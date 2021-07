Airline-Geschäftsmodelle (3/8)

Neue technische Möglichkeiten, sich verändernde Anforderungen, gesellschaftlicher Wandel. Die Geschäftsmodelle in der Luftfahrt haben sich schon immer an die Rahmenbedingungen angepasst – mal langsamer und mitunter plötzlich und schnell. Die airliners.de-Serie "Airline-Geschäftsmodelle" in Zusammenarbeit mit der German Aviation Research Society (GARS) analysiert die aktuellen Veränderungen vor dem Hintergrund des Klimawandels und Corona. Teil 3 von 8 über neue Notwendigkeiten für neue Kooperationen.

Mit Airline-Partnerschaften die Corona-Krise überstehen

Das Jahr 2020 hat einen bedeutsamen Wandel für die Luftfahrtbranche gebracht. Während Fluglinien aufgrund der Covid-19-Pandemie und der daraus hervorgehenden wirtschaftlichen Krise ums Überleben kämpfen, stellen sie zunehmend fest, dass es besser sein kann, sich zusammenzuschließen, als Alleingänge zu wagen. Zum Schutz vor flauen Marktbedingungen und anhaltenden finanziellen Herausforderungen setzen sie auf Partnerschaften und Kooperationsvereinbarungen – sogar mit ehemaligen Rivalen.

Die Covid-19-Pandemie scheint zwar zunehmend unter Kontrolle, die einhergehende Krise wird sich aber bis Mitte des Jahrzehnts fortsetzen. Angesichts dieser Prognose einer langsamen Erholung werden Fluggesellschaften verschiedene Strategien bewerten und einschlagen. Viele Airlines haben sich bereits für eine dauerhafte Verkleinerung ihrer Flotte entschieden und damit Flexibilität im eigenen Geschäftsmodell und Streckennetz gezeigt. Um die Konnektivität zu bewahren, sind Kooperationen daher unerlässlich, aber nicht notwendigerweise innerhalb der eigenen traditionellen Allianzen zu finden.

Bei den großen Airline-Allianzen – Star Alliance, Skyteam und Oneworld – die bereits in den letzten fünf Jahren eine stagnierende Entwicklung zeigten, lässt sich dieser Trend allerdings nur in geringem Umfang beobachten. Stattdessen entscheiden sich Fluggesellschaften in vielen Fällen für eine Kooperation auf bilateraler Basis, auch mit Wettbewerbern anderer Allianzen. Dieser Kurs wurde durch die momentane Situation deutlich beschleunigt, ist jedoch nicht zwangsläufig von Dauer.

Somit werden wir in der nahen Zukunft weitere Partnerschaften sehen – von einfachen Codeshares bis hin zu Übernahmen innerhalb oder außerhalb der eigenen Allianz. Ob diese Kooperationen jeweils von langer Dauer sind, hängt von der individuellen Marktsituation ab. Sich auf Partner verlassen zu können, sei es durch bestehende Verträge und Allianzen oder neue Vereinbarungen, wird dennoch für die Zukunft in einer Post-Covid-Ära von großer Bedeutung sein.

Fast zwei Jahre nach dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie sucht die Luftfahrt noch nach einem Weg in die Zukunft. Fluggesellschaften haben weltweit wieder Passagierkapazitäten in den Himmel gebracht, um festzustellen, dass die Nachfrage mit Ausnahme der Inlandsmärkte in China, den USA und Russland weiterhin hinter den Erwartungen zurückbleibt. Trotz erkennbarer Erholungseffekte lag das globale Passagiervolumen im Mai 2021 nur bei 49 Prozent des gleichen Monats in 2019.

Mit dem Ausrollen der Corona-Impfung und entsprechend fallenden Infektionsraten besteht jedoch Hoffnung auf eine baldige Verbesserung der Situation in der Branche. Dennoch sieht die Iata das Risiko, dass sich die Anzahl der geflogenen Routen aufgrund der nachhaltigen Flottenreduzierung verschiedener Airlines auch nach der Krise nicht erholen wird. Fehlende Konnektivität hat Auswirkungen auf die Erholung der wirtschaftlichen Lage und verringert die Anzahl der Passagiere.

Illustration 1: Entwicklung des weltweiten Passagierluftverkehrs: Angebot (Sitze) und Nachfrage (geflogene Passagiere), Januar 2020 bis März 2021 im Vergleich zu 2019

Quelle: IATA Airport-IS, OAG Schedules Analyzer, Lufthansa Consulting © Lufthansa Consulting

Um der Krise zu entkommen und eine finanziell nachhaltige Zukunft aufzubauen, sind Fluggesellschaften gezwungen, neue Ambitionen bezüglich Flottengröße zu entwickeln und Anpassungsfähigkeit in ihrer Rolle im Transportökosystem zu zeigen. Ein flexibles Unternehmen stellt seine Planungsannahmen ständig in Frage, passt sich schnell an und versucht, Widerstandsfähigkeit gegen zukünftige Herausforderungen aufzubauen. Dies erfordert Kreativität und die Bereitschaft, sich über historische Marktstrukturen hinaus zu entwickeln. Fluggesellschaften sehen in Partnerschaften – auch mit eigentlichen Konkurrenten – eine Möglichkeit, gemeinsam den Sturm zu überstehen.

Partnerschaften bringen gegenseitigen Nutzen in Zeiten der Unsicherheit und finanziellen Belastung

Trotz des beispiellosen Charakters der aktuellen Krise sind Fluggesellschaften bestrebt, ihren Kunden bestmögliche Konnektivität und idealerweise ein Netzwerk auf Vorkrisenniveau anzubieten. Gleichzeitig gibt es aber einen intensiven Wettbewerb um einen geschrumpften Kundenstamm, der nur eine sehr maßvolle Wiederherstellung der Kapazität ermöglicht. Airline-Partnerschaften können eine effiziente Lösung bieten, um die Balance zwischen dem Wunsch nach Expansion und dem Risiko von Überkapazitäten herzustellen.

Kooperationen zwischen Fluggesellschaften haben sich im Laufe der Jahre analog des Wachstums und der Reife der Luftverkehrsbranche entwickelt. Vor allem ab den 1990iger Jahren gab es diesbezüglich mit den ersten Codeshares, Joint Ventures und globalen Allianzen einen Aufschwung. Besonders hervorzuhebende Veränderungen geschehen oft als Resultat globaler Krisen. In den letzten Jahren zeichnete sich die Luftverkehrsbranche bereits vermehrt durch bilaterale Partnerschaften aus. So stieg von 2004 bis 2019 die Anzahl der Flüge pro Marketing Airline um 44 Prozent, während sich die Menge der Flüge pro Operating Airline im gleichen Zeitraum nur um 33 Prozent entwickelte. Dies verdeutlicht die Zunahme von Codeshare-Abkommen.

Illustration 2: Entwicklung von Airline-Partnerschaften

Entwicklung von Airline-Partnerschaften © Lufthansa Consulting

Durch die Zusammenarbeit von zwei (oder mehr) Fluggesellschaften kann eine höhere Auslastung erreicht, zusätzliche Märkte bedient sowie weiterer Umsatz durch den Zugang zu Kunden durch die Buchungsplattformen der jeweils anderen Airline generiert werden. Dies senkt das kommerzielle Risiko für die betreffenden Fluggesellschaften effektiv – häufig ein Ergebnis von Interline- oder Codeshare-Beziehungen. Diese meist bilateralen Formen der Kooperation erweisen sich in der Corona-Krise durch ihre relative Flexibilität als besonders geeignet und nützlich.

Illustration 3: Arten von Airline-Partnerschaften

Arten von Airline-Partnerschaften © Lufthansa Consulting

Eine rigidere und intensivierte Form der Kooperation stellen globale Allianzen dar. Das Ende der 1990iger Jahre ins Leben gerufene traditionelle Modell bringt seinen Mitgliedern durch gemeinsame Marketing- und Vertriebsaktivitäten, Flugpläne, Koordination, Nutzung von Infrastruktur, Codeshares und Vielfliegerprogramme stets Vorteile. Bereits vor der Pandemie war jedoch dessen Rückgang zu beobachten. Seit 2015 hat keine der großen Allianzen – Star Alliance, Skyteam und Oneworld – einen Nettogewinn bei der Anzahl an Vollmitgliedern verzeichnet.

Dennoch gewährt das traditionelle Modell seinen Mitgliedern eine gewisse Stabilität. Neben den drei größten Allianzen, welche durch Netzwerk-Airlines geprägt sind, sind 2016 auch Low Cost Airlines in Asien Kooperationen in Form von Allianzen eingegangen. Nennenswert sind hier U-FLY Alliance, bestehend aus HK Express, Lucky Air, Urumqi Air, West Air und Eastar Jet, sowie Value Alliance mit den Mitgliedern Cebu Pacific, Cebgo, Jeju Air, Nok Air und Scoot.

Illustration 4: Entwicklung der Mitgliederanzahl der drei größten Airline-Allianzen

Entwicklung der Mitgliederanzahl der drei größten Airline-Allianzen © Lufthansa Consulting

Darüber hinaus können Fluggesellschaften engere Partnerschaften wie Joint Ventures, Kapitalbeteiligungen oder Mergers/Acquisitions in Betracht ziehen. Sie beinhalten häufig die Zusammenarbeit in den Bereichen Vertrieb, Einkauf und Operations, wodurch das finanzielle Risiko durch Skaleneffekte und den Austausch von Best Practices weiter gesenkt wird. Diese Arten von Kooperationen sind eher von Dauer und können für langfristige Stabilität sorgen.

Drei Formen von Airline-Partnerschaften sind vorherrschend

Obwohl einige während der Pandemie angekündigten Airline-Partnerschaften ihre Wurzeln in der Zeit davor haben, hat die Krise die Bildung von Kooperationen zwischen Fluggesellschaften als Rettungsanker in der Not beschleunigt. Lufthansa Consulting teilt die entstandenen Formen der Zusammenarbeit in drei Kategorien ein: Inlandskooperationen, regionale-internationale Partnerschaften sowie internationale Kooperationen.

1. Inlandskooperationen

Partnerschaften zwischen Fluggesellschaften, die in einem wettbewerbsintensiven Inlandsmarkt tätig sind, bilden die erste Form der Kooperationen. Wachsende Inlandsmärkte wie in Lateinamerika oder Südasien sind in der Regel stark umkämpft. Airlines liefern sich einen Verdrängungswettbewerb, der oft über den Preis ausgetragen wird.

Ein Beispiel dafür ist die im August 2020 begonnene Kooperation zwischen Azul und Latam im brasilianischen Inlandsmarkt. Die beiden Fluggesellschaften hatten nie zusammengearbeitet und waren eigentlich erbitterte Konkurrenten. Im Zeitraum von April bis Juli 2020 betrug das Verkehrsaufkommen im brasilianischen Inlandsmarkt jedoch lediglich zehn Prozent des Vorjahreszeitraums. Angesichts dieses enormen Markteinbruchs gingen Azul und Latam ein Codeshare-Abkommen ein, unter dem sie gemeinsam 64 Inlandsrouten bedienten.

Zwei Drittel dieser Strecken wurden nur von einer der beiden Airlines bedient, was ihre Reichweite deutlich erhöhte und den Wettbewerb auf sich überschneidenden Strecken reduzierte. Mit einer wieder ansteigenden Passagiernachfrage von über 50 Prozent zwischen Januar und März 2021 im Vergleich zum gleichen Zeitraum in 2019 sowie Azuls Wachstumsbestrebungen durch Akquisitionen haben die beiden Fluggesellschaften bekannt gegeben, diese Kooperation ab August 2021 zu beenden. Azul betonte dabei seine Führungsposition in Bezug auf Liquidität, Netzwerkerholung und Wettbewerbsvorteile im Markt sowie seine aktive Suche nach Konsolidierungsmöglichkeiten in der Region.

2. Regional-internationale Partnerschaften

Eine weitere Art von Partnerschaft ist die Zusammenarbeit zwischen international operierenden und regionalen oder nationalen Fluggesellschaften. Diese Art von Kooperation ermöglicht Global Playern das Angebot von Konnektivität in Sekundär- und Tertiärmärkte, für die sie kein passendes Fluggerät und/oder keine Luftverkehrsrechte besitzen. Gleichwohl profitieren regional oder national operierende Airlines von einer Langstreckenanbindung. Beide Kooperationspartner steigern damit ihre Sitzladefaktoren und ihr Angebot an Flugverbindungen – gute Bedingungen zur Bewältigung der Corona-Krise.

Die im Februar 2021 gestartete strategische Partnerschaft zwischen American Airlines und Jetblue ist ein Beispiel für regional-internationale Kooperationen, welche beiden Fluggesellschaften erhebliche Vorteile durch den Ausbau ihrer Präsenz in Boston und New York City bietet. American Airlines kann damit ihre Marktdurchdringung im Inland durch das Angebot von 130 von JetBlue betriebenen Routen verbessern und sich gleichzeitig stärker auf internationale Aktivitäten konzentrieren.

Jetblue erhält im Gegenzug wertvollen Zugang zu einem großen internationalen Netzwerk. Die gegenseitige Anerkennung der Vielfliegerprogramme und das Versprechen einer "Seamless Passenger Experience" bieten Vorteile für Kunden beider Fluggesellschaften. Jetblue-Präsidentin und COO Joanna Geraghty hebt zudem die Wichtigkeit dieser strategischen Partnerschaft hervor, um Fluggerät und Crew-Mitglieder wieder in die Luft zu bekommen und die Coronakrise zu überwinden.

Von der finanziellen Schieflage des südafrikanischen Flag Carriers South African Airways, die schon weit vor der Pandemie begann und durch Covid-19 noch verstärkt wurde, profitiert insbesondere die südafrikanische Regionalfluggesellschaft Airlink. Im vergangenem Jahr löste sie sich nach 23 Jahren vom Franchise-Abkommen mit South African Airways, welche Airlink die Anbindung an globale Märkte garantierte, und unterzeichnete Interline-Vereinbarungen mit einer Reihe von weltweit operierenden und renommierten Fluggesellschaften wie Emirates Airlines, Qatar Airways, Lufthansa, Swiss, Air France/KLM, British Airways, Kenya Airways und United Airlines.

Als verlässlicher Partner bietet Airlink diesen Global Playern Verbindungen in den südafrikanischen Inlandsmarkt, während sie im Gegenzug wieder Zugang zum internationalen Parkett erhält. Auch andere südafrikanische Fluggesellschaften wie Mango, FlySafair und CemAir zeichneten im vergangenen Jahr Interline-Abkommen mit großen Airlines wie Qatar Airways, Emirates Airlines und Ethiopian Airlines.

Trotz Partnerschaft innerhalb einer Allianz ist das Codeshare-Abkommen zwischen Air Serbia und Turkish Airlines, das 15 Routen in vier Ländern umfasst, ebenfalls erwähnenswert. Seit August 2020 ermöglicht es der kleineren serbischen Fluggesellschaft einen Zugang zu einem breiten Netzwerk mit einem starken internationalen Partner. Von besonderer Relevanz ist dies vor allem aufgrund Air Serbias internationaler Kapazitätsreduzierung im Zuge der Corona-Pandemie und der steigenden Bedeutung des türkischen Luftverkehrsmarkts. Gleichzeitig erlaubt es Turkish Airlines, Märkte zu erreichen, in der Air Serbia eine starke Präsenz hat.

Die verstärkte Zusammenarbeit zwischen internationalen Airlines und dem Bahnverkehr stellt eine Spezialform der Kooperationen auf regionalem und interkontinentalem Level dar. Durch den Wegfall vieler Inlandsverkehre durch die Corona-Pandemie hat der Intermodalverkehr an Bedeutung gewonnen, wie beispielsweise neue Codeshare-Abkommen zwischen Qatar Airways und der Deutschen Bahn sowie Etihad Airways und AccesRail in Großbritannien zeigen.

3. Internationale Kooperationen

Die dritte Form von Partnerschaften zwischen großen internationalen Fluggesellschaften ist ebenfalls durch die Corona-Pandemie verstärkt zu beobachten. Der Interkontinentalverkehr wurde 2020 aufgrund von Reisebeschränkungen, Quarantänevorschriften und der Sorge der Kunden um ihre Gesundheit besonders hart getroffen. Airlines schließen sich daher zusammen, um Wettbewerb zu limitieren und/oder das Volumen in ihren jeweiligen Netzen zu erhöhen.

Im Europa-Asien-Markt hat Finnair ihre langfristige Wachstumsstrategie in Asien trotz der anhaltenden Pandemie verdoppelt und versucht, ihr derzeitiges Codeshare-Abkommen mit Juneyao Airlines in ein Joint Venture auf der Helsinki-Shanghai-Route zu überführen. Dies zielt nicht nur darauf ab, kurzfristige Auswirkungen der schwachen Nachfrage in den jeweiligen Kernmärkten abzufedern, sondern versetzt beide Fluggesellschaften auch in die Lage, sich nach Rückkehr der Nachfrage schneller als die Konkurrenz zu erholen.

Qantas und Japan Airlines planen gleichzeitig eine Zusammenarbeit im Japan-Australien-Neuseeland-Markt, um nach Öffnung der Grenzen die Erholung des Tourismussektors voranzutreiben. Das Abkommen soll den Anschluss von Qantas-Passagieren an 14 Codeshare-Destinationen in Japan und Japan-Airlines-Fluggästen an 15 Codeshare-Destinationen in Australien und Neuseeland ermöglichen. Die gegenseitige Akzeptanz der Vielfliegerprogramme sowie harmonisierte Flugpläne und Kundenmanagement-Prozesse sollen darüber hinaus die Customer Experience verbessern. Die australische Wettbewerbskommission hat dieser Partnerschaft jedoch aufgrund ihres monopolistischen Charakters in einem ersten Schritt nicht zugestimmt, lässt jedoch noch Raum für Anpassungen. Eine endgültige Entscheidung wird im September erwartet.

Im Mittleren Osten sind die einstigen Rivalen Etihad Airways und Gulf Air eine Kooperation eingegangen. Basierend auf einer Absichtserklärung aus 2018, die ebenfalls die Zusammenarbeit im Bereich MRO, Training und bei Cargo-Aktivitäten beinhaltet, haben die Fluglinien ihre Partnerschaft im Februar 2021 vertieft und expandieren ihr Codeshare-Abkommen auf der Bahrain-Abu-Dhabi-Route und darüber hinaus. Ziel des erweiterten Abkommens ist es, das Netzwerk beider Airlines und die entsprechenden Hubs zu stärken, Passagieren einen verbesserten Flugplan und Konnektivität anzubieten sowie das Vielfliegerprogram gegenseitig anzuerkennen.

Vereinbarungen zwischen internationalen Fluggesellschaften haben typischerweise eine lange Reifezeit, aber der Druck der Covid-19-Pandemie beschleunigt die Realisierung dieser Abkommen. Mehr solcher Partnerschaften sind für 2021 und 2022 zu erwarten, einschließlich Kapitalbeteiligungen und Mergers/Acquisitions, da der Unternehmenswert von Airlines sinkt. Auch werden sich die Fluggesellschaften stärker auf bestehende Allianzpartner verlassen und die gemeinsame Größe für kommerzielle und operative Effizienz nutzen.

Über den Autor Arvind Chandrasekhar © Arvind Chandrasekhar Arvind Chandrasekhar ist Associate Partner bei Lufthansa Consulting und Experte im Bereich Airline-Gründung, -Wachstumsstrategie, Business Planning, Netzwerk- und Flottenmanagement und Transformation. Er leitet regelmäßig kross-funktionale internationale Luftverkehrsprojekte mit einer Vielzahl von Stakeholdern sowie Lufthansa Consultings Solution Group „Network and Fleet Management“. Der ehemalige Consultant von Bain & Company verfügt über einen Master of Business Administration (PGDM) vom Indian Institute of Ahmedabad und einen Bachelor of Engineering von Anna University in Chennai. Kontakt: Arvind.Chandrasekhar@lhconsulting.com

Über den Autor Johann Peter Gies © Lufthansa Consulting Johann Peter Gies ist Consultant bei Lufthansa Consulting und fokussiert sich auf die Bereiche Airline-Netzwerkmanagement, Flottenplanung und Air Service Development mit Projekterfahrung in Asien-Pazifik, Afrika und dem Mittleren Osten. Er ist Teil von Lufthansa Consultings Solution Group „Network and Fleet Management“ und hat einen Master in Marketing, Management and Communication von der Toulouse Business School sowie einen Bachelor in International Studies von der Leiden University. Kontakt: Johann.Gies@lhconsulting.com

Über die Autorin Luisa Grasshoff © Luisa Grasshoff Luisa Grasshoff ist Consultant bei Lufthansa Consulting und konzentriert sich in ihren Projekten auf kommerzielle Flughafen- und Airline-Themen wie Air Service Development, Marketing- und Vertrieb, Produktmanagement und Kommunikation. Innerhalb Lufthansa Consultings Solution Group „Sales & Revenue Management“ leitet sie den Air Service Development Stream. Die ehemalige Fraport-Mitarbeiterin verfügt über einen Master in International Business von der Frankfurt School of Finance & Management sowie einen Bachelor in Luftverkehrsmanagement von der Frankfurt University of Applied Sciences in Kooperation mit der Fraport AG. Kontakt: Luisa.Grasshoff@lhconsulting.com

