Mehrere Airlines legen Einspruch gegen Schiphol-Flugbeschränkungen ein

Eine Gruppe von Airlines, darunter KLM, Delta Air Lines und United Airlines, hat Berufung beim Obersten Gerichtshof der Niederlande eingelegt, um die Maßnahmen der niederländischen Regierung zur Reduzierung der Flüge am Flughafen Schiphol zu kippen.

KLM, Delta Air Lines, United Airlines und viele andere Fluggesellschaften haben beim Obersten Gerichtshof der Niederlande Berufung eingelegt. Damit soll eine Maßnahme der niederländischen Regierung zur Einschränkung des Flugverkehrs am Amsterdamer Flughafen Schiphol gekippt werden, wie die Airlines mitteilten.

Die von den Fluggesellschaften angekündigte Berufung ist ein Versuch, ein Urteil des Amsterdamer Berufungsgerichts vom 7. Juli zu verhindern. Dieses unterstützt die niederländische Regierung bei ihren Plänen, die Zahl der Flüge am Flughafen Amsterdam-Schiphol von 500.000 auf 460.000 zu reduzieren.

Die Klage wird darüberhinaus auch noch von Jetblue, Easyjet, Corendon, Tui Fly und den Branchenverbänden Iata Airlines for America (A4A) unterstützt, heißt es in der Erklärung. Der Schritt wird zudme von den Verbänden BARIN, Air Cargo Netherlands (ACN), Airlines for Europe (A4E) und der European Regions Airline Association (ERA) unterstützt.

"Das jüngste Urteil des Amsterdamer Berufungsgerichts schafft Unklarheit und Unsicherheit für Passagiere und die Luftfahrtbranche", hieß es. "Das Urteil steht im Widerspruch zu nationalen, europäischen und internationalen Regelungen. Es ist im Interesse aller Beteiligten, Klarheit zu schaffen."

Die niederländische Regierung hatte die Obergrenze im Februar angekündigt und als vorübergehende Lösung bezeichnet, um die Lärmbelastung zu reduzieren und andere Umweltprobleme anzugehen. Die Royal Schiphol Group, der Betreiber der Flughäfen in den Niederlanden, befindet sich mehrheitlich im Besitz des niederländischen Staates.