Airline-Geschäftsmodelle (4/8)

Eine deskriptive Analyse von Billigfliegern zeigt: Low-Cost-Carrier in Europa funktionieren anders als in Nordamerika oder Südostasien. Auch die Folgen von Corona in der Konkurrenzsituation mit Full-Service-Carriern sind daher weltweit verschieden.

Neue technische Möglichkeiten, sich verändernde Anforderungen, gesellschaftlicher Wandel. Die Geschäftsmodelle in der Luftfahrt haben sich schon immer an die Rahmenbedingungen angepasst – mal langsamer und mitunter plötzlich und schnell. Die airliners.de-Serie "Airline-Geschäftsmodelle" in Zusammenarbeit mit der German Aviation Research Society (GARS) analysiert die aktuellen Veränderungen vor dem Hintergrund des Klimawandels und Corona. Teil 4 von 8 über verschiedene Ansätze im Geschäftsmodell der Billigflieger.

Low-Cost-Carrier, eine Begriffsklärung

Beim Begriff "Low-Cost-Carrier" entsteht in den Köpfen der Menschen vielfach ein bestimmtes Bild. Normalerweise das eines vollen Flugzeugs mit wenig bis gar keinem Bordservice. Wer ein Glas Wasser haben möchte, muss dafür bezahlen und auch mit jedem Gepäckstück verdient die Airline zusätzliches Geld. Manchmal fliegen sie zu einem Flughafen, der viele Meilen vom eigentlichen Ziel entfernt ist. Aber hey: Der Preis war niedrig!

Der Begriff "Low-Cost-Carrier" - oder kurz LCC - wird so häufig verwendet, dass manche Leute gar nicht mehr so genau über seine Bedeutung nachdenken. Bei der Bezeichnung stehen nämlich die Kosten der Fluggesellschaften im Vordergrund, nicht billige Preisen für Tickets. Der deutsche Begriff "Billigflieger" ist hier wenig hilfreich.

Wie der Name schon sagt, sind Low-Cost-Carrier solche Fluggesellschaften, die im Vergleich zu anderen Airlines niedrigere Kosten aufweisen. "Nicht-LCC" werden dagegen oft als "Full-Service-Carrier" - oder FSC - bezeichnet. Bei dieser Bezeichnung geht es nicht um die Kosten, sondern um das Niveau der angebotenen Dienstleistungen.

Es gibt aber keine klare Definition für LCC, auch wenn einige Experten und Datenanbieter Listen von Billigfluggesellschaften erstellen. Die von OAG (einem führenden Anbieter von Luftfahrtdaten) geführte Liste der LCC beispielsweise umfasst über 200 Fluggesellschaften. Es gibt aber keinen eindeutigen Schwellenwert für herkömmliche Kostenkennzahlen von Fluggesellschaften - wie etwa die Kosten pro verfügbarem Sitzkilometer (CASK) - den man zur Unterscheidung zwischen LCC und FSC heranziehen könnte.

Zwar weisen die LCC im Durchschnitt niedrigere CASK als die FSC auf, doch gibt es Ausnahmen. So ist der CASK von Jetblue höher als der von Turkish Airlines, und Southwest Airlines weist höhere Kosten pro verfügbarem Sitzkilometer auf als jede der drei wichtigsten chinesischen Netzwerkfluggesellschaften (Air China, China Eastern oder China Southern).

Eine weitere Analyse des Geschäftsmodells der LCC zeigt, dass die niedrigeren Kosten dieser Fluggesellschaften bis zu einem gewissen Grad durch die Art des von ihnen angebotenen Produkts und das Marktsegment, das sie mit ihrem Produkt bedienen, bedingt sind. Der Verzicht auf ein komplexes Streckennetz bringt zwar Kosteneinsparungen mit sich, macht das Produkt aber für preisunempfindliche Geschäftsreisende weniger attraktiv.

Der Hauptgrund, warum beispielsweise Lufthansa nicht in der Lage sein wird, ihre Betriebskosten auf das Niveau von Easyjet zu senken, liegt darin, dass dies bedeuten würde, dass die deutsche Netzwerk-Airline ihr lukrativstes Marktsegment aufgeben müsste. Andererseits müsste Easyjet, wenn sie im Geschäftsreiseverkehr wirklich mit der Lufthansa konkurrieren wollte, die Qualität des Produkts verbessern. Wäre Easyjet in der Lage, ein angemessen frequentiertes Streckennetz zu geringeren Kosten als Lufthansa zu betreiben? Wahrscheinlich schon. Allerdings würde der Unterschied bei den konventionellen Kosten zwischen den beiden Fluggesellschaften sicherlich weniger dramatisch ausfallen.

Es wird allgemein angenommen, dass die Geschäftsmodelle der LCC folgende Merkmale aufweisen: Sie beschränken sich in der Regel auf wenige Flugzeugtypen, bieten entbündelte Produkte an (das heißt sie verlangen Gebühren für aufgegebenes Gepäck, Mahlzeiten während des Fluges usw.), konzentrieren sich auf Punkt-zu-Punkt-Verbindungen und nutzen gelegentlich abgelegene Flughäfen.

In diesem kurzen Artikel werden wir die Geschäftsmodelle der größten LCC in Europa, Nordamerika und Südostasien (ASEAN-Staaten) untersuchen, um zu zeigen, dass es offenbar kein einheitliches "LCC-Geschäftsmodell" gibt. Diese Fluggesellschaften haben sich in den verschiedenen Teilen der Welt unterschiedlich entwickelt. Kommentatoren und Forscher, die mit der einen Region vertraut sind, sollten daher vorsichtig sein, wenn sie das, was sie über die LCC in ihrer Region wissen, auf andere Regionen extrapolieren.

Europa

Die airliners.de-Leser sind wahrscheinlich mit der europäischen Airline-Szene am besten vertraut, so dass ich nicht allzu viel Zeit auf die Beschreibung der wichtigsten Akteure verwenden werde. Es wird jedoch sinnvoll sein, sie in eine globale Perspektive zu setzen. Betrachtet man die Anzahl der angebotenen Sitze kurz vor der Pandemie (Dezember 2019), so war Ryanair die siebtgrößte Fluggesellschaft der Welt (und die größte in Europa), und Easyjet belegte Platz zwölf (Platz drei in Europa hinter Ryanair und Lufthansa). Wizzair und Vueling boten im selben Monat so viele Sitze an, dass sie es gerade noch unter die Top-40 der Welt schafften, während Norwegian Air Shuttle weltweit unter den Top-70 landete (in Europa unter den Top-20).

Flugzeuge von Easyjet und Ryanair in Stansted. © Stansted Airport

Die aktuelle Situation ist etwas anders. Betrachtet man das Sitzplatzangebot im Juli 2021, so ist Ryanair die Nummer acht in der Welt, Easyjet ist immer noch die Nummer 12, während Wizzair knapp hinter Easyjet liegt. Die drei Fluggesellschaften sind in Europa führend, was die Anzahl der angebotenen Sitze angeht; Air France bietet in diesem Monat etwa 30 Prozent weniger Sitze an als Wizzair.

Ich gehe natürlich nicht davon aus, dass sich die derzeitige Situation zu einer "neuen Normalität" entwickeln wird, da der Rückgang des Verkehrsaufkommens der Netzwerkfluggesellschaften eher auf die anhaltenden Reisebeschränkungen auf Langstrecken zurückzuführen ist, wo diese Fluggesellschaften vor der Pandemie in der Regel erhebliche Kapazitäten anboten. Dennoch erwarte ich, dass die Billigfluggesellschaften Marktanteile gewinnen werden, sobald die Erholung ernsthaft einsetzt.

Die Low-Cost-Carrier in Europa haben die Pandemie im Allgemeinen in einer besseren finanziellen Lage als die großen Netzwerk-Carrier überstanden - die drei wichtigsten europäischen LCC waren in den Jahren vor der aktuellen Corona-Krise im Allgemeinen profitabel. Auch wenn die Netzwerk-Carrier am Ende den Großteil der Hilfe von den europäischen Regierungen erhielten, kam diese Hilfe meist in Form von neuen Schulden.

Die von den europäischen LCC entwickelten Geschäftsmodelle ähneln am ehesten dem Klischee, das ich im vorherigen Abschnitt dieses Artikels beschrieben habe:

Ein einziger Flugzeugtyp?

Richtig - Ryanair betreibt eine reine Boeing-737-Flotte, während Wizzair und Easyjet Schmalrumpfflugzeuge von Airbus bevorzugen. Norwegian hat früher eine Flotte aus Boeing 737- und Boeing 787-Flugzeugen in Betrieb und letztere für ihre Langstrecken-Low-Cost-Flüge eingesetzt. Im Januar 2021 kündigte Norwegian jedoch an, ihre Langstreckenflüge einzustellen und sich auf ihr europäisches Streckennetz zu konzentrieren, das sie mit einer deutlich verkleinerten Flotte von Boeing 737-Flugzeugen bedienen wird.

Entbündeltes Produkt?

Ja, für alle großen Low-Cost-Fluggesellschaften in Europa. Bei den Regeln für Handgepäck und aufgegebenes Gepäck mag es zwischen den Fluggesellschaften Unterschiede geben; alle großen europäischen Billigfluggesellschaften verlangen jedoch eine Gebühr für das erste aufgegebene Gepäckstück, und die Passagiere, die mit ihnen fliegen, erwarten im Allgemeinen keine kostenlosen Speisen oder Getränke an Bord.

Interessanterweise haben die Netzwerk-Fluggesellschaften in Europa nach und nach Schritte unternommen, um einige Aspekte ihrer Geschäftsmodelle denen der größten LCC anzugleichen. Die meisten Netzwerk-Fluggesellschaften führten Tarife ein, bei denen das aufgegebene Gepäck nicht inbegriffen ist (Mitglieder von Elite-Vielfliegerprogrammen waren in der Regel davon ausgenommen). Einige Fluggesellschaften begannen, für Speisen und Getränke an Bord Gebühren zu erheben (bei British Airways konnten die Passagiere dafür ihre Vielfliegerprogrammpunkte verwenden). Netzwerkfluggesellschaften führten auch andere Gebühren ein, beisielsweise für die Vorauswahl des Sitzplatzes oder für Sitze mit zusätzlicher Beinfreiheit. Keiner der Netzwerk-Carrier hat jedoch Gebühren für das Einchecken am Flughafen eingeführt.

Ein Punkt, in dem sich Ryanair, Easyjet und Wizzair von den meisten anderen Fluggesellschaften ihrer Größe erheblich unterscheiden, ist das Fehlen von Vielfliegerprogrammen (FFP). Fairerweise muss gesagt werden, dass Easyjet ein "Flight Club"-Programm für seine Vielflieger anbietet. Dieses Programm ist jedoch nur auf Einladung möglich, im Gegensatz zu den herkömmlichen FFP, die für jedermann offen sind.

Fokus auf Punkt-zu-Punkt-Reisen?

Meistens, ja. Ryanair, Wizzair und Easyjet sind dafür bekannt, dass sie fast ausschließlich Punkt-zu-Punkt-Flüge anbieten. Ryanair hat zwar mit Umsteigeverbindungen experimentiert, doch sind diese nicht zu einem nennenswerten Teil ihres Produktangebots geworden. Fluggäste, die zum Beispiel zwischen zwei Ryanair-Flügen umsteigen möchten, müssen "selbst umsteigen", das heißt sie müssen separate Tickets kaufen und die Risiken verpasster Anschlüsse in vollem Umfang tragen. Ryanair hat zwar einige Ideen geäußert, wie man Fluggäste auf Kurzstreckenflügen in die Langstreckenflüge der Netzwerkfluggesellschaften einbinden könnte, aber die Fluggesellschaft hat dies nie wirklich in die Tat umgesetzt.

Easyjet unterzeichnete im Januar 2020 eine Partnerschaft mit Etihad. Norwegian und Vueling bieten einige Anschlussflüge innerhalb ihrer Netze an. Vueling ist Mitglied der International Airline Group und unterhält auch einige Codesharing-Partnerschaften mit anderen IAG-Tochtergesellschaften. Sie ist jedoch nicht Mitglied der Oneworld-Allianz. Interessanterweise war die inzwischen nicht mehr existierende Air Berlin Mitglied der Allianz.

Nutzung von abgelegenen oder sekundären Flughäfen?

Die Fluggesellschaften sind sich jedoch im Allgemeinen einig, dass sie, um preisunempfindliche Geschäftsreisende anzuziehen und zu halten, Flüge zu den von diesen Reisenden bevorzugten Zielen anbieten sollten. Infolgedessen haben sich Ryanair, Easyjet und Wizzair mehr und mehr auf die Hauptflughäfen der Städte verlagert und ihre Präsenz an sekundären Flughäfen reduziert (manchmal sogar ganz aufgegeben).

Nordamerika

Betrachtet man die Märkte USA und Kanada, so lassen sich einige Unterschiede zu Europa feststellen, sowohl was die allgemeine Marktstruktur als auch die von den LCC verfolgten Geschäftsmodelle betrifft. Es überrascht nicht, dass die US-amerikanischen LCC wesentlich größer sind als ihr wichtigstes kanadisches Pendant Westjet (das vor der Pandemie die zehntgrößte Fluggesellschaft in Nordamerika war und etwa 40 Prozent der Sitzplätze von Air Canada auf seinen Flügen anbot). Am wichtigsten ist jedoch, dass es im Gegensatz zu Europa auf dem nordamerikanischen (oder besser gesagt dem US-amerikanischen) Markt einen klaren Marktführer im Segment der Billigfluggesellschaften gibt:

Southwest Airlines, die vor der Deregulierung der US-Fluggesellschaften gegründet wurde (vor 1978 konnte sie nur innerhalb ihres Heimatstaates Texas operieren), ist die drittgrößte Fluggesellschaft der Welt, gemessen an der Zahl der angebotenen Sitzplätze (hinter ihren wichtigsten Netzkonkurrenten American Airlines und Delta Air Lines). Im Jahr 2019 bot Southwest etwa viermal so viele Sitze an wie die beiden nächstgrößten LCCs in den USA - Jetblue Airways und Spirit Airlines.

Jetblue-Flugzuegflotte: Airbus A321 LR für die Langstrecke, A320 und Embraer 190 für regionale Verbindungen. © AirTeamImages.com / Ryan Patterson

Wenn es um den US-Fluglinienmarkt geht, kann es schwierig sein zu bestimmen, welche Fluggesellschaften als LCC bezeichnet werden können. Im Jahr 2019 lagen die Kosten pro verfügbarer Sitzmeile (CASM) der drei großen US-Fluggesellschaften im Durchschnitt bei rund 16 US-Cent (etwa 13,6 Euro-Cent zum aktuellen Wechselkurs). Southwest Airlines und Jetblue Airways - die "etablierteren" LCC - operierten mit CASM von 12,2 beziehungsweise 11,5 US-Cents. Der CASM von Frontier und Spirit Airlines lag 2019 bei etwa 8 US-Cent. Alaska Airlines ist zwar näher an Southwest und Jetblue dran als an den großen Netzwerk-Carriern, wird aber in der Regel nicht als LCC betrachtet - diese Fluggesellschaft betreibt traditionell ein regional ausgerichtetes Netzwerk.

Da sich der US-Markt rasch von dem durch die Pandemie verursachten Einbruch erholt, wird seine Struktur in naher Zukunft sehr wahrscheinlich derjenigen vor der Pandemie ähneln. In den zehn Jahren vor 2020 gab es einige interessante Entwicklungen bei den kleineren Billigfluggesellschaften. Spirit Airlines wies vor der Pandemie mehrere Jahre lang zweistellige jährliche Wachstumsraten auf, übertraf die von Frontier Airlines und näherte sich der von Jetblue angebotenen Sitzplatzkapazität an.

Es ist auch erwähnenswert, dass mehrere mittelgroße LCC Anfang dieses Jahrhunderts vom US-Markt verschwunden sind. AirTran Airways wurde 2011 von Southwest Airlines übernommen (und 2014 vollständig in Southwest integriert). In ähnlicher Weise wurde Virgin America, die ihren Betrieb 2007 aufnahm, 2016 von Alaska Airlines aufgekauft, wobei die betriebliche Integration bis 2018 abgeschlossen war.

Der kanadische Markt ist von der aktuellen Pandemie viel stärker betroffen als der US-amerikanische, da die kanadische Regierung einen relativ konservativen Risikomanagementansatz verfolgt. Im Dezember 2019 bot Air Canada so viele Sitze an, dass das Unternehmen in dieser Hinsicht als fünftgrößte Fluggesellschaft in Nordamerika eingestuft wurde (Westjet lag in der Region auf Platz 10). Im Juli 2021 jedoch liegt Air Canada auf Platz 10 und Westjet auf Platz 12 in der Region. Zusammen bieten die beiden kanadischen Fluggesellschaften etwa so viele Sitze an wie Frontier Airlines allein. Ich gehe davon aus, dass der kanadische Markt bei einer Erholung wieder zur Struktur vor der Pandemie zurückkehren wird, mit Air Canada in einer dominanten Position gegenüber seinen Low-Cost-Rivalen.

Die nordamerikanischen LCC unterscheiden sich von ihren europäischen Pendants in einem grundlegenden Punkt: In Nordamerika gibt es eine größere Vielfalt an Geschäftsmodellen. Untersuchen wir, wo die amerikanischen LCC stehen, indem wir die zuvor behandelten Geschäftsmodellaspekte betrachten:

Ein einziger Flugzeugtyp?

Die meisten Fluggesellschaften im LCC-Sektor verfolgen einen Ansatz, bei dem nur ein Flugzeug eingesetzt wird. Southwest Airlines betreibt eine große Flotte von Boeing-737-Flugzeugen in verschiedenen Modifikationen. Andere Fluggesellschaften setzen Schmalrumpfflugzeuge vom Typ Airbus ein. Jetblue betreibt neben Schmalrumpf-Airbus-Flugzeugen eine beträchtliche Flotte von Embraer-Regionalflugzeugen. Die kanadische Westjet ist das einzige nordamerikanische Billigflugunternehmen, das auch Großraumflugzeuge betreibt - sie hat mehrere Boeing-787-Flugzeuge in ihrer Flotte.

Entbündeltes Produkt?

In dieser Dimension unterscheiden sich Southwest und Jetblue von anderen Anbietern im LCC-Segment. Diese beiden Fluggesellschaften bieten kostenlose Snacks und alkoholfreie Getränke an Bord sowie eine gewisse Freigepäckmenge (erstes Gepäckstück bei Jetblue und bis zu zwei Gepäckstücke bei Southwest). Die Freigepäckmenge von Southwest Airlines hat sich im Laufe der Geschichte der Fluggesellschaft nicht geändert. Anders als in anderen Teilen der Welt wurde die Gebühr für aufgegebenes Gepäck auf dem US-Markt interessanterweise von den großen Netzwerkfluggesellschaften eingeführt. American Airlines war die erste US-Fluggesellschaft, die 2008 auf dem Höhepunkt der wirtschaftlichen Rezession, Gepäckgebühren einführte. Das Ausmaß der Produktentbündelung ist bei den US-amerikanischen Billigfluggesellschaften recht unterschiedlich, wobei Spirit es auf die Spitze treibt - ihre Basistarife enthalten nicht einmal ein kostenloses Handgepäckstück.

Noch ein Blick auf den Ansatz zur Kundenbindung: In dieser Hinsicht haben alle nordamerikanischen LCCs ihre Pendants im Hauptnetz nachgeahmt. Jede Fluggesellschaft bietet ein Vielfliegerprogramm an und kooperiert mit Hotels, Autovermietungen und Finanzinstituten, um den Wert ihrer Programme für die Kunden zu erhöhen.

Fokus auf Punkt-zu-Punkt-Reisen?

Anders als in Europa betreibt kein LCC in Nordamerika ein reines Punkt-zu-Punkt-Netz. Zwar liegt der Schwerpunkt der meisten Fluggesellschaften auf dem Punkt-zu-Punkt-Verkehr, doch bieten alle Fluggesellschaften auch Anschlussflüge an. Frontier Airlines und in gewissem Umfang Jetblue Airways betreiben Hub-and-Spoke-Netze. Southwest Airlines betreibt Quasi-Drehkreuze an einer Reihe von Flughäfen im ganzen Land. Westjet bietet Transatlantikflüge mit Boeing-787-Flugzeugen an, und Jetblue wird im August dieses Jahres Langstrecken-Transatlantikflüge aufnehmen (mit einer Langstrecken-Modifikation des Airbus-Schmalrumpfflugzeugs A321 Neo). Mit dem Ausscheiden von Norwegian aus dem transatlantischen Markt werden Langstrecken-Low-Cost-Transatlantikdienste während und wahrscheinlich auch nach der Pandemie eher von nordamerikanischen als von europäischen Fluggesellschaften angeboten. Jetblue und Westjet unterhalten ein Netz von Codesharing-Abkommen mit jeweils mehr als einem Dutzend Fluggesellschaften. Southwest, Spirit und Frontier halten sich von solchen Kooperationsvereinbarungen fern.

Nutzung von abgelegenen oder sekundären Flughäfen?

Southwest Airlines ist dafür bekannt, sekundäre Flughäfen zu nutzen, beginnend mit seiner ursprünglichen Basis in Dallas Love Field (ein sekundärer Zugang zum Großraum Dallas-Fort Worth, der Hauptflughafen ist der DFW International Airport). Auch Jetblue hat sich bis zu einem gewissen Grad daran gehalten - während seine wichtigste Basis der New Yorker Flughafen JFK ist, bedient das Unternehmen den Großraum Los Angeles über die Flughäfen Long Beach und Burbank anstatt über LAX und Miami über Ft. Lauderdale anstatt über den Miami International Airport. Gleichzeitig ist die Nutzung von Sekundärflughäfen durch die US-Luftfahrtunternehmen nicht so weit verbreitet wie bei Ryanair und Wizzair in Europa.

Südostasien

Hier werde ich mich auf die ASEAN-Region konzentrieren, da die internationalen Flugverbindungen innerhalb dieses Staatenblocks seit einiger Zeit weitgehend liberalisiert sind. ASEAN steht für Association of South-East Asian Nations (Verband Südostasiatischer Nationen) und umfasst derzeit zehn Staaten (Brunei, Kambodscha, Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar, die Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam).

Das Multilaterale Abkommen zur vollständigen Liberalisierung des Passagierluftverkehrs von 2010, auch bekannt als ASEAN Open Skies Agreement (ASEAN OSA), gibt Fluggesellschaften mit Sitz in den ASEAN-Staaten das Recht, internationale Flüge zwischen zwei ASEAN-Staaten durchzuführen. So kann Singapore Airlines beispielsweise von Bangkok nach Jakarta fliegen, und die staatliche indonesische Fluggesellschaft Garuda Indonesia hätte das Recht, von Singapur nach Bangkok zu fliegen.

Airasia-A320 vor Airasia-Großraumflugzeugen am Flughafen von Kuala Lumpur, © AirTeamImages.com / Andrew Hunt

Die internationalen Luftverkehrsmärkte in der ASEAN-Region sind von der aktuellen Pandemie besonders stark betroffen. Die Regierungen in der Region haben einen sehr konservativen Ansatz verfolgt, um die Ausbreitung des Virus zu kontrollieren, und Reisebeschränkungen und Quarantäneauflagen eingeführt. Die wichtigsten Handelspartner der ASEAN-Staaten (Festlandchina, Hongkong, Taiwan, Korea, Japan, Australien und Neuseeland) haben ähnliche Beschränkungen eingeführt, so dass der internationale Personenflugverkehr praktisch zum Erliegen gekommen ist.

Die Impfquoten in der Region sind nach wie vor unzureichend (Singapur meldete kürzlich, dass 50 Prozent seiner Einwohner zwei Impfungen erhalten haben, aber andere ASEAN-Staaten sind weit davon entfernt). Zwar hat die Regierung von Singapur vor kurzem angekündigt, die Reisebeschränkungen schrittweise aufzuheben, sobald die Mehrheit der Einwohner geimpft ist, doch gehe ich davon aus, dass die Erholung des internationalen Flugverkehrs in Südostasien hinter der in anderen Regionen zurückbleiben wird.

Innerhalb der ASEAN-Länder haben sich die Billigfluggesellschaften bereits vor der Pandemie als eine starke Kraft etabliert. Gemessen an der Zahl der angebotenen Sitze waren Lion Air (die Fluggesellschaft mit Sitz in Indonesien) und Air Asia mit Sitz in Malaysia im Dezember 2019 eindeutig führend in der Region und boten jeweils 35-40 Prozent mehr Sitze an als die wichtigsten regionalen FSC (Vietnam Airlines, Singapore Airlines, Garuda Indonesia, Thai Airways usw.). Zählt man das Sitzplatzangebot der Tochtergesellschaften von Lion Air und Air Asia (beispielsweise Thai Lion Air oder Indonesia Air Asia) hinzu, wird das Ausmaß der Dominanz der LCC auf den Luftverkehrsmärkten in der Region noch beeindruckender.

Es sei darauf hingewiesen, dass die führenden LCC der Region in den verschiedenen Ländern, in denen sie tätig sind, Tochtergesellschaften gründen mussten, um Zugang zu den jeweiligen Inlandsmärkten zu erhalten (der in der Regel nur den Fluggesellschaften gewährt wird, die sich im Besitz und unter der Kontrolle von Staatsbürgern der jeweiligen Länder befinden) und um die Nationalitätsklauseln in den bilateralen Luftverkehrsabkommen mit den Staaten außerhalb des ASEAN-Blocks zu umgehen.

Aus globaler Sicht sind die LCC der ASEAN-Staaten zwar groß, gehören aber nicht zu den Branchenriesen. Im Dezember 2019 würden Lion Air und AirAsia mit all ihren Tochtergesellschaften zu den 20 größten Fluggesellschaften der Welt gehören, gemessen an der Zahl der angebotenen Plätze. Vor der Pandemie waren die beiden größten ASEAN-LCC größer als Wizzair oder Vueling, aber deutlich kleiner als Ryanair oder Easyjet.

Neben Air Asia und Lion Air sind in der ASEAN-Region auch Cebu Pacific (mit Sitz auf den Philippinen), Vietjet Air (mit Sitz in Vietnam), Citilink (mit Sitz in Indonesien, Teil der Garuda Indonesia-Gruppe, operiert auf dem Inlandsmarkt), Scoot (Teil der Singapore Airlines-Gruppe), Wings Air (Teil der Lion Air-Gruppe, operiert auf dem Inlandsmarkt in Indonesien) und Jetstar Asia (Teil der in Australien ansässigen Jetstar-Gruppe, operiert von Singapur aus) nennenswerte LCC.

Mindestens zwei FSC in der ASEAN-Region besitzen LCC-Tochtergesellschaften. Jetstar Asia ist zu 49 Prozent im Besitz von Qantas, der größten australischen Fluggesellschaft. Etwas Ähnliches gibt es auch in Europa (Eurowings und zuvor Germanwings im Besitz der Lufthansa). In den USA hingegen waren frühere Versuche von Delta und United, solche Tochtergesellschaften zu gründen (unter dem Namen Song beziehungsweise Ted), nur von kurzer Dauer.

Was die Merkmale des Geschäftsmodells anbelangt, so ähneln die ASEAN-LCC eher ihren europäischen Pendants. Werfen wir einen genaueren Blick darauf:

Ein einziger Flugzeugtyp?

Ähnlich wie Ryanair und Easyjet betreibt Lion Air eine Flotte von Boeing-737-Flugzeugen, während Air Asia den A320 bevorzugt. Beide Fluggesellschaften haben einige Großraumflugzeuge des Typs A330 in ihrer Flotte. Die sechs Großraumflugzeuge von Lion Air sind derzeit inaktiv, und nur sechs der 35 A330 von Air Asia sind derzeit im Einsatz. Bei anderen Fluggesellschaften ist das Bild etwas uneinheitlicher. Vietjet betreibt derzeit eine Flotte von A320, hat aber einen langen Auftragsbestand an Boeing 737. Scoot setzt eine Mischung aus Schmalrumpfflugzeugen (A320 und A321) und Großraumflugzeugen (Boeing 787) ein. Wings Air setzt auf ATR-72 Turboprop-Flugzeuge. Die Flotte von Cebu Pacific ähnelt der von Air Asia (A320-Schmalrumpfflugzeuge und A330-Großraumflugzeuge). Die Flotte von Citilink ist gemischt und umfasst Flugzeuge vom Typ A320, Boeing 737 und ATR-72. Allerdings scheint die Fluggesellschaft den A320 den Vorzug zu geben, wenn man sich die derzeit in Betrieb befindlichen Flugzeuge und den Auftragsbestand der Airline ansieht.

Entbündeltes Produkt?

In dieser Hinsicht folgen die meisten ASEAN-LCC dem Modell von Ryanair und Easyjet. Ihre Basistarife beinhalten kein aufgegebenes Gepäck oder Annehmlichkeiten während des Fluges. Die einzige Ausnahme scheint Citilink zu sein. Interessanterweise haben sich die FSC in der Region nicht in der gleichen Weise an die LCC-Konkurrenz angepasst, wie wir es in Europa oder Nordamerika gesehen haben. Wenn man vor der Pandemie mit Singapore Airlines oder Thai Airways reiste, konnten die Passagiere die Annehmlichkeiten des "alten Stils" erwarten, einschließlich Mahlzeiten und Getränke an Bord und Freigepäck.

Blicken wir auf die Kundenbindung: Die ASEAN-LCC bieten ihren Vielfliegern die Möglichkeit, Prämien für ihre Treue zu erfliegen und einzulösen. Die meisten Fluggesellschaften unterhalten ihre eigenen FFP. Fluggesellschaften, die zu anderen Fluggesellschaften gehören (Scoot, Wings Air, Citilink), nutzen jedoch das Treueprogramm der Partnerfluggesellschaft. Wenn Sie beispielsweise mit Scoot Airlines reisen, erhalten Sie Punkte bei "KrisFlyer", dem Treueprogramm von Singapore Airlines. Jetstar Asia verfolgt in Bezug auf die Kundenbindung einen etwas anderen Ansatz: Die Fluggesellschaft hat kein eigenes FFP, sondern arbeitet mit Emirates, Qantas und Japan Airlines zusammen und ermöglicht es ihren Kunden, bei einem dieser drei Treueprogramme Meilen zu sammeln.

Fokus auf Punkt-zu-Punkt-Reisen?

In Bezug auf ihren Netzwerkansatz sind die ASEAN-LCC ihren nordamerikanischen Pendants näher als ihren europäischen. Der Schwerpunkt liegt zwar auf Punkt-zu-Punkt-Diensten, aber es werden auch regelmäßig Anschlussflüge angeboten. Codesharing-Vereinbarungen sind jedoch nicht sehr verbreitet, außer in den Fällen, in denen ein LCC einer anderen Fluggesellschaft gehört. Jetstar ist das einzige ASEAN-LCC, das Codesharing-Vereinbarungen mit den Netzfluggesellschaften wie Emirates, Japan Airlines und Qantas unterhält.

Nutzung von abgelegenen oder sekundären Flughäfen?

Dies ist in Südostasien im Allgemeinen kein Thema, da es an solchen Flughäfen mangelt, von einigen Ausnahmen abgesehen. Für ihre Flüge nach Bangkok nutzen die Billigfluganbieter beispielsweise eher den Flughafen Don Mueang als den Flughafen Suvarnabhumi (beide sind im Verhältnis zur Stadt recht günstig gelegen), und Air Asia nutzt ein "Low-Cost"-Terminal in Kuala Lumpur. In der ASEAN-Region gibt es jedoch keine Äquivalente zu Flughäfen wie etwa Frankfurt-Hahn.

Abschließende Kommentare

Wir haben bestimmte Unterschiede zwischen den Geschäftsmodellen der Billigfluggesellschaften dokumentiert und dabei drei große regionale Flugmärkte betrachtet. Im Rahmen dieses Artikels war es nicht möglich, alle Parameter zu berücksichtigen; daher haben wir uns auf den Flottenmix, die Produktentbündelung, den Ansatz der Fluggesellschaften in Bezug auf die Kundenbindung, die Netzstruktur und die Nutzung von Sekundärflughäfen konzentriert.

Wir haben zwar einige Gemeinsamkeiten zwischen den Fluggesellschaften dokumentiert (die begrenzte Anzahl von Flugzeugtypen ist die offensichtlichste), aber in jeder Dimension gibt es auch signifikante Ausreißer. In Bezug auf die Produktentbündelung sehen wir zwei große nordamerikanische LCC, die keine Gebühren für aufgegebenes Gepäck erheben und kostenlose Snacks anbieten, selbst wenn ihre Full-Service-Konkurrenten von den meisten ihrer Kunden Gebühren für aufgegebenes Gepäck erheben. Während die meisten LCC ihren Schwerpunkt auf dem Punkt-zu-Punkt-Verkehr haben, bieten nur die drei größten europäischen Fluggesellschaften in diesem Segment fast ausschließlich Punkt-zu-Punkt-Flüge an. Darüber hinaus betreiben einige der US-amerikanischen Billigfluggesellschaften traditionelle Hub-and-Spoke-Netze. Die Nutzung sekundärer und abgelegener Flughäfen ist auf zwei europäische und einige US-amerikanische LCC beschränkt. Und nur die großen europäischen Billigfluganbieter verzichten auf die Belohnung von Kundentreue und verlassen sich auf die Treue der Fluggäste zu niedrigen Preisen.

Diese deskriptive Analyse bringt uns zurück zu der Frage, die wir zu Beginn dieses Artikels gestellt haben: Was sind LCC? Vielleicht wäre es sinnvoll, einen Schwellenwert in Form von CASK (oder CASM für den US-Markt) festzulegen, der auf den Unterschieden dieser Kennzahl innerhalb einer Region beruht. So könnten beispielsweise Fluggesellschaften mit einem CASK, der zehn bis 20 Prozent unter dem der älteren Netzwerkfluggesellschaften liegt, als LCC eingestuft werden, unabhängig von den verschiedenen Aspekten ihres Geschäftsmodells. Darauf können wir jedoch in diesem Artikel nicht näher eingehen.

Wir haben auch gesehen, dass die derzeitige Pandemie die drei Regionen unterschiedlich getroffen hat. Der US-Markt ist auf dem Weg der Besserung (am Wochenende des 4. Juli 2021 flogen mehr Passagiere als zum gleichen Zeitpunkt 2019). Trotz einiger Wiedereröffnungen bleibt die Sitzplatzkapazität in Europa deutlich unter dem Niveau von 2019. Der internationale Reiseverkehr innerhalb der ASEAN-Staaten und zwischen dem Staatenblock und seinen wichtigsten Handelspartnern wird in diesem Jahr und möglicherweise zumindest für einen Teil des Jahres 2022 stark eingeschränkt bleiben.

Alles deutet darauf hin, dass sich der US-Markt zu seiner vor der Pandemie bestehenden Marktstruktur erholt. In Europa haben die LCC die FSC in Bezug auf die angebotene Kapazität inzwischen überholt. Wie ich bereits sagte, erwarte ich, dass die LCC nach der Pandemie Marktanteile in Europa gewinnen werden. Ich erwarte auch, dass Ryanair und Wizzair weiter in das Gebiet der Netzwerkfluggesellschaften eindringen werden, indem sie ihre Präsenz auf den Hauptflughäfen auf Kosten der sekundären Gateways verstärken.

In der ASEAN-Region sind vier der fünf größten Fluggesellschaften, gemessen an der angebotenen Sitzplatzkapazität, in Indonesien und eine in Vietnam ansässig, was die Tatsache widerspiegelt, dass aktuell nur die Inlandsmärkte in der Region offen sind. Wie sich die Marktstruktur in der Region nach der Pandemie entwickeln wird, ist aber völlig offen. Ich gehe davon aus, dass die größte Veränderung in der Art und Weise, wie die Fluggesellschaften ihr Geschäft betreiben, nicht von den LCC, sondern von den FSC ausgehen wird. Diese Fluggesellschaften haben, wie ich bereits erwähnt habe, ihr Produktangebot nur langsam angepasst, um auf den Wettbewerb der LCC zu reagieren. Daher könnte es nach der Pandemie zu einer gewissen Produktentbündelung bei den ASEAN-Netzwerkfluggesellschaften kommen.

Über den Autor Volodymyr Bilotkach © Volodymyr Bilotkach Dr. Volodymyr Bilotkach ist außerordentlicher Professor im Programm für Luftverkehrsmanagement am Singapore Institute of Technology. Zuvor lehrte er an der Newcastle University, der University of California und der Northumbria University. Er ist Mitherausgeber des Journal of Air Transport Management und gehört dem Redaktionsausschuss von Research in Transportation Economics an.

