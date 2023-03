as

Die Region South Yorkshire in England wird die Entwicklung des Airlander-Luftschiffs finanziell unterstützen. Wie Oliver Coppard, Bürgermeister der Region, per Twitter bekannt gab, wird Hybrid Air Vehicles sieben Millionen Pfund (acht Millionen Euro) erhalten, um in der Nähe von Doncaster die Produktion zu starten.