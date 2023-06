Airbus sieht positiven Trend bei Lieferproblemen

Bis zum Jahresende sollen pro Monat zehn Maschinen der A350-Reihe das Airbus-Werk in Toulouse verlassen.

Der europäische Flugzeughersteller Airbus kann nach größeren Problemen mit Zulieferketten wieder besser planen. Das sagte Chief Commercial Officer Christian Scherer.

"Der Trend sieht positiv aus. Wir sehen eine stetige Zunahme der unmittelbar auslieferungsfähigen Flugzeuge, sobald sie die Montagelinie verlassen", sagte er Reuters am Rande des Iata-Airline-Treffens in Istanbul. Die Situation werde etwas vorhersehbarer.

Scherer erklärte, die jüngsten Schwierigkeiten gingen weit über die Hersteller hinaus und würden tief in die Lieferkette hineinreichen. Die Probleme seien durch den "abrupten" Stillstand der Produktion durch Corona verschärft worden – gefolgt von einem ebenso abrupten Einbruch der Nachfrage.

"Das schwächste Glied ist nicht der Hersteller"

"Der Neustart eines so komplexen (industriellen) Motors übt natürlich Druck auf das schwächste Glied aus, und das schwächste Glied ist nicht der Hersteller", fügte er hinzu. "Der Puls hat nicht in der gesamten Lieferkette gleich geschlagen, aber jetzt scheint es mehr Harmonie zu geben."

Für das Gesamtjahr strebt Airbus nun 720 Auslieferungen an, was eine deutliche Beschleunigung der Auslieferungen nach dem Sommer bedeutet. Die Zahlen für Mai sollen am 7. Juni veröffentlicht werden.

Reuters hatte berichtet, dass Airbus im Mai mehr als 60 Flugzeuge ausliefern wird. Das würde einem Anstieg von rund 30 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat entsprechen und die Auslieferungen in diesem Jahr auf mehr als 220 Flugzeuge bringen.

Airbus und Konkurrent Boeing haben schwankende Lieferketten für die jüngsten Verspätungen bei der Auslieferung von Flugzeugen verantwortlich gemacht. Wobei sich Fluggesellschaften und Leasingfirmen über unregelmäßige Änderungen der Zeitpläne beklagten.