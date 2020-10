Airbus liefert erste in USA gebaute A220 an Delta aus

Airbus teilte mit, die erste am US-Standort Mobile gebaute A220 ausgeliefert zu haben. Das Flugzeug, eine A220-300, ging an Delta Airlines. Die Airlines hat insgesamt 95 Exemplare bestellt. Insgesamt habe man nun 123 Stück des Typs ausgeliefert, so Airbus.