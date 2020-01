Das 1000. Flugzeug der A320-Neo-Familie wurde im Oktober 2019 an Indigo ausgeliefert.

Airbus übergab 2019 mehr als doppelt so viele Flugzeuge an Kunden wie Boeing, dessen Auslieferungszahlen natürlich unter der Max-Krise leiden. Mit Extra-Runden in den Werken bis zur letzten Minute, konnten die Europäer ihr Jahresziel leicht übertreffen.