Airbus will Qatar Airways nicht mehr mit A321 Neo beliefern

Der Streit zwischen dem europäischen Flugzeugbauer Airbus und seinem wichtigen Kunden Qatar Airways ist eskaliert: Airbus stornierte einen Auftrag von Qatar Airways über 50 Maschinen des Typs A321 Neo, wie ein Unternehmenssprecher am Freitag mitteilte.

Airbus ist verärgert, dass Qatar seine Flotte von A350-Maschinen am Boden lässt und die Annahme weiterer Lieferungen des Maschinentyps gestoppt hat. Der Golf-Carrier bemängelt die Rumpfbeschichtung der Flugzeuge vom Typ A350. Airbus zufolge hat diese keine Auswirkungen auf die Sicherheit. Die Unternehmen streiten darüber bereits vor einem Londoner Gericht.

Qatar fordert Millionen-Entschädigung

In der ersten Anhörung vor dem Gericht in London am Donnerstag verlangte Qatar Airways eine Entschädigung von 618 Millionen Dollar (545 Millionen Euro) sowie weitere vier Millionen Dollar für jeden Tag, an dem die A350-Maschinen am Boden bleiben, wie aus informierten Kreisen verlautete. Airbus stornierte den Angaben zufolge die Bestellung über die A321neo-Maschinen, weil Qatar Airways den Vertrag über die Lieferung der A350-Maschinen nicht erfüllt habe.

Die 50 A321neo-Maschinen haben einen Bestellwert von mehr als sechs Milliarden Dollar. Eine weitere Anhörung vor dem Londoner Gericht ist für die letzte Aprilwoche angesetzt.