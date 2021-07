Offiziell lizenzierte Lufthansa-Accessoires erweitern ab sofort das Angebot im airliners.de-Shop "RBF-Originals.de". Die beliebten "Remove Before Flight"-Anhänger gibt es in mehreren Ausführungen und Varianten mit Lufthansa-Logo.

Als treuer airliners.de-Leser wissen Sie, dass wir unser Nachrichtenangebot zum Teil über die Produktion und den Vertrieb von "Remove Before Flight"-Accessoires refinanzieren. Unseren RBF-Originals.de-Markenshop finden Sie immer, wenn Sie bei airliners.de oben rechts auf "Shop" klicken.

Jetzt gibt es interessante Neuigkeiten aus unserem Shop, denn wir haben mit Lufthansa eine exklusive Partnerschaft zur Produktion unserer beliebten "Remove Before Flight"-Produkte unter offizieller Lufthansa-Lizenzierung vereinbart.

Die beliebtesten Anhänger jetzt mit Lufthansa-Logo

Wir freuen uns, Ihnen heute die ersten Produkte aus unserer neuen Lufthansa-Kollektion präsentieren zu können. Fans der Airline kommen dabei voll auf ihre Kosten. Den Anfang machen "Remove Before Flight"-Anhänger und Schlüsselbänder mit Lufthansa-Branding.

Die "Remove Before Flight"-Schlüsselanhänger mit Lufthansa-Branding gibt es mit verschiedenen Flugzeugtypen. © RBF-Originals.de

Dabei darf natürlich unser Klassiker nicht fehlen: Feinteilig bestickte und hochwertig umkettelte Textilanhänger. Jeweils drei verschiedene Schlüsselanhänger sind dabei mit "Lufthansa" sowie "Remove Before Flight" bestickt und in verschiedenen Sets verfügbar. Einige Sets beinhalten dabei Anhänger mit verschiedenen Flugzeugtypen aus der aktuellen Lufthansa-Flotte.

"Remove Before Flight"-Anhänger mit Flugzeugkarabiner in der Lufthansa-Version. © RBF-Originals.de

Zudem gibt es unseren Bestseller unter den Spezial-Anhängern, den schweren "Flugzeugkarabiner"-Anhänger, nun im neuen Lufthansa-Blau mit Logo. Auch unser beliebter Karabiner-Strap ist dank der neuen Lizenz-Kooperation ab sofort in spezieller blau-weißer Ausführung mit Lufthansa-Logo verfügbar.

Schlüsselhalsband mit Lufthansa-Applikationen. Der untere Teil ist abnehmbar. Die originelle "Seatbelt"-Schnalle lässt sich dazu öffnen. © RBF-Originals.de

Gleiches gilt für unser Schlüsselhalsband aus angenehmen Materialien mit der überall bewunderten Seatbelt-Schnalle. Die Schnalle ist dem Sitzgurtverschluss in Flugzeugen nachempfunden und trägt in der neuen Lufthansa-Version ein aufgelasertes Kranich-Logo. Natürlich ist die Seatbelt-Schnalle voll funktionstüchtig und kann geöffnet werden, wodurch sich der untere Teil des Lanyards als Schlüsselanhänger abnehmen lässt.

Der Lufthansa-Anhänger aus Nylon-verstärktem Spezial-PVC, wie es auch für die echten Flugzeug-Warnwimpeln genutzt wird. © RBF-Originals.de

Last but not least haben wir auch einen großen, aus original Luftfahrtmaterialien gefertigten "Remove Before Flight"-Anhänger für den Einsatz bei Wind und Wetter in die Lufthansa-Kollektion aufgenommen. Der rote Warning-Tag ist aus demselben Nylonfaser-verstärktem Spezial-PVC, wie die echten "Remove-Before Flight"-Fähnchen, die in der Flugzeugwartung genutzt werden.

Jetzt auf RBF-Originals.de und Amazon verfügbar

Alle neuen Lufthansa-Lizenzprodukte sind ab sofort auf RBF-Originals.de verfügbar. Unsere "airliners+ Privat"-Abonnenten erhalten 20 Prozent Rabatt, wenn Sie ihren Rabattcode bei der Bestellung eingeben.

Zudem sind alle Artikel auch in unserem Markenshop auf Amazon verfügbar. Dort mit Prime-Vorteilen für Prime-Mitglieder.

In unseren Online-Outlets finden Sie auch unsere Marken-Kollektionen in Zusammenarbeit mit Condor und dem Drohnen-Hersteller DJI, sowie natürlich alle Produkte aus unserer "Remove Before Flight" Standard- und Spezialkollektionen.