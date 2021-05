Beschäftigte beschweren sich bei Merkel über Lufthansamanagement

In einem Schreiben an höchste politische Stellen äußern die Personalvertretungen der großen deutschen Airlines ihr Missfallen am Verhalten der Lufthansa in der Krise. Diese habe einen Verdrängungswettbewerb losgetreten, dem angesichts der Staatshilfen Einhalt geboten werden müsse.