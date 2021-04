Airbus sucht Käufer für A350 in Indien

Airbus sucht neue Kunden für den A350 in Indien. Das Land will heimischen Airlines den Einstieg in den Interkontinentalmarkt erleichtern und lockt Leasingfirmen mit Steuervorteilen, berichtet "Flugrevue". Airbus hat seit einem Jahr keinen Neukunden für die A350 präsentiert.