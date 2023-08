Airhelp: Abflüge etwas pünktlicher als im vergangenen Jahr

Die Pünktlichkeit an den großen deutschen Flughäfen hat sich nach Daten des Fluggastrechteportals Airhelp bis Ende Juli gegenüber dem teils chaotischen Vorjahr nicht durchgreifend verbessert. Von den großen Airports schnitt der Flughafen Frankfurt am schlechtesten ab, wie aus der Reuters vorliegenden Statistik hervorgeht.

Airhelp wertet dafür Daten von Abflügen aus und rechnet die Passagierzahlen hoch von Flugzeugen, die mit mehr als 15 Minuten Verspätung abheben. Bei gut 15 Millionen Fluggästen am größten deutschen Flughafen waren von Januar bis Juli 40,2 Prozent von Verspätungen betroffen – kaum weniger als die 41,6 Prozent im Vorjahr. "An den fünf größten Flughäfen hierzulande flog auch dieses Jahr bisher mindestens jeder fünfte Passagier verspätet ab, mancherorts auch mehr als jeder Dritte", erklärte Airhelp-Chef Tomasz Pawliszyn.

Im vergangenen Jahr wurden Reisende an vielen deutschen Flughäfen auf eine harte Probe gestellt in langen Warteschlangen an Check-in oder am Gepäckband, durch Verspätungen oder Streichungen von Flügen. Grund war vor allem Personalmangel in der Branche, die während der Corona-Krise viele Stellen abgebaut hatte und bei der raschen Erholung mit Neueinstellungen nicht nachkam.

Für dieses Jahr hatten Airlines, Flughäfen und ihre Dienstleister Besserung gelobt, wenn auch noch keine reibungslosen Abläufe versprochen. Denn Personal fehlt vielerorts immer noch. Streiks von Beschäftigten am Boden im Frühjahr und einige Rollbahnblockaden von Klimaschützern brachten den Betrieb in diesem Jahr zusätzlich ins Trudeln.

Keine Entwarnung

Die Zahlen entwickelten sich zwar in die richtige Richtung, doch eine Entwarnung könne nicht gegeben werden, ergänzte Pawliszyn. Der zweitgrößte Flughafen München drückte Airhelp zufolge die Verspätungsquote um rund zwei Prozentpunkte auf 30,4 Prozent. Die Nummer Drei, der Hauptstadtflughafen BER, war in diesem Jahr sogar etwas unpünktlicher mit einer Quote von 30,5 Prozent nach 28,8 Prozent im Vorjahr. Der Flughafen Düsseldorf brachte die Maschinen dagegen in der ersten Hälfte dieses Jahres deutlich zügiger an den Start – die Quote sank auf 21,6 Prozent von 31,4 Prozent. Ähnlich verbesserte sich der Airport Köln/Bonn.

Unter den Airlines, die in Deutschland starten, mussten sich bei der Lufthansa wie bei Europas größtem Billigflieger Ryanair rund 35 Prozent der Passagiere beim Start gedulden. Die Lufthansa verbesserte sich leicht gegenüber dem Vorjahr, Ryanair bummelte etwas mehr.

Bisher sei es im Vergleich zum letzten Jahr ein guter Sommer, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr. "Gleichwohl sind wir nicht vollends zufrieden." Die Branche erfülle noch nicht ihren eigenen Qualitätsanspruch. Die Lufthansa-Tochter Eurowings brachte fast 95 Prozent der Maschinen pünktlich in die Luft nach einer vergleichsweise niedrigen Verspätungsquote von 21,5 Prozent im Vorjahreszeitraum. Damals strich die Airline aber viele Flüge.