Airbus eröffnet neue A321-Neo-Montagelinie im ehemaliger A380-Halle

Airbus eröffnet in Toulouse eine neue Montagelinie für die A321 Neo – in den ehemaligen Produktionshallen der A380. Das zeigt den neuen Fokus der Branche. Doch ganz verschwunden ist der Superjumbo noch nicht.

Airbus hat im südwestfranzösischen Toulouse eine neue Montagelinie für den Verkaufsschlager A321 Neo eingeweiht.

Die neue Montagelinie befindet sich im zuvor verlassenen Jean-Luc-Lagardere-Hangar, in dem bis vor zwei Jahren die A380 montiert wurde.

Das erste Flugzeug der neuen Produktionsseite soll Ende 2023 fertiggestellt und im kommenden Jahr ausgeliefert werden.

Der französische Finanzminister Bruno Le Maire besichtigte am Montag die teilautomatisierte Montagelinie. Hier sollen nach Angaben von Airbus bis 2026 insgesamt 700 Arbeitsplätze geschaffen werden. Und damit etwa die Hälfte der Vollzeitstellen der ehemaligen A380-Montagelinie.

Der Umbau des Werks unterstreicht die Verlagerung des Schwerpunkts der Branche von ihren größten und kühnsten Kreationen, wie dem doppelstöckigen A380, hin zu den flexibler einsetzbaren Single-Aisle-Modellen.

Es ist die achte Montagelinie für die A320-Familie. Mit den bereits angekündigten Erweiterungsplänen in den USA und China wird die Gesamtzahl weltweit auf zehn steigen.

Die A321 Neo ist die größte Version der A320-Familie, die 2010 als "Neo" mit neuen Triebwerken auf den Markt kam. Und damit gerade rechtzeitig für einen Nachfrageboom, der unter anderem durch niedrige Zinsen angekurbelt wurde.

Airbus plant nach eigenen Angaben die Gesamtproduktion der A320-Familie von derzeit rund 45 auf 75 Flugzeuge pro Monat im Jahr 2026 zu steigern. Einige Zulieferer halten dieses Ziel jedoch mindestens für ambitioniert.

"Schreckgespenst" A380 noch nicht ganz verschwunden

Die Eröffnung fällt in eine Zeit, in der sich der Wettbewerb zwischen Airbus und seinem Erzrivalen Boeing auf die Produktion verlagert. Beide Unternehmen arbeiten an Strategien, um die prall gefüllten Auftragsbücher nach monatelangen Produktionspausen möglichst effizient abzuarbeiten.

Das "Schreckgespenst" A380 ist aber noch nicht ganz verschwunden. Ein abgetrennter Bereich im Rest des Werks wird für ein 18-monatiges Inspektions- und Reparaturprogramm des A380 wieder in Betrieb genommen, nachdem Risse in den Flügelholmen entdeckt worden waren.