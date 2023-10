Airbus eröffnet eine neue Montagelinie für den A321 Neo in Toulouse.

Airbus hat im September rund 55 Verkehrsflugzeuge ausgeliefert und damit die Gesamtzahl der Auslieferungen in den letzten neun Monaten auf rund 488 Flugzeuge erhöht, heißt es in Branchenkreisen. Airbus lehnte es ab, die Zahlen zu kommentieren, die sich während einer routinemäßigen internen Überprüfung vor der Veröffentlichung am 9. Oktober noch ändern könnten.