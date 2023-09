Airbus liefert weniger Flugzeuge im August aus

Airbus eröffnet eine neue Montagelinie für den A321 Neo in Toulouse.

Airbus hat im vergangenen Monat einen weiteren Rückgang seiner Auslieferungen hinnehmen müssen. Im August wurden insgesamt 52 Maschinen an 34 Kunden ausgeliefert, wie der Dax-Konzern am Mittwoch nach Börsenschluss mitteilte.

Damit ist die Gesamtzahl der Auslieferungen in diesem Jahr auf 433 gestiegen.

Noch im Juni hatte der Hersteller 72 Verkehrsjets an seine Kunden übergeben, im Juli waren es dann schon sieben weniger. Unterdessen holte Airbus im August neue Bestellungen von 117 Maschinen herein. Insgesamt konnte Airbus in diesem Jahr 1257 Aufträge entgegennehmen. 39 Flugzeuge wurden davon bereits storniert.

Der Gesamtauftragsbestand überstieg Ende August erstmals die Marke von 8000 Flugzeugen.

Zu den Neuaufträgen in diesem Monat gehört eine bereits angekündigte Bestellung von Wizz Air über 75 Jets. Airbus strebt bis Ende des Jahres 720 Auslieferungen an.