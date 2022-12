Kurzmeldung Airline Assistance Switzerland übernimmt Aeroground-Aktivitäten in Berlin

Die Airline Assistance Switzerland (AAS) übernimmt zum 1. Januar sämtliche Aktivtäten der Aeroground Berlin am Berliner Hauptstadtflughafen, teilt AAS mit. Im Frühjahr hatte der Schweizer Dienstleister schon Stationen in Hamburg und Düsseldorf eröffnet. Zum Start des Sommerflugplans wird AAS auch die Passagierabfertigung am Flughafen Frankfurt aufnehmen.