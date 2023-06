Auf der Aircraft Interiors Expo hat Air France zusammen mit Stelia Aerospace neue Sitze der Business Class vorgestellt. In den kommenden A350 werden diese mit einem verbesserten Display und einer neuen Bedienung per kabelgebundenem Tablet eingesetzt.

Opera-Sitz an Fensterposition.

Ab Juli 2023 wird Air France stückweise insgesamt 21 neue Airbus A350 in den Betrieb nehmen, die mit einer optimierten Business Class ausgestattet sind. Verglichen mit bisherigen Auslieferungen mit Safran-Sitzen hat Air France die Sitze mithilfe der Opera-Familie von Stelia Aerospace weiter optimiert.

Zu den Verbesserungen gehören etwa ein 20 Zoll großer 4K-Bildschirm für das Inflight Entertainment sowie eine Bedienung per Tablet.

Das Tablet im Business-Class-Sitz von Air France. © airliners.de / Andreas Sebayang

Das Tablet kommt anstelle der klassischen Controller mit physischen Tasten zum Einsatz und lässt sich mit einem Knopf schnell aus der Halterung herausnehmen. Wie die Controller wird das Tablet mit einem Kabel mit Energie versorgt und kann innerhalb des Sitzes sehr frei genutzt werden.

Auf einer Bilddiagonale von sieben Zoll lässt sich das Menü des 4K-Bildschirms ansteuern oder auch die Weltkarte anzeigen. Laut Air France wird es zudem möglich sein, etwa Trailer auf dem Tablet anzuschauen, während ein Film auf dem großen Monitor gezeigt wird.

Der Sitz lässt sich ebenfalls in seiner Position per Tablet sehr detailliert verändern. Wer will, kann aber auch weiter die seitlichen Knöpfe neben dem Sitz verwenden. Über das Bord-Wlan lassen sich eigene Geräte mit dem Sitz koppeln. Laut einem Air-France-Sprecher lässt sich dieses dann auch für die Bedienung des Sitzes nutzen. Eigene Inhalte kann man hingegen nicht auf den Bildschirm streamen.

Neuer Sitz der Business Class bei Air France mit Tablet und 60-Watt-USB-C. © airliners.de / Andreas Sebayang

© airliners.de/ Andreas Sebayang

Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen gehört ein Wireless-Qi-Ladepad, das etwa zum drahtlosen Aufladen von Smartphones genutzt werden kann. Sowie je einen USB-Typ-A- und C-Anschluss. Letzterer bietet maximal 60 Watt und ist damit auch für das Aufladen von Notebooks geeignet. Außerdem lassen sich Bluetooth-Kopfhörer mit dem System koppeln.

Opera-Sitze mit hochgezogenem Trenner. © airliners.de / Andreas Sebayang

© airliners.de/ Andreas Sebayang

Je A350 werden 48 Sitze dieses Typs verbaut. Alle bieten einen direkten Zugang zum Gang an, lassen sich in ein Bett umwandeln ("Full Flat") und bieten eine Schiebetür für etwas mehr Privatsphäre. Die mittleren Sitze lassen sich ebenfalls durch ein Schiebepanel voneinander abtrennen. Die 21 Flugzeuge sollen bis zum Jahr 2025 ausgeliefert und mit den Sitzen bestückt werden.

Bestehende Flugzeuge mit dem Sitz werden nicht auf den neuen Stand aktualisiert.