Airbus hält Produktion in Deutschland aufrecht

Airbus produziert in den deutschen Werken weitestgehend weiter. Allerdings würden in dieser Woche neue und veränderte Arbeitsabläufe im Kampf gegen das Coronavirus eingeführt, so ein Airbus-Sprecher. Airbus hatte am Dienstag die Produktion in den Werken in Frankreich und Spanien für vier Tage heruntergefahren.