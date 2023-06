Airline-Verbände fordern Beibehaltung bestehender Slot-Regelungen

Airline-Verbände fürchten eine Überarbeitung der Slot-Vergaberichtlinien durch die EU. Stattdessen fordern Iata und Co. ein Festhalten an den weltweiten Slot-Regelungen. Aktuell findet in Dublin die 152. Slot-Konferenz statt. Flughäfen und Newcomer-Airlines hoffen auf neue Regeln.