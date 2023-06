Airbus schafft im Mai stärksten Auslieferungsmonat seit Jahresstart

Airbus liefert trotz der aktuellen Teileknappheit im Mai so viele Verkehrsflugzeuge wie in keinem anderen Monat seit Jahresbeginn aus. Doch das Jahresziel ist mit erst gut einem Drittel der ausgelieferten Maschinen noch weit entfernt. Spannend bleibt, wie sich die Situation in den kommenden Monaten entwickelt.