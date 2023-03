Airbus prüft finanzielle Gesundheit kleiner Zulieferer

Airbus will den Druck auf seine Lieferketten stabilisieren. Zu den Maßnahmen für mehr Stabilität gehört auch die Prüfung einzelner Zulieferer auf deren finanzielle Leistungsfähigkeit.

André Walter wird ab Anfang April neuer Chef des Airbus-Standortes in Bremen.

Airbus hat Maßnahmen ergriffen, um den Druck auf seine Lieferketten zu stabilisieren, wie ein leitender Angestellter mitteilt.

Der Vorstandsvorsitzende von Airbus Aerostructures, Andre Walter, sagte, das Unternehmen prüfe verstärkt die finanzielle Gesundheit kleiner Zulieferer.

In einem Gespräch mit französischen Reportern in Hamburg äußerte sich Walter nicht zu den Sorgen im Bankensektor, erklärte aber, dass Airbus keine Zunahme von Problemen bei seinen Zulieferern in dieser Hinsicht feststelle.

Walter, der bei Airbus in Deutschland für die zivile Fertigung zuständig ist, sagte außerdem, der Flugzeughersteller habe das Jahr 2022 mit einer monatlichen Produktion von 45 Flugzeugen der A320-Familie abgeschlossen.

Zudem bekräftigte er seine Pläne, die neue A321 XLR im zweiten Quartal 2024 in Dienst zu stellen. Airbus hat bisher 560 Flugzeuge seines leistungsstärksten Single-Aisle-Modells verkauft.