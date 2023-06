Kurzmeldung Airbus Ventures investiert in Hyperschall-Start-up

Airbus Ventures investiert in Venus Aerospace, ein US-amerikanisches Start-up, das an einem Hyperschall-Antrieb für einen schnellen weltweiten Transport forscht. Venus Aerospace hat unter anderem bereits Verträge mit der Nasa und den US-Verteidigungsbehörden abgeschlossen, um die Entwicklung seiner "RDRE"-Technologie zu beschleunigen, wie es in einem Pressebericht heißt.