Airbus kritisiert US-Subventionspaket für Nachhaltigkeit

Airbus kritisiert das milliardenschwere US-Subventionspaket IRA. Das Programm dürfte es der Europäischen Union (EU) erschweren, ihre eigenen Bemühungen zur Dekarbonisierung zu beschleunigen, sagte Airbus-Chef Guillaume Faury am Dienstag während einer Rede beim Aero Club in Washington.

Nach Angaben des Weißen Hauses stellt der "Inflation Reduction Act", der im vergangenen Jahr in Kraft getreten ist, 370 Milliarden Dollar an Investitionen zur Verfügung, um die Entwicklung und Herstellung sauberer Energietechnologien im Inland zu fördern. Das betrifft auch den Flugzeugbau.

In Europa hat das Sorgen vor einer Verlagerung von Fabriken geschürt. Das US-Gesetz destabilisiere die Chancengleichheit zwischen amerikanischen und europäischen Unternehmen, da mit Subventionen Firmen in die USA gelockt werden könnten, sagte der Airbus-Chef. Es sei aber absolut wichtig, dass ein fairer Wettbewerb erhalten bleibe.

Über eine Milliarde Dollar Forschungsgelder

So will die Nasa zusammen mit Boeing und weiteren Partnern einen Demonstrator für nachhaltiges Fliegen bauen. Die Nasa wird in den nächsten sieben Jahren 425 Millionen US-Dollar in das Projekt investieren, um ein Flugzeug zu bauen, zu testen und schließlich fliegen zu lassen. Weitere 725 Millionen US-Dollar kommen von Boeing und den Partnern

Vor knapp drei Wochen hatte die EU auf einem Sondergipfel beschlossen, den Mitgliedstaaten künftig mehr "gezielte, zeitlich begrenzte und verhältnismäßige" staatliche Subventionen für Unternehmen zu erlauben, um im Wettbewerb mit den USA um die Produktion umweltfreundlicher Technologien bestehen zu können. Detaillierte Beschlüsse sollen auf dem EU-Gipfel im März fallen.