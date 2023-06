Flugzeugsitzhersteller Recaro nutzte die Aircraft Interiors Expo in Hamburg, um den Airlines einen neuen Konzeptsitz vorzustellen.

Das Unternehmen aus Schwäbisch Hall verbaute dabei allerhand neue Technik in dem noch namenlosen Sitz, in dem airliners.de sogar Probesitzen konnte.

Der Sitz dürfte in einer gehobenen Business Class oder gar First Class eingesetzt werden, sollte er denn so umgesetzt werden.

Für die Unterhaltung hat der Sitz einen 32-Zoll großen und 4K-fähigen OLED-Bildschirm eingebaut, der mit einer guten Farbdarstellung samt gutem Schwarzwert auffiel. Doch das ist nicht alles.

Das Erlebnis an Bord möchte Recaro auch mit Stimmungslicht verbessern, dass sich den Inhalten des OLED-Bildschirms anpasst.

Das kennt man etwa von Philips-Hue-Fernseher-Kombinationen, auch wenn die ergänzende Beleuchtung bei Recaro nur innerhalb des Sitzes um den Monitor arbeitet und damit vergleichsweise dezent ausgeführt ist. Benachbarte Sitze werden nicht mit beleuchtet.

Stimmungslicht integriert neben und über dem Monitor. © airliners.de / Andreas Sebayang

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/06/img-6812-ouS4oN__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© airliners.de/ Andreas Sebayang"} }

Etwas wie ein Fremdkörper wirkt die beleuchtete helle Ablagefläche vor dem OLED-Monitor. Diese besteht laut Recaro aus Marmor.

Das sehr stabile Material ist zwar eigentlich nicht für seine Transparenz bekannt, doch es wurde so dünn geschnitten, dass es von innen beleuchtet werden kann. Insbesondere im Luxussegment der Innenaustattung wird transparentes Marmor aber durchaus regelmäßig eingesetzt.

Am Rand zu sehen: Das Stimmungslicht wird wärmer aufgrund des Bildinhalts. Vorne: die weiße, transparente Marmorfläche mit integriertem Licht. © airliners.de / Andreas Sebayang

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/06/img-6817-jRJJQD__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© airliners.de/ Andreas Sebayang"} }

Recaro experimentiert zudem mit Schall direkt aus dem Sitz. In der AIX-Messe-Umgebung kam dieser zwar leise, aber doch gut hörbar aus dem Mitteltöner, der im Sitz versteckt ist.