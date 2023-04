Offiziell lizenzierte Condor-Accessoires erweitern ab sofort das Angebot im airliners.de-Shop "RBF-Originals.de". Die beliebten "Remove Before Flight"-Anhänger gibt es jetzt gestreift in den neuen Condor-Farben mit Condor-Logo.

Als treuer airliners.de-Leser wissen Sie, dass wir unser Nachrichtenangebot zum Teil über die Produktion und den Vertrieb von "Remove Before Flight"-Accessoires refinanzieren. Unseren RBF-Originals.de-Markenshop finden Sie immer, wenn Sie bei airliners.de oben rechts auf "Shop" klicken.

Es gibt interessante Neuigkeiten aus dem airliners.de-Shop, denn wir haben mit Condor eine exklusive Partnerschaft zur Produktion unserer beliebten "Remove Before Flight"-Produkte unter offizieller Condor-Lizenzierung vereinbart. Condor-Fans kommen also voll auf ihre Kosten!

Der beliebte deutsche Ferienflieger präsentiert sich seit Neuestem in einem unverwechselbaren Look. Die neue Condor-Markenidentität wird geprägt von Streifen. Das soll an Urlaub erinnern. Die Condor-Flugzeuge tragen seitdem Streifen in fünf speziellen Condor-Farben: Gelb, rot, blau, grün und beige:

Die Farben der Condor-Streifen haben thematische Bezeichnungen bekommen. © Vision Alphabet

In genau diesen Farben präsentieren sich nun auch die neuen Condor-Schlüsselanhänger, feinteilig bestickt und hochwertig umkettelt. Die fünf verschiedenfarbige Schlüsselanhänger im RBF-Originals-Set sind dabei jeweils auf der einen Seite mit "Condor" und "Remove Before Flight" auf der anderen bestickt.

Auf der Rückseite steht jeweils "REMOVE BEFORE FLIGHT". © RBF-Originals

Die Anhänger passen perfekt an das Schlüsselbund zur Ferienwohnung, den Reißverschluss an der Strandtasche oder an ein Crew-Köfferchen. Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Im praktischen 5er-Pack für 24,95 Euro haben Sie alle Möglichkeiten.

Jetzt auf RBF-Originals.de und Amazon verfügbar

Die neuen Condor-Textilanhänger sind ab sofort auf RBF-Originals.de verfügbar. Unsere "airliners+ Privat"-Abonnenten erhalten 20 Prozent Rabatt. Wer den Rabattcode nicht mehr findet, schreibt einfach an service@airliners.de.

Zudem sind alle Artikel auch in unserem Markenshop auf Amazon verfügbar. Dort mit Prime-Vorteilen für Prime-Mitglieder. Last but not least gibt es die Anhänger demnächst auch im Condor-Bordshop.

Händleranfragen und individuelle Produktion Wir freuen uns auch auf Anfragen von Wiederverkäufern, bitte registrieren Sie sich einfach als Händler in unserem Shop. Ein wesentlicher Teil von RBF-Originals ist zudem die individuelle Produktion von Anhängern für Unternehmen als Werbegeschenk-Give-Aways. Fragen Sie uns einfach nach einem Layout in Ihrem Firmenbranding.

In unseren Online-Outlets finden Sie weiterhin auch unsere Marken-Kollektionen in Zusammenarbeit mit Lufthansa und dem Drohnen-Hersteller DJI, sowie natürlich alle Produkte aus unserer "Remove Before Flight" Standard- und Spezialkollektionen.