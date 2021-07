Neue technische Möglichkeiten, sich verändernde Anforderungen, gesellschaftlicher Wandel. Die Geschäftsmodelle in der Luftfahrt haben sich schon immer an die Rahmenbedingungen angepasst – mal langsamer und mitunter plötzlich und schnell. Die airliners.de-Serie "Airline-Geschäftsmodelle" in Zusammenarbeit mit der German Aviation Research Society (GARS) analysiert die aktuellen Veränderungen vor dem Hintergrund des Klimawandels und Corona. Teil 2 von 8 über die Aviation-Management-Sicht auf Geschäftsmodelle.

Airline-Geschäftsmodelle – Grundlagen

Die globalen Netzcarrier agieren in der Tradition des Chicagoer Abkommen 1944 im Verbund mit weltweiten Allianzpartnern (Star Alliance, One World, Skyteam) als Teil eines globalen Verkehrsverbundes und bieten über vernetzte Hub-and-Spoke-Systeme mittels Interlining und/oder Code-sharing hochfrequente Liniendienste zwischen allen erdenklichen Einsteige- und Endorten an.

Lesen Sie auch: © Brützel Aviation Management Lesen Sie auch: Das Netzmanagement der Airlines im Wandel (1) Aviation Management

Die mit Ausnahme der USA ehemals oder immer noch im öffentlichen Eigentum geführten Gesellschaften ("National Carrier") sind selbst dann noch Träger nationaler luftverkehrspolitischer Interessen, wenn sie inzwischen teilweise oder vollständig privatisiert wurden. Entsprechend waren sie in der Covid-19-Krise die bevorzugten Ziele staatlicher Finanzstützen und agieren im internationalen Wettbewerb mit einem weitreichenden Existenzschutz. Gesellschaften wie Alitalia, Lot oder Tap waren schon vor Corona-Zeiten Gegenstand anhaltender Diskussionen um wettbewerbsrechtlich unzulässige Staatshilfen.

Die Ferienfluggesellschaften, wie Condor oder Tuifly, entstanden aus Bedarfsfluggesellschaften (Charter) für den Pauschaltourismus. Vor der Liberalisierung der Verkehrsrechte innerhalb der European Common Aviation Area (ECAC) und einzelnen Open-Sky-Abkommen, z.B. mit den USA, ergänzten Verkehrsrechte für Charter den in den bilateralen Verkehrsabkommen gesetzten Rahmen für Liniendienste. Bis in die 70er Jahre war je Flug nur ein Kunde (Veranstalter) zulässig (sog. Vollcharter), später erlaubten die Richtlinien die Aufteilung der Gesamtkapazität eines Fluges auf mehrere Kunden (Split-Charter) nicht aber den Verkauf von Einzelplätzen an Endkunden.

Lesen Sie auch: Ferienflugpassagiere besteigen in Palma de Mallorca ein Flugzeug. © AirTeamImages.com / Derek Pedley Aviation Management Lesen Sie auch: Die schwierige Situation der deutschen Charter-Airlines Aviation Management

Entsprechend stellten die Charterairlines keine eigenen Flugscheine aus, sondern die Veranstalter reichten Ihren Passagierlisten für die Kunden ein, denen sie einen Flug-Voucher ausgestellt hatten. Im liberalisierten Luftraum änderten die Ferienflieger die Verkehrsform durchgängig auf Liniendienste. Inzwischen vermarktet Condor ihre Kapazitäten kontingentweise an Veranstalterkunden und vermarktet die hierdurch nicht gefüllten Sitze im Einzelplatzverkauf.

Tuifly ist nach einer Phase eigener Kapazitätsverantwortung im Konzern inzwischen ein reiner Betrieb, der im Auftrag des Netzmanagements der Tui-Gruppe oder von Airline-Kunden operiert. Waren die Ferienflieger ursprünglich regelmäßig in den Quellmärkten der touristischen Nachfrage registriert, so operieren seit der Liberalisierung insbesondere aus dem östlichen Mittelmeerraum (Griechenland, Türkei) inzwischen auch Zielgebietscarrier. Sie bedienen vornehmlich Regionalflughäfen in den Quellenländern, an denen die dortigen Ferienflieger keine betrieblichen Basen unterhalten, aus denen sie kosteneffizient und zuverlässig operieren könnten.

Die Low Cost Carrier Die Geschäftsmodelle der Billigflieger, bieten in liberalisierten internationalen Lufträumen (unbegrenzte internationale Verkehrsrechte, keine Tarifbindung) mit einer homogenen Flotte Punkt-zu-Punkt-Liniendienste an. Sie operieren aus internationalen, dezentralen Heimatbasen jenseits der Netzcarrier-Hubs und bedienen vornehmlich den Privatkundenmarkt, in dem die preissensiblen Kunden bereit sind, die eigenen Reisepläne dem Flugplan des LCC anzupassen. So können die LCC durch Beschränkung ihres Angebots auf meist nur wenige wöchentliche Frequenzen die Auslastung ihrer Flüge optimieren.

Lesen Sie auch: © Grafik: Brützel Aviation Management Lesen Sie auch: Das Netzmanagement der Airlines im Wandel (3) Aviation Management

Regionalfluggesellschaften (Regionalfluggesellschaften - ein Geschäftsmodell auf der roten Liste) ergänzten ursprünglich das Angebot der nationalen Netzfluggesellschaften um dezentrale Direktdienste mit einem Aufkommen für Verkehrsflugzeuge unterhalb der Größenordnung einer B737 bzw. A319. Diese Verbindungen waren für die Netzcarrier nicht attraktiv, da sie sie wegen hoher Positionierungskosten und Vergütungsniveaus selbst nicht kosteneffizient bedienen konnten. Mit der Liberalisierung, der Kannibalisierung ihrer Märkte durch LCC und fortschreitendem Yield-Verfall wurde dem eigenständigen Geschäftsmodell der Regionalfluggesellschaften die wirtschaftliche Grundlage entzogen, so dass sie fast alle entweder Konkurs gingen oder zu Betrieben von Netzfluggesellschaften mutierten, um für diese Zubringerdienste zu leisten.

Sie wurden somit zu Wet-Leasing-Gesellschaften (auch ACMI-Carrier genannt), die auf einer nachgelagerten Wertschöpfungsebene als Betrieb für Airlines operieren, die zur Spitzenabdeckung oder zur Kostenoptimierung Teile ihre Flugplanproduktion fremdvergeben wollen.

Hinweis Der Verfasser hat die Charakteristika der unterschiedlichen Airline-Geschäftsmodelle im Passagierluftverkehr im Rahmen seiner Beiträge zum Aviation Management bereits charakterisiert und ihre spezifischen Produkte, Distributions- und Produktionsstrategien ausführlich erläutert. In diesem Beitrag kann daher vielfach auf frühere Beiträge verwiesen werden. Zum tieferen Verständnis dieses Beitrags sei es empfohlen, auf diese zurückzugreifen.

Veränderte Rahmenbedingungen und Trends

Der Zusammenbruch des Passagierluftverkehrs während der Covid-19-Pandemie wird nach allgemeiner Erwartung dauerhaften Einfluss auf die Nachfrageentwicklung haben. Einschlägige Prognosen der Airline-Verbände und von Expertinnen und Experten aus Industrie und Wissenschaft gehen davon aus, dass es mehrere Jahre dauern wird, bis die Menge der Passagierkilometer insgesamt wieder das Niveau von 2019 erreichen wird. Dabei wird erwartet, dass

die Geschäftsreisenachfrage, die in Europa schon im vergangenen Jahrzehnt dauerhaft hinter dem Niveau von vor 2009 zurückblieb, zukünftig verstärkt in Richtung virtueller Treffen umsteigt, und dass die Nachfrage für Kurzstreckenflüge sich unter dem Eindruck politischer und gesellschaftlicher Diskussionen und evtl. auch gesetzlicher Angebotsbeschränkungen verstärkt auf alternative Bodenverkehrsmittel verlagern wird.

Diese Entwicklungen werden die gewachsenen Geschäftsmodelle im Passagierluftverkehr unterschiedlich treffen und bereits vor Civid-19 erkennbare Trends teils verstärken, teils aber auch verändern.

Der Verfasser hat solche Trends in seinem Beitrag zum Netzmanagement der Airlines im Wandel vor rund 2 Jahren ausführlich beschrieben und erläutert.

Sie sollen hier nochmals aufgelistet werden:

Konsolidierung hält an, führt aber nicht zu reduziertem Wettbewerb

Nachhaltigkeit des Kapazitätsüberschusses

Anhaltender Preis- und Kostendruck

Hybridisierung der Geschäftsmodelle geht weiter

Digitalisierung führt zur Entkoppelung von Netzmanagement und Produktion

Die mit den ersten drei Trends charakterisierte Entwicklung der Rahmenbedingungen für Airline-Geschäftsmodelle werden durch die Corona-Krise im Wesentlichen bestätigt, teilweise verzögert, teilweise aber auch verstärkt.

Wie in dem Beitrag Zum Einfluss der Coronakrise auf den Luftverkehr: (1) Europäische Airline-Industrie erklärt, ist davon auszugehen, dass die hochwertigen und für nichts anderes als zum Angebot von Flugleistungen tauglichen Ressourcen der Airlines (Flugzeuge, Crews) bzw. die durch sie verursachten Kapitalbindung und Fixkosten erheblichen Druck schaffen werden, wieder beschäftigt zu werden. So werden die Airlines wohl auch entgegen angekündigten Kürzungen sehr bald wieder Kapazitäten in den Markt bringen, die die bereits vor Corona bestehende Lücke zwischen Angebot und Nachfrage noch verstärken werden. Die Erhaltung eigentlich nicht wettbewerbsfähiger "National Carrier" wird ihr Übriges dazutun und den überfälligen Konsolidierungsprozess verzögern.

Airline Geschäftsmodelle werden neu sortiert

Die angekündigte Hybridisierung der Geschäftsmodelle wird durch die weitere Intensivierung des Wettbewerbs beschleunigt. Netzwerk-Carrier werden sich durch die neuen Systeme zur Angebotsdarstellung und Distribution (New Distribution Capabilities; NDC) die bisher den LCC vorbehaltenen Möglichkeiten zum à-la-Carte-Vertrieb erschließen. Die bereits im Gruppenverbund gegründeten Punkt-zu-Punkt-Fluggesellschaften (Eurowings, Vueling, etc.) eröffnen ihnen die Möglichkeit kosteneffizienter dezentraler Angebote. Durch fortschreitende Konsolidierung dieser Gesellschaften auf Allianzebene werden sie schließlich auch das Niveau der führenden LCC in der Abdeckung paneuropäischer Märkte erreichen können.

Umgekehrt werden die LCC zur Vermarktung von Restkapazitäten zunehmend dazu übergehen, statt Schleuderpreisen unterhalb der passagierabhängigen Kosten Umsteigeverbindungen über ihre zentralen Heimatbasen in London, Dublin oder auch Budapest anzubieten, die sie aus operativen Gründen aus den meisten ihrer dezentralen Heimatbasen ohnehin ein oder mehrmals täglich anfliegen.

Mit fortschreitender Konsolidierung wird neben vermutlich drei europäischen Netzcarrier-Gruppen (eine je Allianz) mit integrierten Punkt-zu-Punkt-Fluggesellschaften und einigen paneuropäischen LCC wenig Raum für im Markt unabhängig agierende Geschäftsmodelle bleiben.

Regionalfluggesellschaften sind bereits jetzt zu Capacitäy-Providern (ACMI) für Netzfluggesellschaften mutiert. Unabhängige Ferienfluggesellschaften, zum Beispiel Condor, werden im Wettbewerb mit bereits heute als Capacity-Providern agierenden Betrieben, wie Tuifly, und den im Verbund der Netzwerkcarrier neu gegründeten Geschäftseinheiten, wie Eurowings Discover, aufgerieben: Sie werden schließlich entweder (wieder) in der Insolvenz enden oder aber auf ein kombiniertes Modell aus Charter und ACMI umsteigen müssen, also auch zu Capacity-Providern mutieren.

Diese Entwicklung wird durch die industrieübergreifende Vernetzung der Distributions- sowie Produktionsplanungs- und –steuerungssysteme beschleunigt, die tendenziell zur einer Neuordnung der vertikale Wertschöpfungskette führen wird. Es wird zu einer Entkoppelung zwischen Netzmanagement und Betrieb kommen. Dies Neuordnung wird durch die folgende Graphik veranschaulicht.

Grafik © Brützel

Die verschiedenen Geschäftsmodelle der Airlines sind bisher durch eine systematische Integration von Netzmanagement und Produktion (Betrieb) der Flugleistung gekennzeichnet. Das Netzmanagement konzentriert sich auf die Transportleistungen zwischen Flughäfen und damit verbundene Nebenleistungen, wie Bordverkauf etc. Die Low Cost Carrier vermitteln zudem bereits heute gegen Kommission Reiseleistungen für sonstige Content-Provider.

Durch die Neuen Distributionssysteme (NDC) werden auch die Netz-Carrier neben den Flugleistungen verstärkt in die Vermarktung zusätzlicher Reiseleistungen einsteigen. NDC wird durch entsprechende Fullfillment-Systeme (One Order) ergänzt, die es den Airlines erlauben, die Zulieferkette für Reiseangebote durch ein übergreifendes Supply-chain-Management zu steuern, One Order ist gegenüber den bisherigen Airline-Systemen nicht mehr nur auf die Prozesskette der eigenen Angebote von Flugverbindungen begrenzt.

Damit wird der Betrieb der eigenen Airline zu einem Bestandteil eines Gesamtreiseangebots, so dass die Airlines zunehmend in die Rolle von Aggregatoren und/oder Veranstaltern wachsen (in der Graphik oben rechts). Auf dieser Ebene werden sie nicht nur mit bereits bestehenden Wettbewerbern konfrontiert, sondern auch mit New Entrants aus der digitalen Szene. Für Google, Amazon und Konsorten bietet die in der Supplychain organisierten One-Order-Systemwelt eine Eintrittskarte, in die Veranstaltung von Reisen einschließlich der Organisation von zugehörigen Flugleistungen einzusteigen. Sie werden damit also in die Rolle wachsen, die bisher den Airline-Netzmanagements vorbehalten blieb. Dies erklärt, warum die Integrationsfeile in der Graphik, oben rechts, in beide Richtungen weisen.

Die Veranstalter und Aggregatoren werden sicherlich auf das gesamte Angebot des Airline-Marktes zurückgreifen. In der Folge werden die Produktmanagements der Airlines über kurz oder lang nur dann mithalten können, wenn auch sie das Gesamtangebot des Marktes in ihrem Portfolio feilbieten.

Wurde bis zur Deregulierung das Airline-übergreifende Angebot durch Interlining im globalen Kartell dargestellt, so erlaubt One Order auch die Aggregation von Flugleistungen ohne dass hierfür ein Gegenseitigkeitsabkommen (Interlining) mit anderen Leistungsträgern (Airlines) bestehen muss.

Der wesentliche Wettbewerbsvorteil der Airlines gegenüber den in der digitalen Welt gewachsenen Wettbewerbern wird dann bezüglich der Flugleistung in ihrem Know-how zur Operations Control und zum Management der im unteren Teil der Graphik abgebildeten Zuliefererkette bestehen – allerdings nur so lange, bis sich die kapitalstarken Digitalkonzerne sich durch Akquisitionen in dieses Know-how einkaufen.

Der dargestellte Aufstieg in der vertikalen Wertschöpfungskette wird dazu führen, dass sich die Produkt- bzw. Netzmanagements der Airlines vom eigenen Betrieb entkoppeln. Greift dieser Trend industrieweit, dann werden die Airline-Betriebe in letzter Konsequenz in eine eigene Wertschöpfungsstufe fallen. Ihr Flugplan (bzw. ihr Netz) wird durch die in der Graphik oben rechts dargestellte Ebene von Veranstaltern und Aggregatoren bestimmt. Damit werden sie in die Nähe von Splitcharter-Carriern rücken. Diese Rollenverteilung ist in der Luftfracht nichts Neues. Frachtfluggesellschaften orientieren das Netzmanagement für den Einsatz von Nur-Frachtern bereits heute weitestgehend an dem Bedarf einer überschaubaren Anzahl globaler Logistikkonzerne (Kühne & Nagel, Panalpina, etc.) oder werden als Betriebsgesellschaften organisierte Teile von globaler Integratoren, wie DHL, UPS oder Fedex, geführt.

Bis zu einer eventuell gar vollständigen Trennung der Wertschöpfungsebenen wird es aber sicherlich noch eine Weile dauern. Die vorläufigen Konsequenzen der Entkoppelung von Produktmanagement (Netzmanagement) und Produktion (Fremdvergabe des Flugbetriebs: Problem oder Lösung?) wurden bereits im abschließenden Beitrag zur Entwicklung des Netzmanagements der Airlines (Das Netzmanagement der Airlines im Wandel (4)) dargelegt.

Demnach wird es zunächst zu drei Geschäftsmodellen kommen, die sich gegenseitig ergänzen.

Globale Netzanbieter, in erster Linie für Geschäftsreisende, für die Langstreckennetze auch für Privatreisende, die jenseits der klassischen Modelle zur Organisation von Umsteigeverbindungen (Interlining, Allianzen) ein frequentes und flächendeckendes Angebot von Airport-zu-Airport-Verbindungen und bestenfalls darüber hinaus auch von Tür-zu-Tür-Verbindungen organisieren.

Punkt-zu-Punkt-Netz-Anbieter, in erster Linie für Privatreisende, die insbesondere jenseits der Hubs globaler Netzanbieter agieren. Bei diesen Netzen steht nicht die Anzahl der Frequenzen, sondern der Preis im Vordergrund.

Home-base-fokussierte Anbieter von Kapazitäten für Airline-Kunden (ACMI) und für Reiseveranstalter (Charter), zunächst an Regionalflughäfen. Diese werden am Tagesrand als Hub-Feeder und tagsüber zur Darstellung touristischer Angebote für LCC, Ferienfluggesellschaften und Veranstalter dienen.

Zu den weiteren Details der drei Modelle sei an dieser Stelle auf die ausführliche Darstellung im genannten Beitrag um Netzmanagement der Airlines im Wandel verwiesen.

Über den Autor Professor Doktor Christoph Brützel. © Brützel Prof. Dr. Christoph Brützel ist bereits seit über 35 Jahren im Luftverkehrsbereich tätig - zunächst bei Lufthansa, LTU und A.T. Kearney und bis 2020 als Professor für Aviation Management an der IUBH International University – Campus Studies in Bad Honnef aktuell als selbständiger Berater. Kontakt: aviationmanagement@airliners.de

Save the Date: Live-Webinar zum Thema

Am 17. August 2021 um 14 Uhr findet unser vertiefendes Webinar mit den Autoren der Serie "Airline-Geschäftsmodelle" statt. Sie können das Webinar live und kostenlos online mitverfolgen. Melden Sie sich jetzt zum Webinar an, dann schicken wir Ihnen vor Beginn der Veranstaltung eine Erinnerung samt Zugangsdaten per E-Mail.

Ihre Fragen an den Autor

Alle airliners+ Abonnenten haben bei unseren Webinaren zudem die Möglichkeit, Fragen an die Experten zu stellen. Tippen Sie Ihre Fragen einfach in das Formular auf der Webinar-Seite. Der Moderator wird die beliebtesten Fragen im Live-Webinar stellen. Noch kein Abonnent? Starten Sie hier kostenlos ein 30-Tage-Probeabo.