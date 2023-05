Rund 30 Prozent aller Passagiere sind im ersten Quartal 2023 europaweit verspätet gestartet, in 2022 nur 17 Prozent. Das ist das Ergebnis der aktuellen Flugverspätungsanalyse von Airhelp. Der Rechtshilfeanbieter analysiert Flugausfälle und Verspätungen der ersten Quartale 2022 und 2023. An den Flughäfen in Frankfurt, Hannover und Berlin kam es in Deutschland zu den meisten Verspätungen.