele Airlines. Denn auch wenn der Preis für Kerosin an den Rohölpreis gekoppelt ist und letzterer aktuell steigt: Viele Fluggesellschaften sichern sich den benötigten Treibstoff bereits im Voraus zu einem garantierten Preis, sagt Michael Santo von der Unternehmensberatung H&Z.

Dieses sogenannte Fuel-Hedging sichert den Kraftstoff zu einem bestimmten Preis x für die Zukunft - allerdings kostet Hedging auch Geld. Doch können hier ganz klar die Vorteile überwiegen, betont Santo: "Die Preisabsicherung ist wie eine Art Versicherung; sprich ich sichere mir als Airline in der Zukunft ein Preisniveau und erhalte dadurch Planungssicherheit für die Kostenseite."

Ölpreisentwicklung

Der Ölpreis hat durch die aktuelle Iran-Krise angezogen. In der Nacht zum Montag stieg der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent erstmals seit Sommer 2019 wieder über die Marke von 70 Dollar.

US-Dollar für ein Barrel Brent-Rohöl der vergangenen drei Jahre Monat Preis pro Barrel in USD 01'17 51.74 02'17 52.3 03'17 49.33 04'17 47.26 05'17 44.76 06'17 41.83 07'17 44.22 08'17 43.76 09'17 48.64 10'17 52.11 11'17 53.36 12'17 55.36 01'18 55.43 02'18 53.96 03'18 56.62 04'18 61.95 05'18 66.76 06'18 67.88 07'18 63.68 08'18 66.78 09'18 71.4 10'18 66.93 11'18 51.79 12'18 46.11 01'19 54.35 02'19 58.09 03'19 60.14 04'19 64.89 05'19 56.78 06'19 57.53 07'19 58.72 08'19 55.0 09'19 55.99 10'19 53.24 11'19 56.83 12'19 59.67

Quelle: börse.de

Hauptgrund dürfte die sich zuspitzende Lage im Iran-Konflikt sein. Seit der Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani durch US-amerikanische Truppen stieg der Ölpreis um rund sechs Prozent oder rund vier Dollar pro Barrel. Experten sprechen von einer geopolitischen Risikoprämie. Diese könne auch auf zehn Dollar pro Barrel steigen, so Experten.

Vor- und Nachteil von Fuel-Hedging

Wenn sich der Ölpreis, und im Gleichschritt der Kerosinpreis, nach unten bewegt, haben Airlines mit Fuel-Hedging zeitweise natürlich höhere Kosten, als jene Fluggesellschaften ohne diese Absicherung. Wenn sich der Ölpreis hingegen nach oben bewegt, sind Airlines über Fuel-Hedging abgesichert und sparen mitunter viele Millionen ein.

Wie viel des benötigten Treibstoffs eine Airline vorab hedgt, bleibt natürlich ihr selbst überlassen - die Mengen sind immer auch abhängig von der Risikobereitschaft. Der Lufthansa-Konzern hingegen gestaltet Fuel-Hedging flexibel, wenn auch immer 24 Monate im Voraus: "Um an einem eventuellen Preisverfall möglichst weitreichend zu partizipieren, wird nur ein begrenzter Schutz vor einem Preisanstieg in Kauf genommen", teilte eine Konzernsprecher gegenüber airliners.de in der Vergangenheit mit.

Die Grafik zeigt den prozentualen Anteil des gehedgten Treibstoffs in den jeweiligen Monaten (X-Achse) nach Einkauf. Quelle: Geschäftsbericht Lufthansa Group, Darstellung: airliners.de

"Kraftstoffmanagement inklusive Fuel-Hedging ist insbesondere bei einigen Legacy-Carriern absolute Königsdisziplin", erklärt Santo. Dabei will sich natürlich keine Fluggesellschaft beim Fuel-Hedging mehr als nötig in die Karten schauen lassen. Doch: "Man kann sich sicher sein, dass dies neben dem Netzwerkmanagement die Paradedisziplin bei den Airlines ist - ausgerüstet mit hervorragenden Ressourcen und immer stark im Fokus der Chefs."

Lufthansa tankte 2018 für über fünf Milliarden Euro

Immerhin wird hier mit horrenden Summen jongliert, die durchaus eine entscheidende und profitabilitätskritische Funktion inne haben. Ein Beispiel: Der Lufthansa-Konzern hat 2018 für 6,1 Milliarden Euro rund 10,8 Millionen Tonnen getankt. Fiele oder stiege der Ölpreis im laufenden Jahr um zehn Prozent, könnte das den Kostenaufwand für Treibstoff um einen dreistelligen Millionenbetrag beeinflussen - da sind Effekte des Hedgings bereits einkalkuliert.

Gerade bei Lufthansa könnte ein langfristig steigender Ölpreis das Wachstum der vergangenen Jahre auf eine harte Probe stellen, so Santo. "Denn der Rohölpreis war in der Vergangenheit konstant auf einem niedrigen Niveau und hat dadurch das Ergebnis immer wieder stark beeinflusst." Daher gilt für den Experten: