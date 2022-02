Airlines beobachten Verkaufsprozess am Flughafen Hahn genau

Der insolvente Hunsrück-Flughafen Hahn hofft angesichts des nahenden Frühlings auf mehr Verkehr. Eine Sprecherin des Insolvenzverwalters Jan Markus Plathner teilte der dpa mit: "Wenn man das vergangene Jahr als Indikator nimmt, dann werden wir vermutlich auch dieses Jahr bei sinkenden Infektionszahlen eine verstärkte Reiselust der Menschen beobachten können." Das sei aber stark von der dynamischen Corona-Situation abhängig.

Die Vorzeichen stimmen aber hoffnungsvoll. Der Hahn-Flugplan im Internet zeigt nach einem verringerten Winterangebot von März und April an wieder zahlreiche zusätzliche Passagierflüge. Die Sprecherin des Insolvenzverwalters erklärte mit Blick auf die Fluggesellschaften wie beispielsweise Ryanair: "Zu möglichen Planungen unserer Kunden können wir uns als Flughafen nicht äußern."

"Grundsätzlich sehen wir die Nachfrage nach weiteren Flügen ab Frankfurt-Hahn als positives Signal", betonte die Sprecherin. Vieles hänge sicherlich von den Fortschritten bei der angestrebten Veräußerung des Airports an noch ungenannte Kaufinteressenten ab.

Das sieht auch Ryanair so. Deutschland-Chef Andreas Gruber sagte im Interview mit airliners.de: "Wir stehen zu unserem Commitment am Flughafen Hahn, beobachten die Gespräche und den Verkaufsprozess und erwarten, was der neue Betreiber für Pläne hat." Interesse, den Flughafen selbst zu übernehmen, habe Ryanair aber nicht. Der Vorschlag war zuvor in der lokalen Wirtschaft aufgekommen.

Gläubigerausschuss für die Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH

Unterdessen wurde laut dem Insolvenzgericht Bad Kreuznach für die Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH ein Gläubigerausschuss eingesetzt. Dessen Mitglieder sind neben Hahn-Betriebsratschef Thomas Dillmann eine Vertreterin der Bundesagentur für Arbeit sowie die beiden Geschäftsführer der IT-Firma Air IT Service GmbH.

Am 27. April sind am Amtsgericht Bad Kreuznach, das als Insolvenzgericht fungiert, nacheinander fünf Gläubigerversammlungen der fünf insolventen Hahn-Gesellschaften geplant. Dabei werden nach Angaben des Gerichts hinter verschlossenen Türen jeweils die angemeldeten Forderungen geprüft.

2021 mehr Fluggäste und Fracht am Hahn als 2020

Der Flughafen Hahn verbuchte 2021 wieder mehr Passagiere und Fracht als im ersten Corona-Jahr 2020 - trotz des damaligen Normalbetriebs noch im Januar und Februar. Die Zahl der Passagiere stieg 2021 im Vergleich zum Vorjahr um fast 55 Prozent auf rund 677.000, wie die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) mitteilte. Das Frachtvolumen stieg um gut 11 Prozent auf rund 259.000 Tonnen.

Der Hunsrück-Airport hatte im Oktober 2021 Insolvenz angemeldet. Der inzwischen ebenfalls angeschlagene chinesische Konzern HNA hatte 2017 für rund 15 Millionen Euro 82,5 Prozent des Flughafens vom Land Rheinland-Pfalz erworben. Hessen hält noch 17,5 Prozent.