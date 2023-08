Wie Airlines bei Katastrophen mit den Ticketpreisen umgehen

Waldbrände in verschiedenen Teilen der Welt sorgen aktuell dafür, dass viele Menschen auf einmal evakuiert werden müssen. Die Flugticketpreise schnellen wegen der hohen Nachfrage in die Höhe – doch die Airlines können das unterbinden.

In der vergangenen Woche machten Kanadier in den sozialen Medien ihrem Ärger über die Airlines Luft, nachdem die Preise für kommerzielle Flüge von Yellowknife auf das Zehnfache gestiegen waren. Währenddessen mussten die Einwohner wegen der wütenden Waldbrände evakuiert werden.

Fluggesellschaften wie Air Canada haben zugesagt, die Preise für Flüge nach Yellowknife zu begrenzen, da die meisten der rund 20.000 Einwohner wegen eines herannahenden Großbrandes evakuiert wurden. Analysten zufolge könnte dies jedoch einige Zeit dauern, da die Fluggesellschaften automatische Systeme, die bei steigender Nachfrage die Preise erhöhen, manuell außer Kraft setzen müssen.

Wie legen Airlines ihre Preise fest?

Fluggesellschaften legen auf der Grundlage von Faktoren wie Kaufzeitpunkt und Nachfrage eine Reihe von Ticketpreisen fest. Dann weisen sie jedem Tarif Sitzplätze zu, erklärt Chris Amenechi, Gründer des Start-ups Seatcash, das Flugpreise vorhersagt. Eine Nachfragespitze würde dazu führen, dass die billigeren Tarife ausverkauft wären und sich die Nachfrage auf die teureren verlagern würde.

"Das System weiß nicht, dass es sich um eine Katastrophe handelt, und wenn sie eintritt, müssen die Unternehmen eine Entscheidung treffen, um das System abzuschalten", sagt Amenechi.

"An einem Ort wie Yellowknife gibt es nur eine begrenzte Anzahl von Flügen, und wenn alle Flüge ausgebucht sind, kann man sich vorstellen, wie teuer es wird, weil niemand mehr einen Platz frei hat." Laut Amenechi sei manchmal nur ein einziger Platz in der First oder Business Class verfügbar.

Können Airlines die Preise deckeln?

Air Canada erklärte in einer Stellungnahme, dass es sich bei den in den sozialen Medien veröffentlichten Beispielen für Flüge von Yellowknife nach Calgary zum Preis von 4500 kanadischen Dollar (rund 3056 Euro) um aggregierte Preise von Buchungswebseiten handelte. Einige dieser Flüge beinhalteten mehrere Zwischenlandungen, die von anderen Airlines durchgeführt wurden, und die Reisezeit betrug bis zu 21 Stunden im Vergleich zu einem normalen zweistündigen Direktflug nach Calgary.

"Wir bemühen uns, diese kombinierten Tarife zu korrigieren, wo immer dies möglich ist", so Air Canada. Die Fluggesellschaft teilte mit, dass sie einen Business-Class-Tarif im Wert von rund 1000 kanadischen Dollar (rund 679 Euro) für einen Flug ab Yellowknife storniert und in einen regulären Tarif umgewandelt hat.

Air Canada teilte außerdem mit, dass Passagiere, die den Tarif vor der Änderung gekauft haben, ihr Geld zurückerhalten. Die Reisewebsite "Expedia Group" erklärte, dass die Airlines die Flugpreise und die Verfügbarkeit auf ihrer Website festlegen. "Den Fluggesellschaften steht es frei, die angezeigten Preise und Verfügbarkeiten zu ändern".

US-Airlines senken Preise manuell für Evakuierungsflüge

Die Fluggesellschaften haben immer die Möglichkeit, die Preise im Katastrophenfall zu senken. Mehrere US-Airlines boten 19 Dollar (rund 17,46 Euro) für einen 40-minütigen Evakuierungsflug von Maui nach Honolulu an. Damit wollten sie den Menschen helfen, die vor den Waldbränden geflohen waren. Diese haben diesen Monat mindestens 114 Menschen das Leben gekostet.

"Im Fall von Maui wird deutlich, dass die US-Airlines keine Mühen scheuen, um gute Nachbarn zu sein und Einwohner und Besucher zu evakuieren", sagte der US-Luftfahrtanalyst Robert Mann. "Diese 19-Dollar-Tarife wurden auf Anweisung der Fluggesellschaften manuell gedeckelt."

Mann vermutet, dass die US-Airlines aus der Entgleisung eines Amtrak-Zuges von Washington nach New York im Jahr 2015 gelernt haben könnten: Die Flugpreise waren aufgrund der gestiegenen Nachfrage in die Höhe getrieben worden, was den Airlines den Vorwurf der Preistreiberei einbrachte.