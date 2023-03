Airlines erwarten steigende Klimaabgaben ab kommendem Jahr

Ein Airbus A330 von China Airlines fliegt von Peking nach Frankfurt über die Stadt Kirowsk, während am Himmel ein Halbmond zu sehen ist.

Das steigende Verkehrsaufkommen im Luftverkehr wird nach Einschätzung der Iata bereits im kommenden Jahr erstmals globale Emissionsauflagen im Corsia-System auslösen.

Die Abkürzung Corsia steht für "Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation". Es ist das UN-Klimaprogramm für die internationale Luftfahrt. Die Emissionen aus dem internationalen Flugverkehr soll in der ersten Corsia-Phase auf 85 Prozent des Niveaus von 2019 begrenzt werden.

Es wird erwartet, dass dieser Schwellenwert basierend auf der derzeitigen Erholung des Verkehrsaufkommens irgendwann im Jahr 2024 überschritten wird, teilte der Airlineverband Iata nun gegenüber Reuters mit. Die Kosten für die Kompensationen, die vom Verkehrsaufkommen abhängen, sind noch nicht klar. Sie werden in der ersten Phase von Corsia erstmals im Jahr 2026 berechnet.

Zahlreiche Fluggesellschaften kaufen bereits heute freiwillig Emissionsgutschriften. Fluggesellschaften aus Ländern, die an der ersten Phase teilnehmen, müssten dann Kompensationen erwerben. Ab 2027 wird Corsia weltweit in allen teilnehmenden Ländern verpflichtend.

Corsia wurde 2016 von der Versammlung der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation Icao beschlossen. Die UN-Behörde kann Regierungen keine Regeln auferlegen, aber ihre 193 Mitgliedsländer übernehmen mit überwältigender Mehrheit ihre Standards.

In Phase 1 sind die Fluggesellschaften aus mehr als 100 Ländern betroffen und müssen Kompensationsleistungen erwerben. Airlines aus 93 weiteren Ländern folgen in den weiteren Phasen bis 2027. Durch den Verkehrsrückgang während Corona hatte sich die Einführung zuletzt verschoben.

Airlines unterstützen Corsia, wollen aber eigentlich SAF

Die Iata und die wichtigsten weltweiten Fluggesellschaften unterstützen Corsia, da sie den Flickenteppich regionaler Emissionsvorschriften fürchten, der die Kosten in die Höhe treiben würde. Zudem befürchten die Airlines Doppelabgaben.

Zuletzt hatte sich die EU dazu bereit erklärt, die Belastungen durch den EU-Emissionshandel mit den Kosten im Corsia-System zu verrechnen.

Insgesamt ist Corsia lediglich als Übergangssystem aufgesetzt. Es soll den Verbrauch fossilen Kerosins verteuern, bis alternative Treibstoffe einen wettbewerbsfähigen Preis erreicht haben. Das betrifft in erster Linie Sustainable Aviation Fuel, SAF.

Vor diesem Hintergrund bemängeln Umweltschützer das UN-System. "Für eine Fluggesellschaft macht es absolut keinen Sinn, teuer SAF zu kaufen, wenn sie stattdessen billige Kompensationen kaufen kann", sagte Jo Dardenne, Direktor für Luftfahrt bei Transport & Environment in Brüssel.

Aber auch Airlines wenden sich von Kompensationen ab. Fluggesellschaften wie Easyjet haben sich von Kompensationsmaßnahmen abgewandt. Auch United strebt eine Netto-Null-Emission bis 2050 an, ohne sich dabei auf traditionelle Kompensationsmaßnahmen zu verlassen. Der CEO von United Airlines, Scott Kirby, bezeichnete Kompensationen zuletzt sogar als "Greenwashing" und forderte ihre Abschaffung.

Stattdessen möchte nicht nur Kirby, dass sich die Branche auf Innovationen wie Elektroflugzeuge und Wasserstoff sowie SAF konzentriert. Laut Iata wird die weltweite SAF-Produktion bis 2025 allerdings schätzungsweise nur zwei Prozent des weltweiten Treibstoffbedarfs der Luftfahrt decken.

SAF wird derzeit nur in Kleinstmengen aus nicht fossilen Rohstoffen hergestellt, kostet aber noch rund fünfmal so viel wie herkömmliches Kerosin. Um die Produktion hochzufahren und kommerziell rentabel zu machen, wären massive Investitionen erforderlich, etwa durch staatliche Anreize wie Steuergutschriften.

"Viele Fluggesellschaften würden es vorziehen, ihre Kompensationsanforderungen zu reduzieren, indem sie den SAF-Verbrauch dagegen rechnen können", heißt es von der Iata. "Aber die Regierungen haben ihren Teil dazu beigetragen, dass nicht mehr SAF zur Verfügung steht – selbst dort, wo sie Auflagen gemacht haben."