Neue technische Möglichkeiten, sich verändernde Anforderungen, gesellschaftlicher Wandel. Die Geschäftsmodelle in der Luftfahrt haben sich schon immer an die Rahmenbedingungen angepasst – mal langsamer und mitunter plötzlich und schnell. Die airliners.de-Serie "Airline-Geschäftsmodelle" in Zusammenarbeit mit der German Aviation Research Society (GARS) analysiert die aktuellen Veränderungen vor dem Hintergrund des Klimawandels und Corona. Mit Teil 8 von 8 versuchen wir uns an einer Prognose für die Entwicklung von Geschäftsreisen.

Corona und die langfristigen Auswirkungen auf den Geschäftsreisemarkt

Seit Stephenson und Bender 1996 aufschlussreich feststellten, dass der Geschäftsreiseverkehr (Reisen zu geschäftlichen Zwecken, nicht zu verwechseln mit Reisen in der Business Class) seinen Wendepunkt erreicht hat und in Zukunft für die Luftverkehrsbranche immer weniger von Bedeutung sein wird, haben Forscher versucht, die Zukunft des geschäftsbezogenen Flugreisemarktes zu beurteilen.

Die Analytiker auf der einen Seite argumentieren, dass die Entwicklung der Telekommunikationstechnologien und des Internets langfristig die Notwendigkeit von Geschäftsreisen ersetzen würde und dass dies schwerwiegende Folgen für die Luftverkehrsbranche hätte, die sich weitgehend auf den hohe Wertschöpfung aus diesem Segment verlassen hat, um rentable Erträge zu erzielen und gleichzeitig immer niedrigere Tarife in der Economy Class zu subventionieren.

Das Gegenargument beruht auf dem Konzept, dass die Möglichkeit, durch den Einsatz der Kommunikationstechnologie Geschäfte mit Menschen zu tätigen, die immer weiter vom Arbeitsplatz entfernt sind, die Menschen dazu veranlassen würde, mehr Geschäftsreisen an Orte zu unternehmen, die immer weiter von ihrem Arbeitsplatz entfernt sind.

Verschiedene Forscher haben versucht, die Gesamtwirkung der Kommunikationstechnologie auf die Push-me- und Pull-you-Treiber der Substitution beziehungsweise Generierung von Geschäftsreisen zu bewerten, aber bisher hat keiner von ihnen ausreichend belastbare Ergebnisse vorgelegt, um die Zukunft des Geschäftsreisemarktes mit einem gewissen Grad an Sicherheit bestimmen zu können (siehe z. B. Denstadli, et al. (2013), Lian, et al. (2004), Coddington, (1993)).

Dies liegt vor allem daran, dass der Markt für abgeleitete Geschäftsreisen selbst notorisch schwer einzuschätzen ist, da es an Daten über die Größe und Beschaffenheit des Marktes auf globaler Ebene mangelt, einfach weil bislang keine konsistenten, weit verbreiteten Daten erhoben werden. Marktschätzungen sind in der Regel lokal begrenzt und stammen entweder aus Erhebungen von Luftfahrt- oder Tourismusbehörden bei Fluggästen auf Flughäfen oder aus Erhebungen von (vielleicht parteiischen) Organisationen von der Nachfrageseite.

Es handelt sich bei Geschäftsreisen aber um einen Markt, der sich je nach Größe der einkaufenden Organisation, der Unternehmenskultur, dem Zweck der Reise und der Angebotsstruktur der lokalen Fluggesellschaften unterschiedlich verhält, was Verallgemeinerungen außerordentlich schwierig macht.

Corona und die Videokonferenzen

Das Auftreten des Coronavirus (CoV-19) Anfang 2020 führte weltweit zu zunächst lokalen, dann nationalen Abriegelungsmaßnahmen, bei denen die Grenzen für internationale Reisende geschlossen wurden und diejenigen, die dennoch reisten, unter Quarantäne gestellt wurden.

Diese Maßnahmen hatten verheerende Auswirkungen auf die Nachfrage nach Flugreisen, mit einem Rückgang der Passagierzahlen um 80 bis 90 Prozent, teilweise sogar mehr. Viele Arbeitnehmer wurden entlassen, während viele andere ins Homeoffice geschickt oder mit staatlicher Unterstützung beurlaubt wurden.

Die weit verbreitete Heimarbeit hat zu einer erheblichen Verbreitung der Kommunikationstechnologien geführt, die jahrelang als "Vorboten des Todes" für Geschäftsreisen gepriesen wurden. Es ist daher der richtige Zeitpunkt, um neu zu bewerten, ob Zoom, Microsoft Teams und andere Videokonferenztechnologien einen langfristigen Einfluss auf die Nachfrage nach Geschäftsreisen haben werden, und um zu beurteilen, welche Auswirkungen dies auf die Fluggesellschaften haben könnte.

In diesem Papier wird versucht, den Stand der Nachfrage nach Geschäftsreisen zu Beginn der Pandemie einzuschätzen, die Nachfragetreiber für geschäftsbezogene Flugreisen zu rekapitulieren und dann zu begründen, wie sich der Markt in den kommenden Jahren entwickeln könnte. Auf der Grundlage der allgemeinen Marktprognose 2019-2039 der Iata wird in diesem Papier eine Schätzung der künftigen Größe des Geschäftsreisemarktes innerhalb einer optimistischen/hohen und pessimistischen/niedrigen Spanne vorgenommen.

Der Markt

Stephenson und Bender (1996) haben die jährlichen Erhebungen der Air Transport Association of America und von Gallup über den inländischen Geschäftsreisemarkt der USA detailliert ausgewertet. Daraus ging hervor, dass der Anteil der Geschäftsreisen von 67 Prozent des Marktes bis 1993 auf 48 Prozent zurückgegangen war. Dies sei ein Wendepunkt in der Luftverkehrsbranche in den USA, da das Geschäftsmodell der Fluggesellschaften weitgehend auf diesem ertragreichen Markt basiere.

Obwohl der Anteil des Geschäftsreisemarktes in den ersten 20 Jahren dieses Jahrtausends sogar auf rund 50 Prozent zurückgegangen ist, ist der Markt für Geschäftsreisen dennoch weltweit weiter gewachsen.

Der proportionale Rückgang ist vielmehr darauf zurückzuführen, dass der Markt für Geschäftsreisen langsamer wächst als der Freizeitreisemarkt. In den zehn Jahren vor 2007 betrug das Wachstum des Geschäftsreisemarktes im Vereinigten Königreich beispielsweise 3,4 Prozent pro Jahr, während der Freizeitreisemarkt mehr als doppelt so schnell wuchs (8,2 Prozent), da die Freizeitreisenden die Vorteile der von den Billigfluggesellschaften angebotenen niedrigen Preise nutzten (Mason, Morrison, Stockman, 2008).

Diese unterschiedlichen Wachstumsraten hatten zur Folge, dass der geschäftsbezogene Flugverkehr von 45 Prozent im Jahr 1996 auf 30 Prozent im Jahr 2007 zurückging. Im folgenden Jahrzehnt schrumpfte der Geschäftsreiseverkehr aufgrund der Finanzkrise von 2008 weiter, während der Freizeitmarkt sowohl aufgrund des wirtschaftlichen Abschwungs als auch der Reifung des Freizeitmarktes mit einer bescheidenen Rate (2,85 Prozent pro Jahr) wuchs. Insgesamt sank der Anteil der Geschäftsreisen bis 2018 auf nun nur noch 19,5 Prozent des Marktes.

Business Lounge der Lufthansa am Frankfurter Flughafen. © Lufthansa

Geschäftsreisen sind natürlich mit wirtschaftlicher Tätigkeit verknüpft. Wenn die Zuversicht der Unternehmen steigt, steigt auch der Geschäftsreiseverkehr. Die Iata beobachtet Geschäftsreisen und Geschäftsvertrauen sowie die Entwicklung der globalen Finanzmärkte schon lange, und es lassen sich klare Korrelationen feststellen. Bei Wirtschaftskrisen wie Sars, Ölkrisen oder dem Finanz-Crash von 2008 gingen die Anzahl an Geschäftsreisen stets zurück.

Heute macht der Markt für geschäftsbedingte Flugreisen weltweit etwa 25 bis 30 Prozent des Marktes aus, da Geschäftsreisen in Schwellenländern und asiatischen Märkten stärker zunehmen und verschiedene Schätzungen darauf hindeuten, dass der Markt wertmäßig viel größer ist.

Der Geschäftsreisemarkt ist daher für die Luftverkehrsbranche von großer Bedeutung. Jüngste Schätzungen von Morgan Stanley deuten darauf hin, dass der Geschäftsreiseverkehr bei einigen Fluggesellschaften bis zur Hälfte ihrer gesamten Passagiereinnahmen ausmacht (Lufthansa 50 Prozent, IAG und Air France / KLM rund 34 Prozent), und er ist sogar eine wichtige Einnahmequelle für Billigfluggesellschaften. Geschäftsreisen machen bei Easyjet und Ryanair jeweils rund 20 Prozent der Einnahmen aus. (Morgan Stanley, Juli 2020).

Der Prozess für den Einkauf geschäftlich getriebener Flugreisen weist dabei Elemente automatisierter Entscheidungen auf, da viele Unternehmen für ihre Reisenden Reiserichtlinien festlegen, die je nach den mit den Anbietern getroffenen Vereinbarungen eine Beförderungsklasse oder bevorzugte Fluggesellschaften vorschreiben können.

Das Marktverhalten hängt vom Volumen der gekauften Flugreisen ab und teilt sich auf in Unternehmen, die über genügend Nachfragemacht verfügen, um mit den Fluggesellschaften Sonderkonditionen auf der Basis von Volumen gegen Rabatt auszuhandeln (in der Regel über 50.000 USD), und solche, die nicht über ausreichende Ausgaben verfügen, um eine Fluggesellschaft an den Verhandlungstisch zu bringen (siehe Tabelle 1).

Obwohl die Unternehmen in der Regel nicht offenlegen, wie viel sie für Geschäftsreisen ausgeben, arbeiten etwas weniger als die Hälfte der Beschäftigten für Unternehmen, die weniger als 5000 Mitarbeiter haben.

Unternehmen nach Beschäftigtenanzahl unter 500 Beschäftigte 25% 501 - 1000 7% 1001 – 5000 21% 5001 – 10.000 11% 10.000 – 25.000 13% 25.000 – 75.000 10% 75.001 und mehr 12% Tabelle 1, GBTA-Mitgliedsunternehmen nach Unternehmensgröße. Quelle: GBTA survey, March 2020

Große und kleine Unternehmen kaufen unterschiedlich ein

Folglich tendieren kleine und mittlere Unternehmen dazu, für ihre Tickets marktübliche Preise zu zahlen, während große Unternehmen eigene Travel Manager und Travel-Management-Unternehmen beschäftigen, die sie bei der Verwaltung und Nutzung ihrer Ausgaben unterstützen. Bei der Überlegung, wie sich der Markt kurz- und langfristig entwickeln könnte, muss man das wahrscheinliche Käuferverhalten dieser beiden Gruppen getrennt betrachten.

Für kleine und mittlere Unternehmen bedeutet das, dass sie eher im Einzelfall die besten Preise für Flugreisen auf Ad-hoc-Basis zu suchen, und es ist unwahrscheinlich, dass sie in ihrer Organisation über spezielle Beschäftigte verfügen, um die kosteneffizientesten Reiseausgaben zu ermitteln.

Da diese Unternehmen nicht über das Volumen verfügen, um Preisnachlässe auszuhandeln, werden sie als Unternehmen Faustregeln für den Kauf von Reisen aufstellen, die von den Vorlieben der leitenden Angestellten abhängen, die oft auch die Reisenden sind.

Die Kosten sind oft die wichtigste Überlegung, und deshalb haben wir gesehen, dass Geschäftsreisende in dieser Gruppe ausgiebig Gebrauch von Billigfluglinien, Economy-Class-Tickets, Vorbestellungen (wenn es das Geschäft erlaubt) und nicht flexiblen Tickets machen (Mason, 2006).

Natürlich gibt es Ausnahmen von dieser Verallgemeinerung, da einige gefragte, hochrangige Reisende (Berater, Agenturen usw.) in sehr kleinen Unternehmen (oder Einzelunternehmen) oft einen Gold- oder Platin--Status bei ihren bevorzugten Fluggesellschaften erworben haben und daher Kaufentscheidungen treffen, um diesen Status zu schützen, oder sich in einer Situation befinden, in der sie die Kosten für ihre Reisen in ihre berufliche Gebührenstruktur einbeziehen können, so dass die Kosten für sie weniger eine Rolle spielen.

Passagiere am Flughafen. © dpa / Andreas Arnold

Je größer das einkaufende Unternehmen ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Einkauf von Reisen aktiv vom Unternehmen verwaltet wird, oft durch die Arbeit eines Travel Managers. Der Wechsel von nicht verwalteten zu verwalteten Reisen erfolgt in der Regel dann, wenn internationale Unternehmen mehr als 5000 Mitarbeiter beschäftigen, mehrere Standorte haben oder wenn ihr Geschäftsmodell besonders viele Geschäftsreisen erfordert.

Reisen, die von einem Unternehmen verwaltet werden, können die Wahlmöglichkeiten der Geschäftsreisenden verändern oder einschränken. Geschäftsreisende, insbesondere solche, die für größere Unternehmen arbeiten, unterliegen häufig den Zwängen einer Reiserichtlinie.

Diese Reiserichtlinien variieren von Unternehmen zu Unternehmen in Bezug auf die Vorschriften und die Strenge der Anwendung, aber verschiedene Erhebungen über Geschäftsreisen haben gezeigt, dass die Reiserichtlinien im Laufe der Zeit immer weniger hierarchisch sind (leitende Angestellte des Unternehmens haben die gleichen Reiseerleichterungen wie ihre jüngeren Kollegen), immer strenger werden (es gibt weniger Umstände, unter denen ein Mitarbeiter bessere Reisebedingungen erhält, z. B. Business Class) und immer häufiger angewandt werden (die strikte Anwendung von Richtlinien oder Anordnungen ist weitaus häufiger als vor 20 Jahren).

Kurz gesagt, das Leben der Geschäftsreisenden ist weniger attraktiv, weniger komfortabel, stärker reglementiert und die Reiserichtlinien werden stärker kontrolliert als in der Vergangenheit. (AMEX, 2015).

Preis-Leistungs-Verhältnis ist ins Wanken geraten

Es ist zwar sicherlich richtig, dass Geschäftsreisende weniger preiselastisch sind als Freizeitreisende, doch die traditionelle Ansicht, dass die Reisekosten für Geschäftsreisende unwichtig sind, ist ein Irrtum. Die Global Passenger Survey der Iata (2015) zeigt, dass für Reisende, die auf Langstreckenflügen normalerweise in der Business Class fliegen (vermutlich hauptsächlich Geschäftsreisende, obwohl die Umfrage keine Aufteilung nach Reisezweck zuließ), der Preis die wichtigste Kaufüberlegung ist, noch vor Flugplan oder Treue-/Vielfliegerprogrammen. (Amadeus, 2013).

In Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass Geschäftsreisende ihre Tickets bei Linienfluggesellschaften herabstufen oder Billigfluglinien nutzen (Mason, 2000). Die inzwischen zu American Express Business Travel gehörende KDS berichtete 2009 über die Ergebnisse einer Umfrage unter Unternehmenseinkäufern, aus der hervorging, dass nur 38 Prozent der Flüge ihrer Beschäftigten in der Business Class stattfanden, und 70 Prozent gaben an, dass dies nur bei Reisen mit einer Flugdauer von mehr als fünf Stunden der Fall war.

Die Einkäufer von Unternehmen haben die Produkte für den Geschäftsreisemarkt zudem neu bewertet. Auf Kurzstreckenmärkten, in denen hoch frequente, günstige Flüge angeboten werden, ist das Business-Class-Produkt der Airlines größtenteils entweder auf ein sehr niedriges Niveau gesunken oder macht nur noch einen sehr kleinen Teil des Marktes aus.

Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist ins Wanken geraten, da die Einkäufer von Unternehmen den Wert der hohen Preismultiplikatoren für Kurzstrecken-Business-Class-Produkte in Frage gestellt haben, die ähnliche Sitzabstände und begrenzte oder gar keine Verpflegungsangebote bieten und die Unternehmen eigentlich hauptsächlich für die Flexibilität der Tickets zahlen.

Geschäftsreisender bei Lufthansa. © Lufthansa / Jens Goerlich

Während die Fluggesellschaften von der Business Class als Hauptquelle der Rentabilität abhängen, sind die in diesem Segment aufgerufenen Preise überraschenderweise volatiler als die in der Economy Class erzielten Preise. Die Iata hat die proportionale Veränderung der Tarife in der Economy- und Premium-Kabine während der Finanzkrise 2008 nachgewiesen (siehe Iata, 2010).

Als die Wirtschaft bis 2008 schnell wuchs, stiegen die Preise in der Premium-Kabine schneller als in der Economy-Klasse. So stiegen beispielsweise im April 2007 die Premium-Tarife im Jahresvergleich um mehr als zehn Prozent, während die Economy-Tarife nur um fünf Prozent stiegen.

Als sich die Krise entfaltete, fielen die Preise jedoch schneller. Im schlimmsten Monat (April 2009) fielen die Premium-Tarife um knapp 30 Prozent, während die Economy-Tarife um weniger als 20 Prozent sanken.

Die Auswirkungen auf den Sitzplatzverkauf während der Finanzkrise zeigen, dass die Nachfrage nach Premium-Sitzplätzen im Zuge des wirtschaftlichen Abschwungs drastisch zurückging. Von 2008 bis 2009 sank der Verkauf von Premium-Sitzplätzen von sieben Millionen auf 5,2 Millionen (ein Rückgang um 26 Prozent), während die Zahl der Economy-Sitzplätze von 69 Millionen auf 63,5 Millionen zurückging (ein Rückgang von nur acht Prozet).

Diese Zahlen zeigen, dass unabhängig von den Sicherheitsüberlegungen der Reisenden bei der Corona-Pandemie im Jahr 2020 die Nachfrage nach Premium-Sitzplätzen in einer Krise zurückgeht, da Geschäftsreisende ihre Flüge reduzieren oder weniger fliegen, da ihre Geschäfte von der Krise betroffen sind. Für Full-Service-Fluggesellschaften, die auf Premium-Kabinen als Hauptgewinnquelle angewiesen sind, werden die nächsten Jahre in Bezug auf den Gewinn daher äußerst schwierig werden.

Methodik der Vorhersage In diesem Papier wird eine 20-Jahres-Prognose für den geschäftsbezogenen Luftverkehrsmarkt erstellt. Die Vorhersage der Nachfrage im Luftverkehr wird normalerweise mit einer Kombination aus Gravitationsmodellen und ökonometrischer Modellierung angegangen, und die großen OEMs und Branchenverbände haben jeweils ihre eigenen 20-Jahres-Prognosen vorgelegt (siehe Boeing (2019), Airbus (2019), Iata (2019) und ACI (2019)). Weltweit wurde für den Gesamtmarkt in den letzten 40 Jahren ein jährliches Wachstum von etwa fünf Prozent prognostiziert. In vielen Prognosen wird versucht, die Beziehung zwischen dem Bruttoinlandsprodukt und der Luftverkehrsnachfrage herzustellen. Herkömmliche, auf Extrapolation basierende Prognosen versagen jedoch, wenn es zu signifikanten Veränderungen bei exogenen Faktoren oder zu wichtigen Wendepunkten kommt. Huss (1998) vertrat die Ansicht, dass Prognostiker über die Vorhersage der Zukunft hinausgehen und zum Verständnis und zur Planung der Zukunft übergehen sollten. Die Szenarioplanung als eine geeignete Methode der wertenden Prognose wurde entwickelt, um die Faktoren zu berücksichtigen, die das Handelsumfeld grundlegend verändern würden und die von den traditionellen Prognosemethoden nicht erfasst werden (Mercer, 1995). Zu diesem Zweck wurde die Verwendung verschiedener Szenarien entwickelt, um Unternehmen und Branchen dabei zu helfen, die Bandbreite möglicher zukünftiger Situationen zu verstehen, in denen sie sich befinden könnten, und zu überlegen, wie sie im Falle des Eintretens eines solchen Szenarios am besten reagieren sollten. Die Szenarioplanung wurde auch in der Luftverkehrsprognose bereits eingesetzt. Die entwickelten Szenarien können genutzt werden, um zu überlegen, welche Strategien im Falle des Eintreffens solcher Szenarien am besten geeignet sind. Airbus hat beispielsweise Zukunftspläne auf der Grundlage von vier sehr unterschiedlichen Zukunftsszenarien entwickelt (Airbus, 2012). Ob ein Unternehmen erfolgreich sein wird oder nicht, hängt höchstwahrscheinlich von seiner Fähigkeit ab, sich an diese neuen Umgebungen anzupassen (Huss, 1998). Um das Risiko dieses weitgehend wertenden Ansatzes zu verringern, werden häufig Gruppen von Experten zusammengebracht (z. B. im Rahmen einer Delphi-Studie), um gemeinsam die Faktoren zu bewerten, die eine historisch basierte Prognose wahrscheinlich stören (Mercer, 1995). So verwendeten Mason und Alamdari (2007) einen Delphi-Ansatz, um die Zukunft des EU-Marktes zu bewerten und die disruptive Wirkung des Wachstums von Billigfluggesellschaften auf diesem Markt zu beurteilen. Eine Delphi-Studie wäre zwar für diese Studie geeignet, aber der Zeitrahmen erlaubte es nicht, einen Ansatz zu verwenden, der bekanntermaßen nur langsam Ergebnisse liefert. Ein Ansatz für die Szenarioplanung besteht darin, Vorhersagen anzubieten, die Sensitivitätsprüfungen beinhalten (Borjeson, et al, 2006). Dieser Ansatz wurde hier gewählt, um eine 20-Jahres-Schätzung für die Zukunft des weltweiten Geschäftsreiseverkehrs zu entwickeln. Dabei wird die Iata-Prognose für das Jahr 2019 als Ausgangspunkt für den Status quobeziehungswese ohne Auswirkungen verwendet, und es werden Basis-, Hoch- und Niedrigprognosen erstellt, die auf Schätzungen darüber beruhen, wie die verschiedenen Triebkräfte des Geschäftsreiseverkehrs auf einem Markt reagieren könnten, auf dem Videokonferenzen ein geeigneter Ersatz für persönliche Treffen sind. Es ist klar, dass diese Vorhersage bestenfalls auf früheren Verhaltensweisen und einer geschätzten Bandbreite von Verhaltensweisen beruht, die in einem Umfeld, in dem die Videokonferenztechnologie für alle außer den wichtigsten persönlichen Treffen ausreicht, für den Zweck der Reise auftreten könnten. Natürlich bedeutet die Tatsache, dass die Technologie einen Ersatz darstellen kann, nicht, dass dies auch tatsächlich der Fall sein wird, daher wurde eine Reihe von Szenarien erstellt, die einen Eindruck davon vermitteln, was auf dem Markt passieren könnte. Die enge Zusammenarbeit mit den Einkäufern in den kommenden Wochen und Monaten wird Gelegenheit bieten, mehr Klarheit zu schaffen und sich auf die notwendige Forschungsagenda zu konzentrieren, um künftige Schätzungen zu verbessern.

Zum Potenzial, dass Geschäftsreisen durch Videokonferenzen ersetzt werden

Stephenson und Bender stellten fest, dass "aus Berichten, die bis ins Jahr 1980 zurückreichen, [hervorgeht], dass die Stakeholder der Luftverkehrsbranche besorgt waren, dass Telekonferenzen mehr als jeder andere Faktor das Wachstum des Geschäftsreiseverkehrs beeinträchtigen würden" (1996, S. 14). Bereits 1980 erkannte die Luftverkehrsbranche, dass ein wichtiger Teil ihres Geschäfts gefährdet wäre, wenn es möglich wäre, Geschäfte über einen Fernsehbildschirm, eine Kamera und ein Mikrofon abzuwickeln.

In früheren Abschwungphasen waren die Videokonferenztechnologien aber noch komplex, teuer und weitgehend unzuverlässig. Noch 2016 äußerte sich Oxford Economics wie folgt zum Potenzial von Videokonferenzen, Geschäftsreisen zu ersetzen: "Trotz gegenteiliger Prognosen wird nicht erwartet, dass das Aufkommen einer digitalen und elektronisch vernetzten Welt Geschäftsreisen überflüssig macht.

Der Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) hat beispielsweise festgestellt, dass Technologien wie Videokonferenzen in absehbarer Zeit nicht annähernd in der Lage sein werden, persönliche Treffen zu ersetzen. Es wurde sogar festgestellt, dass eine Verlagerung auf Videokonferenzen die Zahl der Flugpassagiere bis 2050 nur um ein Prozent reduzieren würde." (Oxford Economics, 2016, S. 26).

Diese und viele andere Studien sahen aber die rasche Verbesserung der Informationstechnologien in Verbindung mit einer deutlich verbesserten Kommunikationsinfrastruktur (hohe Breitbandgeschwindigkeiten für Privathaushalte aufgrund von Investitionen in Glasfasernetze usw.) und die Senkung der Kosten nicht voraus, so dass persönliche Desktop-Videokonferenzen das Potenzial hatten, sich erheblich auf die Nachfrage nach geschäftsbezogenen Flugreisen auszuwirken. Dies hat sich innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums dramatisch geändert.

Video-Konferenz © Adobe Stock / Blue Planet Studio

Der Hauptunterschied zwischen der Covid-Sperre 2020 und früheren wirtschaftlichen oder politischen Krisen besteht darin, dass der Ausbruch dieser globalen Pandemie die Unternehmen gezwungen hat, nach anderen Wegen zu suchen, um ihre Kunden zu bedienen und Geschäfte zu tätigen, und dass die Videokonferenz endlich ihr Potenzial ausschöpfen konnte. Zoom, Skype und Microsoft Teams sind so gut, dass die meisten Arbeitnehmer in der Lage sind, Sitzungen effektiv über das Internet abzuhalten.

Es hat daher den Anschein, dass Videokonferenzen inzwischen ein adäquater Ersatz für persönliche Treffen zu sein scheinen, und um beurteilen zu können, was langfristig mit dem Geschäftsreisemarkt geschehen könnte, muss eine Bewertung des Ausmaßes der möglichen Substitution vorgenommen werden.

Dazu ist es angebracht, den Zweck der Reise zu betrachten. Das heißt, die Gründe, aus denen Geschäftsleute. Diese sind natürlich von Unternehmen zu Unternehmen und von Branche zu Branche unterschiedlich. In einer Umfrage unter Einkäufern von Unternehmen im Jahr 2009 hat die KDS (2009) die Aufteilung der Nachfrage nach Geschäftsreisen nach dem Grund der Reise detailliert beschrieben:

Reisen für Verkauf und Werbung (45 %)

Kundenbetreuung (21 %)

Konferenzen und Ausstellungen (20%)

Unternehmensinterne Besprechungen (10%)

Schulungen (4%)

Die Begegnung mit Kunden und potenziellen Kunden wird am häufigsten als Grund dafür genannt, dass Geschäftsreisen produktiv sein können. Es gibt zahlreiche Berichte über die Bedeutung von persönlichen Treffen für die Vertrauensbildung zwischen Anbietern und Kunden, um deren Geschäfte zu sichern und auszubauen.

McEuen und Duffy (2010) stellen fest, dass persönliche Treffen als der effektivste Weg für einen Teilnehmer gelten, die volle Aufmerksamkeit seines Publikums zu gewinnen, ein positives emotionales Klima zu schaffen und menschliche Netzwerke und Beziehungen aufzubauen. Nahezu die Hälfte der Geschäftsreisen könnte in diese Kategorie "Verkauf" oder "Geschäftsanbahnung" fallen und würde am wenigsten durch Videokonferenzen ersetzt werden.

Dies gilt jedoch nicht für die Betreuung bestehender Kunden, bei denen bereits eine Beziehung zwischen dem Kunden und den Unternehmensvertretern besteht. Wenn auch nicht alle Reisen, so besteht doch ein gewisses Potenzial, einige dieser Reisen zur Kundenbetreuung und zum Beziehungsmanagement durch Online-Diskussionen und Projektentwicklung zu ersetzen.

Konferenzen und Messen sind Anlässe, zu denen Geschäftsreisende Networking betreiben, Beziehungen aufbauen und künftige Kunden ansprechen. Es ist unwahrscheinlich, dass dieser Bereich weitgehend durch Telekonferenzen ersetzt werden kann, aber solange es keine sicheren Möglichkeiten gibt, diese wichtigen Faktoren für künftige Geschäfte zu nutzen, werden diese Aktivitäten wahrscheinlich verloren gehen. So wurde beispielsweise die Farnborough Air Show für 2020 und 2021 in eine "virtuelle" Messe umgewandelt.

Konferenzen finden aktuell kaum noch statt. Symbolfoto. © Bitkom

Wie viele Arbeitnehmer seit dem zweiten Quartal 2020 festgestellt haben, lassen sich viele, wenn nicht sogar die meisten, internen Unternehmensbesprechungen sehr leicht durch Online-Meetings ersetzen, die auf MS Teams oder Zoom (oder ähnlichen Plattformen) abgehalten werden. Der Anteil der Reisen zu Fortbildungszwecken war früher höher als hier angegeben (in einer früheren Studie von KDS lag dieser Anteil bei 14 Prozent), und auch dieser Teilberech ist geeignet, durch Online-Lernen ersetzt zu werden.

Daher ist es nicht unvernünftig, bei Prognosen oder Schätzungen des künftigen Bedarfs an Geschäftsreisen davon auszugehen, dass die Zahl der internen Unternehmensbesprechungen erheblich zurückgehen wird, dass ein Teil der derzeitigen Kundensupport-Aktivitäten durch Online-Telekonferenzen ersetzt werden könnte, dass die meisten Reisen zu Schulungszwecken durch virtuelle Schulungen ersetzt werden und dass Ausstellungen und Konferenzreisen - zumindest kurz- bis mittelfristig - praktisch nicht mehr stattfinden werden.

Die Global Business Travel Association (GBTA) hat seit dem Beginn der Lockdowns im Februar 2020 alle zwei Wochen Umfragen unter ihren Mitgliedern durchgeführt. Die GBTA ist ein Verband mit Mitgliedern aus der Käufer- und Lieferantengemeinschaft. Die Umfrage wurde von der Käufergemeinschaft beantwortet. Die Stichprobe variiert von Umfrage zu Umfrage, gibt aber einen guten Hinweis auf die Meinung, das Verhalten und die Absichten der Einkäufer von Geschäftsreisen.

Es ist klar, dass die Einkäufer von Februar bis März davon ausgingen, dass die Auswirkungen von Corona auf ihre Unternehmen nur von kurzer Dauer sein würden und nur wenige geplante Reisen storniert würden. Mitte Juli 2020 gaben dann 85 Prozent der Befragten an, dass sie entweder alle oder die meisten Reisen storniert hätten.

Abbildung 1: Veränderungen bei den Reiseabsichten von Unternehmen aufgrund von COVID-19, Quelle: © GBTA (2020)

Vorhersage

Die Grundlage der Prognose ist wie folgt: Das Basisjahr ist 2019, in dem die Zahl aller Reisenden weltweit 3,9 Mrd. betrug (Iata, 2019). Die Iata-Prognose für den Zeitraum von 2019 bis 2039 (vor CoV-19) geht davon aus, dass die Zahl der Reisenden um vier Prozent pro Jahr zunehmen wird, was bedeutet, dass die Luftverkehrsbranche bis 2039 8,54Milliarden Passagiere befördern wird. Wie bereits erwähnt, kann der Geschäftsreisemarkt nicht von dieser Zahl getrennt werden, aber wenn wir unsere Schätzung zugrunde legen, dass der Geschäftsreisemarkt 30 Prozent des Marktes ausmacht, kann die tatsächliche Zahl für 2019 (1,17 Mrd.) als Grundlage für die Prognose dieses Marktes über einen Zeithorizont von 20 Jahren verwendet werden.

Betrachten wir zunächst die kurze Frist, da die Corona-Pandemie weltweit anhält. Der kurzfristige Markt ist unklar und wahrscheinlich sehr stark rückläufig. Veränderungen im Reiseablauf werden das Reisen für Geschäftsreisende unattraktiver machen. Viele Analysten haben Vorschläge für die Form des Abschwungs in der Luftfahrtindustrie gemacht. Da es bei dieser Schätzung/Prognose jedoch in erster Linie um das langfristige Verhalten des Marktes geht, ist es ziemlich irrelevant, ob der Markt in Form eines V, U, einer umgekehrten Quadratwurzel oder einer anderen Form zum Wachstum zurückkehrt.

Die obigen Zahlen der GBTA deuten darauf hin, dass der Geschäftsreiseverkehr im Jahr 2021 nicht in nennenswertem Umfang zurückkehrt. Für diese Prognose wird im Jahr 2020 ein Rückgang des Marktes um 90 Prozent angenommen. Im Jahr 2021 wird der Markt mit 50 Prozent der Größe von 2019 angegeben. Dies entspricht einer deutlich reduzierten ersten Jahreshälfte 2021, gefolgt von einer Wiederaufnahme des Reiseverkehrs in der zweiten Jahreshälfte, vorausgesetzt, dass einige Länder Corona weitgehend ausgerottet haben und der Inlands- und Regionalverkehr wieder annähernd zur Normalität zurückkehren kann. Ab 2022 ist der Markt wieder auf dem Niveau von vor Covid. Dabei gehen wir davon aus, dass ein Impfstoff weltweit eingeführt wurde. Danach wird ein globales Wachstum von jährlich vier Prozent angenommen.

Prognoseszenarien für Geschäftsreisen Prognosen Hoch Basis Niedrig Treffen mit neuen Kunden 100% 100% 90% Laufende Kundenbetreuung 90% 60% 50% Konferenzen und Ausstellungen 100% 100% 90% Unternehmensinterne Besprechungen 50% 20% 25% Schulungen 50% 50% 25% Tabelle 2, Quelle: Autor, Schätzungen

Diese "unveränderte" Prognose ist in Abbildung 3 als "Original Business Travel Forecast" angegeben - dies ist im Wesentlichen die ursprüngliche Prognose der Iata. Diese Prognose wird dann angepasst, um verschiedene Kürzungen bei den verschiedenen Zwecken von Geschäftsreisen vorzunehmen, je nach dem Potenzial für eine Substitution durch Videokonferenzen und Änderungen der Geschäftspraktiken.

Das erste (Basis-)Szenario stellt ein Umfeld dar, in dem Geschäftsreisen wieder möglich sind, aber nach einer längeren Periode der Videokonferenzen zur Aufrechterhaltung ihrer Geschäfte werden die Unternehmen dazu übergehen, langfristig erfolgreiche Änderungen in ihre Geschäftspraktiken zu integrieren. Daher wird in diesem Basisszenario davon ausgegangen, dass neue Kunden wieder von Angesicht zu Angesicht empfangen werden, und dies gilt auch für Konferenzen und Ausstellungen (sobald sie wieder stattfinden).

Für den laufenden Kundendienst wird eine Reduzierung der persönlichen Treffen um 40 Prozent angesetzt, da man davon ausgeht, dass die Kundenbetreuung mit einer größeren Mischung aus Videokonferenzen und einigen persönlichen Treffen effizienter durchgeführt werden kann. Bei den unternehmensinternen Besprechungen wird davon ausgegangen, dass ein erheblicher Teil der Reisen durch Videokonferenzen ersetzt wird. Bei einer Verringerung der unternehmensinternen Besprechungen um 80 Prozent und der Reisen zu Schulungszwecken um 50 Prozent ergibt sich im Basisfall eine Verringerung der Geschäftsreisen um insgesamt 22 Prozent gegenüber der Prognose "keine Änderung" (siehe Tabelle 3).

Das hohe Szenario ist vorsichtiger in Bezug auf die Anzahl der Reisen, die durch Videokonferenzen ersetzt werden, mit einem Rückgang von nur zehn Prozent bei den Kundenbetreuungsbesprechungen und der Hälfte der unternehmensinternen Besprechungen, wohingegen im niedrigen Szenario ein viel höherer Anteil der Funktionen durch Telekonferenzen und neue Formen der Geschäftsabwicklung ersetzt wird.

Eine letzte Überlegung gilt den Unternehmen, die Videokonferenzen nicht nur zur Kostensenkung einsetzen, sondern auch im Hinblick auf ihre soziale Verantwortung. Vor der Finanzkrise 2008 befassten sich viele Unternehmen mit den Umweltauswirkungen ihrer Geschäftsreisen, und es wurden verschiedene Projekte wie das Projekt Icarus entwickelt, um Unternehmen dabei zu helfen, ihren CO2-Fußabdruck im Zusammenhang mit Geschäftsreisen zu verringern.

Während der Krise 2008/9 wurde ein Großteil dieser Überlegungen aufgegeben, da die Unternehmen versuchten, zu überleben und dann ihre Geschäfte wieder aufzubauen. Stanislas Berteloot von KDS sagte damals: "Obwohl die Unternehmen in den letzten Jahren viel über umweltfreundliches Reisen gesprochen haben, tritt in der gegenwärtigen Krise die Umwelt zugunsten von Kostensenkungen in den Hintergrund. (KDS, 2009).

Geschäftsreiseverkehr - Prognose für das weltweite Passagieraufkommen (2020 - 2039) Autor

Im Vorfeld der CoV-19-Pandemie machten sich die Unternehmen erneut Gedanken über ihre Umweltauswirkungen. Cactus, ein Zusammenschluss großer Unternehmen, traf sich, um herauszufinden, wie sie ihre Geschäftsreisen einschränken könnten. In einer Welt nach der Covid-Epidemie, in der die Unternehmen erkannt haben, dass es möglich ist, ihre Geschäfte ohne Reisen fortzuführen, ist es nicht unrealistisch anzunehmen, dass weitere Maßnahmen zur sozialen Verantwortung der Unternehmen in der gesamten Geschäftswelt die Nachfrage nach geschäftsbedingten Flugreisen weiter verringern könnten.

Um diesen Effekt in das Modell einzubeziehen, wurde ein bescheidener Nachfragerückgang von drei Prozent in den Jahren von 2025 bis 2030 und dann ein Rückgang von vier Prozent von 2031 bis 2039 eingeführt, da immer mehr Änderungen in den Geschäftspraktiken in der gesamten Unternehmenswelt eingeführt werden und insbesondere umweltbewusstere jüngere Führungskräfte in den Beruf eintreten.

Prognose für den weltweiten Geschäftsreiseverkehr 2039 Prognosen Schätzungen Geschäftsreisevolumen 2039 (Mrd. Pax) Reduktion zum Iata Forecast ohne Covid Iata Prognose (vor Corona) 2.370 Hoch 2.045 13.7% Basis 1.836 22.5% Niedrig 1.631 31.2% Niedrig mit Umwelt/Klima 1.305 44.9% Tabelle 3, Prognosen für 2039, Schätzungen des Passagierrückgangs gegenüber Vor-Covid-Prognose der Iata. Quelle: Autor

Schlussfolgerungen

Covid-19 hat erhebliche Auswirkungen auf die Luftverkehrsbranche. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Jahre 2020 und 2021 eine Zäsur in der Struktur der Branche darstellen werden. Die potenzielle strukturelle Verschiebung der Nachfrage nach Geschäftsreisen stellt eine große Herausforderung für die Branche dar, die lange Zeit höhere Preise für Geschäftsreisende zur Subventionierung von billigen Tickets für eine große Zahl von Freizeitreisenden verwendet hat. Die Abhängigkeit von der Business Class zur Erzielung von Gewinnen wird nicht mehr möglich sein. Die Vorhersage von Stephenson und Bender über einen Wendepunkt in der Struktur des Fluggeschäfts könnte eingetreten sein. Wie der CEO von Air New Zealand sagt: "Dieses Ereignis [CoV-19] ist kein Schluckauf; nur sehr wenige Fluggesellschaften werden zu ihren früheren Arbeitsweisen zurückkehren. Die Überlebenden werden fokussierter und kostengünstiger sein und einen besseren Kundenservice bieten müssen. (Waldron, 2020).

Über den Autor Keith Mason © Keith Mason Keith J. Mason verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Durchführung von Forschungsarbeiten für Fluggesellschaften, Flughäfen, Regierungen, Zivilluftfahrtbehörden und Organisationen der Luftverkehrsbranche. Er hält Vorlesungen über Luftverkehrsökonomie, Geschäftsmodelle von Fluggesellschaften und Airline-Marketing. Er ist Fellow der Royal Aeronautical Society und gehört den Redaktionsausschüssen des Journal of Air Transport Management, Transportation Studies und des Journal of Air Transport Studies an.

