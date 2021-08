Airline-Geschäftsmodelle (6/8)

Neue technische Möglichkeiten, sich verändernde Anforderungen, gesellschaftlicher Wandel. Die Geschäftsmodelle in der Luftfahrt haben sich schon immer an die Rahmenbedingungen angepasst – mal langsamer und mitunter plötzlich und schnell. Die airliners.de-Serie "Airline-Geschäftsmodelle" in Zusammenarbeit mit der German Aviation Research Society (GARS) analysiert die aktuellen Veränderungen vor dem Hintergrund des Klimawandels und Corona. Teil 6 von 8 ist ein Interview über die Veränderungen der Geschäftsmodelle von Fluggesellschaften in Tourismus- und Urlaubsregionen nach der Corona-Pandemie.

Das Jahr 2020 erwies sich aufgrund der Corona-Pandemie zweifelsohne als ein "annus horribilis" für die Luftfahrt und den Tourismus. Nach Angaben der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (Icao, 2021) verzeichnete der Linienflugverkehr im Jahr 2020 einen Rückgang um 2,7 Mrd. Passagieren im Vergleich zu 2019 (d.h. ein Rückgang von 60 Prozent), was zu einem Bruttobetriebsverlust der Fluggesellschaften von etwa 371 Milliarden US-Dollar führte. Falls die Prognosen für 2021 zutreffen, wird ein Rückgang zwischen 1,9 und etwa 2,2 Milliarden Passagieren gegenüber 2019 verzeichnet (d.h. ein Rückgang zwischen 44 und 49 Prozent), der zu einem Bruttobetriebsverlust der Fluggesellschaften zwischen 289 und 323 Milliarden US-Dollar führt.

Dieser Einbruch in den Verkehrs- und Finanzstatistiken der Fluggesellschaften erklärt sich größtenteils durch die strengen Reisebeschränkungen, die auf internationaler Ebene auferlegt wurden. Es liegt in der Natur des Menschen, aus geschäftlichen Gründen, in der Freizeit, zum Besuch von Freunden und Verwandten, für medizinische und andere Aktivitäten zu reisen (Papatheodorou, 2021).

Tatsächlich hatte die Corona-Pandemie einen beispiellosen Einfluss auf den internationalen Tourismus: Laut der Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen (UNWTO, 2021) sanken die Ankünfte internationaler Touristen von rund 1470 Millionen im Jahr 2019 auf knapp 400 Millionen im Jahr 2020. Die internationalen Tourismuseinnahmen verzeichneten einen Rückgang von 1466 Milliarden US-Dollar auf 536 Milliarden US-Dollar. Mit anderen Worten: Die Corona-Pandemie brachte den internationalen Tourismus auf das Niveau der frühen 1990er Jahre zurück.

Zwei wesentliche Fragen

Aus strategischer Sicht stellen sich zwei wichtige und möglicherweise miteinander verbundene Fragen. Die erste bezieht sich auf die Dauer der aktuellen Situation, das heißt, ob sich dieser Einbruch im Reise- und Tourismusbereich nur als vorübergehend oder in gewissem Maße als dauerhaft erweisen wird. Die zweite Frage bezieht sich auf die möglichen disruptiven Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Geschäftsmodelle der Fluggesellschaften, also ob eine Normalität wiederhergestellt werden kann oder sogar aufgrund der (kreativen?) Zerstörung eine neue Dynamik entsteht.

Beide Fragen sind derzeit nur schwer zu beantworten, aber es lohnt sich in jedem Fall, mögliche Trends aufzuzeigen, insbesondere im Hinblick auf Freizeitreisen und Urlaubsziele. Einige Experten sind skeptisch, ob und wie schnell sich der Geschäftsreiseverkehr erholen wird. Die Menschen haben sich an günstige Telefonkonferenzen als Ersatz gewöhnt und Unternehmen werden versuchen, ihr Reisebudget zu reduzieren, um eine künftige wirtschaftliche Rezession besser bewältigen zu können. Die meisten sind sich jedoch einig, dass sich der Freizeitreiseverkehr innerhalb der nächsten Jahre erholen wird.

Sechs verschiedene Airline-Geschäftsmodelle

Bereits 2017 identifizierten Efthymiou und Papatheodorou (2017) sechs verschiedene Airline-Geschäftsmodelle: Traditionelle Full-Service-Network-Carrier (FSNC - wie z.B. Lufthansa oder American Airlines); Low-Fare-Airlines (LFA) (auch bekannt als Low-Cost-Carrier - LCC) (wie z.B. Ryanair und Easyjet); Ferienfluggesellschaften (früher bekannt als Charterfluggesellschaften, in der Regel vertikal integriert mit großen Reiseveranstaltern wie z.B. Tui); regionale Fluggesellschaften (wie z.B. PSA Airlines oder die inzwischen aufgelöste VLM Airlines); reine Business-Class-Airlines (wie z.B. La Compagnie); und reine Frachtfluggesellschaften (wie z.B. Federal Express).

Mit Ausnahme des letztgenannten Modells (das sich zwar während der Corona-Pandemie als sehr wichtig erwiesen hat, aber nichts mit dem Freizeitverkehr zu tun hat), waren die meisten anderen Modelle vor der Corona-Pandemie für den Freizeitverkehr sehr relevant. Dies sind sie auch heute noch, wenn auch mit möglichen neuen Dynamiken, die in Betracht gezogen werden sollten.

Obwohl vor der Pandemie viele FSNC für ihre Rentabilität stark auf den lukrativen Langstreckenverkehr in der Business Class angewiesen waren, war eine hohe Auslastung mit stabilen Erträgen in der Economy Class immer wichtig. Der Betrieb eines Hub-and-Spoke-Systems und das Angebot eines nahtlosen Netzwerks auf der Grundlage von digitalen Vernetzungen war von großem Wert - nicht nur für Geschäftsreisende, sondern auch für Freizeit- und VFR-Reisende (Visiting Friends and Relatives), insbesondere auf Langstrecken. Dank Code-Sharering-Vereinbarungen waren beispielsweise reibungslose Interline-Verbindungen auf der Grundlage von koordinierten Flugplänen möglich. Der Einsatz großer Flugzeuge zur Bedienung dieses Netzwerkverkehrs war für die FSNC wichtig – die Entstehung des A380 kann als Inbegriff dieses Geschäftsmodells angesehen werden.

Kommt der De-Hubbing-Prozess bei Netzwerk-Airlines?

Nichtsdestotrotz hat die Corona-Pandemie nun zwei große Probleme des FSNC-Modells verursacht. Erstens bleiben viele Strecken, insbesondere in Ostasien und im Pazifikraum (die für europäische und amerikanische FSNC ein lukratives Langstreckengeschäft darstellten), wegen der auferlegten Reisebeschränkungen ausgesetzt oder werden nur mit großen Hürden bedient. Zweitens scheinen Reisende (und Behörden) aus gesundheitlichen und hygienischen Gründen derzeit direkte statt indirekte Flüge zu bevorzugen, da die Virusübertragung an großen Flughafendrehkreuzen mit vielen Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern hoch sein kann.

All dies wird in einem kürzlich erschienenen Bericht von Simpliflying (2021) zusammengefasst, in dem zu lesen ist, dass sich die "Welt in zwei getrennte Reise-Hemisphären aufteilen wird" und die Corona-Pandemie zu einem "Rückgang des Super-Hubs und des Superjumbos" führen könnte.

Vor diesem Hintergrund ist es kein Zufall, dass mehrere FSNC zumindest in Europa derzeit dabei sind, Direktflüge zu mehreren beliebten touristischen Urlaubszielen einzuführen. Dabei geht es nicht nur darum, einen wichtigen Markt zu erschließen (im Gegensatz zum Geschäftsreiseverkehr, der immer noch auf niedrigem Niveau verharrt), sondern auch darum, der Präferenz der Passagiere für Direktflüge Rechnung zu tragen.

Während Lufthansa beispielsweise bis 2019 ihr Codeshare-Abkommen mit Aegean Airlines nutzte, um Urlauber etwa von Frankfurt nach Athen (mit Lufthansa) und von Athen zu einer Vielzahl griechischer Inseln mit Olympic Air (die zu Aegean Airlines gehört) zu befördern, will Lufthansa in diesem Jahr mehrere griechische Urlaubsziele direkt mit Deutschland verbinden. Obwohl es noch zu früh ist, um eine genaue Vorhersage zu treffen, bleibt es spannend, ob sich die FSNC in den nächsten Jahren dazu entschließen werden, sich aktiv am De-Hubbing-Prozess zu beteiligen und verschiedene Basen einzurichten. Mit diesen wäre es möglich, in kleineren Flugzeugmustern Direktflüge zu verschiedenen Zielen durchzuführen.

Da diese Fluggesellschaften zuvor sehr stark in den Aufbau von großen Drehkreuzen investiert hatten und sich diese Investition lohnen muss, wird ein solcher De-Hubbing-Prozess nicht unmittelbar stattfinden. Nichtsdestotrotz könnten viele FSNC nach und nach ein Hybridmodell einführen, das den Hub-and-Spoke-Betrieb mit Direktflügen von mehreren Basen kombiniert.

Dies mag für große FSNC, die sich auf eine starke Nachfrage in ihren Heimatländern verlassen, einfacher sein als für typische Fluggesellschaften mit der sechsten Freiheit, wie beispielsweise mehrere Golf-Airlines. Vielmehr wird es für diese von entscheidender Bedeutung sein, ihre Heimatländer als ideale Wintersonnenziele zu bewerben, um Direktflüge aufrechtzuerhalten. Die Strategie von Dubai und Emirates im Winter 2020/21 ist ein Paradebeispiel für diesen Trend.

Neue Möglichkeiten für Billigflieger

Interessanterweise werden einige der oben beschriebenen Trends die FSNC näher an die LFA heranführen und einen Prozess der Hybridisierung beschleunigen, der vor etwa zehn Jahren begann. Tatsächlich scheinen die LFA für die Post-Corona-Ära gut gerüstet zu sein, zumal die Idee, den Mittelsitz an Bord unbesetzt zu lassen, von den Fluggesellschaften (und auch von den Regulierungsbehörden) gänzlich aufgegeben wurde. Obwohl Langstrecken, die von LFA bedient werden, durch die Pandemie in Mitleidenschaft gezogen wurden (wie auch der Fall von Norwegian Airlines zeigt, die kürzlich am Rande des Bankrotts stand), ist es sehr wahrscheinlich, dass LFA mit einer oder mehreren Basen weiterhin erfolgreich Kurzstrecken im Freizeitverkehr bedienen werden.

In der Tat könnte die Corona-Pandemie neue Möglichkeiten für die Expansion von LFA bieten, so wie es nach dem 11. September 2001 geschah. Einige LFA haben staatliche Finanzhilfen erhalten, um die Pandemie zu bewältigen, allerdings auf einem viel niedrigeren Niveau als die FSNC. Daher sind sie nicht an eine hohe Verschuldung und andere Verpflichtungen gebunden, was ihnen eine aggressive Preisgestaltung ermöglicht, um das Reisevertrauen insbesondere bei Freizeitreisenden zu stärken.

Ist die Zeit der selbständigen Ferienfluggesellschaften vorbei?

Ein weiteres Airline-Geschäftsmodell, das von den sich aus der Corona-Pandemie ergebenden Chancen profitieren könnte, ist das von Ferienfluggesellschaften, die vertikal mit großen Reiseveranstaltern integriert sind. Der Zusammenbruch von Thomas Cook im September 2019 hat die Relevanz traditioneller Urlaubspakete in einer digitalen Welt, die von Do-It-Yourself-Paketen (DIY), verknüpften Reisearrangements und der Dominanz großer Online-Reisebüros wie Booking.com und Expedia geprägt ist, in Frage gestellt.

Die Corona-Pandemie hat diesen Trend in gewisser Weise umgekehrt und den einzigartigen Vorteil eines sog. One-Stop-Shops hervorgehoben, der von Reiseveranstaltern angeboten wird. Tatsächlich bevorzugen viele Freizeitreisende die Buchung von Urlaubspaketen bei großen und seriösen Reiseveranstaltern, um beruhigt reisen zu können und nur einen Ansprechpartner zu haben, falls es zu gesundheitlichen oder sicherheitstechnischen Problemen kommt.

Während DIY-Pakete Flexibilität und Individualisierung bieten, sind die Freizeitreisenden dabei den gesundheitlichen, sicherheitstechnischen und finanziellen Risiken verschiedener Tourismusdienstleister ausgesetzt. Während der Großen Rezession von 2008-2010 florierten All-Inclusive-Urlaubspakete, weil Freizeitreisende vorab ihr gesamtes Reisebudgets kontrollieren konnten. Auch dieses Mal könnten All-Inclusive-Pakete vor allem aus Gründen der Gesundheit und Sicherheit beliebt werden. Diese würden von vertikal integrierten Reiseveranstaltern angeboten werden, die die Menschen mit ihren eigenen Fluggesellschaften zu verschiedenen Freizeitzielen fliegen.

Das könnte sich natürlich als kurzfristiger Trend erweisen, aber wenn sich irgendwann eine rezessive wirtschaftliche Situation abzeichnet (z.B. wenn die Umsetzung der lockeren expansiven Geldpolitik zu Ende geht), dann könnten Urlaubspakete ihre Popularität beibehalten. Mit anderen Worten: Obwohl das Modell der unabhängigen Ferien-/Charterfluggesellschaften seit dem Konkurs von Monarch Airlines ausgestorben zu sein scheint, könnten diejenigen Ferienfluggesellschaften, die weiterhin vertikal mit Reiseveranstaltern integriert sind, nach der Corona-Pandemie erfolgreich sein. Ferienfluggesellschaften, die sich im Besitz von FSNC befinden (wie Edelweiss, eine Tochtergesellschaft der Swiss), werden wahrscheinlich ebenfalls auf dem Markt bleiben; allerdings müssten sie sich mit dem Konzept der Pauschalreisen (mit diesen Fluggesellschaften) anfreunden, um die Vorteile des One-Stop-Shops zu nutzen.

Neue Chancen für regionale sowie für Business-Class-Fluggesellschaften

Die Unabhängigkeit der regionalen Fluggesellschaften ist ebenfalls ein Merkmal, das Mitte der 2010er Jahre verloren gegangen ist, da fast alle regionalen Fluggesellschaften jetzt im Besitz von FSNC sind oder mit diesen verbündet sind und (Geschäftsreise-) Zubringerverkehre anbieten. Sollte sich der bereits erwähnte De-Hubbing-Prozess als wichtiger Trend herausstellen, könnte die Existenz regionaler Fluggesellschaften als eigenständiges Airline-Geschäftsmodell in Frage gestellt werden.

Andererseits könnte die Corona-Pandemie neue Chancen für Boutique-Airlines mit reiner Business Class-Bestuhlung bieten. Bereits Mitte der 2000er Jahre traten Fluggesellschaften wie EoS, Silverjet und Maxjet als reine Business-Class-Carrier auf den Markt. Sie alle stellten ihren Betrieb während der Großen Rezession der Jahre 2008-2010 ein. Tatsächlich wird das Modell derzeit nur noch von La Compagnie, einer französischen Airline, vertreten, da um das Jahr 2015 mehrere FSNC, die reine Business Class-Verkehre auf bestimmten Geschäftsstrecken anboten, diese einstellten.

Social Distancing und die Sorge um Sicherheit und Hygiene an Bord könnten jedoch neue Chancen für reine Business-Class-Fluggesellschaften bringen, die nicht Geschäfts-, sondern wohlhabende Freizeitreisende bedienen. Dies steht im Einklang mit einem anderen Trend, der sich seit dem Auftreten der Corona-Pandemie abzeichnet, nämlich der Nutzung von Geschäftsflugzeugen und Privatjets für Freizeitzwecke. Aus diesem Grund ist es wahrscheinlich, dass das Modell der reinen Business-Class-Fluggesellschaften in der aktuellen Situation betriebsbereit ist, wenn sie sich erfolgreich von einem "Business"- in ein "Boutique Leisure"-Modell umwandeln.

Eine Zukunft ohne "Overtourism"

Die Corona-Pandemie stellt wichtige Herausforderungen, aber auch Chancen für Tourismusdestinationen dar (European Travel Commission, 2020). Tatsächlich sollten Destinationen nun proaktiver werden, was die Zusammenarbeit mit Fluggesellschaften, Flughäfen, Hotels und Reiseveranstaltern angeht, um ein stimmiges Urlaubserlebnis zu bieten. Bis zur Corona-Pandemie war das Ertragsmanagement Hauptaufgabe der touristischen Dienstleister.

In der Post-Corona-Zeit wird diese, aufgrund des Social Distancing und der Notwendigkeit des gleichen Ertragsniveaus trotz geringerer Anzahl Touristen, auch für Destinationen im Fokus stehen. Schließlich hat "Overtourism" in mehreren Destinationen Mitte der 2010er Jahre (Peeters et al., 2018) dazu geführt, dass wichtige Lektionen gelernt und von den Destination Development Management and Marketing Organizations (DDMMOs) angewandt wurden. Diese spielen nun eine zunehmend wichtige Rolle auf Destinationsebene. Papatheodorou (2021) untersucht die systemische Beziehung zwischen Fluggesellschaft, Flughafen und touristischer Destinationsbehörde und zeigt insgesamt 10.554 mögliche Intra- und Inter-Stakeholder-Beziehungen auf.

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass alle beteiligten Tourismus-Stakeholder das gleiche Verständnis über die Zukunft haben, Synergien bilden und Konflikte lösen. Zugegeben, der Weg in die Zukunft deutet möglicherweise auf das Ende der Demokratisierung des auf Billigflügen und -urlauben basierenden Tourismus hin, zumindest so, wie er ursprünglich im europäischen Umfeld nach dem Zweiten Weltkrieg konzipiert war und durch das Aufkommen der LFA Mitte der 1990er Jahre verkörpert wurde.

Dies bedeutet jedoch keineswegs, dass der internationale Freizeittourismus gebremst werden sollte. Vielmehr gilt es, ihn nachhaltiger zu gestalten und somit in Einklang mit den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen zu bringen. Unter anderem sollten Luftfahrt- und Tourismusdienstleister ernsthafte Anstrengungen unternehmen, um Umweltbelange und Klimawandel auf globaler, aber auch auf Destinationsebene, anzugehen. Gleichzeitig müssen jedoch alle beteiligten Akteure die Botschaft klar vermitteln, dass eine Welt ohne Flüge zu neuen Formen des Protektionismus, neuen Barrieren, weniger Toleranz und potenziellen Kriegen führen kann, die ein Elend verbreiten, das es seit den 1940er Jahren nicht mehr gegeben hat.

Über den Autor Prof. Dr. Andreas Papatheodorou © Prof. Dr. Andreas Papatheodorou Professor Dr. Andreas Papatheodorou ist Professor für Industrie- und Raumwirtschaft mit Schwerpunkt Tourismus sowie Direktor des Labors für Tourismusforschung und -studien an der University of the Aegean. Er ist außerdem Präsident der Hellenic Aviation Society und Gründungsmitglied des Institute for Aviation and Tourism (IAT) an der Frankfurt University of Applied Sciences. Kontakt: a.papatheodorou@aegean.gr

Save the Date: Live-Webinar zum Thema

Am 17. August 2021 um 14 Uhr findet unser vertiefendes Webinar mit den Autoren der Serie "Airline-Geschäftsmodelle" statt. Sie können das Webinar live und kostenlos online mitverfolgen. Melden Sie sich jetzt zum Webinar an, dann schicken wir Ihnen vor Beginn der Veranstaltung eine Erinnerung samt Zugangsdaten per E-Mail.

Ihre Fragen an die Autoren

Alle airliners+ Abonnenten haben bei unseren Webinaren zudem die Möglichkeit, Fragen an die Experten zu stellen. Tippen Sie Ihre Fragen einfach in das Formular auf der Webinar-Seite. Der Moderator wird die beliebtesten Fragen im Live-Webinar stellen. Noch kein Abonnent? Starten Sie hier kostenlos ein 30-Tage-Probeabo.