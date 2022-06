Airbus hat im Mai 47 Verkehrsflugzeuge an seine Kunden ausgeliefert und 13 Aufträge erhalten. Seit Jahresanfang seien 237 Flugzeuge an die Kunden gegangen, teilt der Dax-Konzern mit. Damit hat der Hersteller erst knapp ein Drittel seines Ziels erreicht, in diesem Jahr rund 720 Maschinen auszuliefern.