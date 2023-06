Kurzmeldung Airbus will leichtere Leistungselektronik für Elektroflugzeuge erforschen

Airbus und ST Microelectronics arbeiten gemeinsam an Leistungselektronik für zukünftige Elektroflugzeuge. Eine entsprechende Vereinbarung wurde jetzt auf der Paris Air Show unterzeichnet. Es gehe darum, effizientere und leichtere Elektronikkomponenten zu entwickeln, die in hybrid- und vollelektrisch betriebenen Fluggeräten eingesetzt werden sollen, wie es in einer Mitteilung heißt.