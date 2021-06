Lalona Air will Düsseldorf Anfang 2022 mit Geschäftsreise-Zielen in Europa verbinden. Man orientiere sich an den Bedürfnissen von Geschäftsreisenden, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Start-up setzt dabei auf Destinationen wie Budapest, Friedrichshafen, Genua, Danzig und Lübeck. Gestartet werden soll mit einer ATR 72-500.