Panasonic Avionics hat die Astrova IFE-Produktpalette erweitert. Der Hersteller bietet jetzt auch 4K-OLED-Monitore für First- und Business-Class-Kabinen an.

Wie Panasonic auf der Aircraft Interiors Expo in Hamburg ankündigte, soll es die neuen Bildschirme in fünf Größen geben: 19, 22, 27, 32 und 42 Zoll. Die hochauflösenden OLED-Panels würden die Attraktivität von Astrova verbessern, teilte Panasonic mit.

Die neuen Monitore mit einer Auflösung von 4K würden schärfere, sehr klare Bilder mit perfektem Schwarz und Farben in Kinoqualität bieten. Doch die neuen Monitore sind nicht sie einzigen Upgrades für das IFE.

Jeder Passagier wird an seinem Sitz über USB-C mit bis zu 100 W Gleichstrom versorgt. Damit können alle aktuellen Telefone und Tablets sowie rund 90 Prozent der Laptops weltweit schnell geladen werden, teilt der Hersteller mit.

Die neueste Astrova-Generation verfügt außerdem über eine programmierbare LED-Beleuchtung, die das Erlebnis für die Passagiere verbessern soll und den Airlines gleichzeitig die Möglichkeit gibt, die Kabinenumgebung anzupassen.

Launch Customer hat Panasonic gleich mit angekündigt: United Airlines wird als erste US-Fluggesellschaft das Astrova-System ab 2025 einführen. United plant, Astrova dann in Flugzeuge der Typen Boeing 787 und Airbus A321 XLR einzubauen.

Zudem will Saudia die neuen Monitore in zwölf Airbus A330 und 18 Boeing 777 einbauen. Während United das System in neue Flugzeuge verbaut, will Saudia das neue IFE als Retrofit umsetzen.