Rundschau Airbus bleibt Großbritannien treu und Verkehrszahlen deutscher Airports

Airbus wird auch nach dem Brexit weiter in Großbritannien fertigen und deutsche Airports zeichnen bei Verkehrszahlen ein unterschiedliches Bild. Unsere Rundschau mit den Kurzmeldungen des Tages.

Im Airbus-Werk im walisischen Broughton werden Tragflächen unter anderem für Flugzeuge des Typs A350 hergestellt. © Airbus

Die Kurzmeldungen des Tages

Airbus wird auch nach dem Brexit weiter Flügel in Großbritannien fertigen, schreibt das Portal "Simple Flying". Airbus-Chef Guillaume Faury deutete in London an, das Geschäft in diesem Jahr auch noch auszubauen. Der Flugzeughersteller beschäftigt 13.500 Angestellte in Großbritannien.

Airbus hat zwar 2019 einen neuen Auslieferungsrekord erreicht, dennoch könnten Boeings Probleme auch bald auf Airbus abfärben, schreibt das "Handelsblatt". Denn die Easa hat angekündigt, die Max selbst zu zertifizieren und sich nicht mehr allein auf das Urteil der FAA zu verlassen. Sollte das zur gängigen Praxis bei Neuzertifizierungen werden, könnte das bestehende Liefertermine durcheinander bringen.

Aufgrund des Konflikts im Nahen Osten sollen Flüge im irakischen Luftraum aus Sicht der europäischen Flugaufsicht (Easa) vermieden werden. Das sei eine Schutzmaßnahme, teilte die Easa gegenüber der dpa mit. Laut Easa haben bereits manche europäischen Fluggesellschaften ihre Routen angepasst.

Der Flughafen Zürich führt ab Mitte 2020 schrittweise ein neues System zur dynamischen Preisgestaltung bei der Parkplatzbuchung im Internet ein, berichtet die Schweizer "Handelszeitung". Die Preise hängen von Faktoren ab wie Nachfrage, Saisonalität und Verfügbarkeit.

Die weltweiten Passagierzahlen sind 2019 nur noch um rund 4,5 Prozent gewachsen. Das schreibt "Travel Inside" und analysiert die Daten von Forward Keys. Demnach gab es in der Golfregion einen Rückgang um 2,4 Prozent und auch Europa wuchs unterdurchschnittlich um nur 3,7 Prozent. In den letzten zehn Jahren hatte das weltweite Passagierwachstum den Angaben nach um durchschnittlich 6,8 Prozent jährlich zugelegt.

Verkehrszahlen 2019

Der Hamburger Flughafen hat im abgelaufenen Jahr rund 17,3 Millionen Fluggäste begrüßt, was einem minimalen Plus von 0,4 Prozent entspricht. Die Zahlen veröffentlichte die "Hamburger Morgenpost". Minimal war auch der Rückgang von 0,8 Prozent auf rund 155.000 Starts und Landungen im Jahr 2019.

Der Stuttgarter Flughafen hat im abgelaufenen Jahr erstmals die Marke von zwölf Millionen Passagieren geknackt. Laut Mitteilung sind 2019 rund 12,7 Millionen Fluggäste in der Landeshauptstadt gestartet oder gelandet, was einem Zuwachs von knapp 7,4 Prozent entspricht. Auch die Flugbewegungen sind im abgelaufenen Jahr gestiegen - auf über 142.000.

Die Germania-Pleite hat die Zahl der Passagiere am Bremer Flughafen im abgelaufenen Jahr um rund zehn Prozent gedrückt, teilte der Airport mit. Insgesamt kommt der Flughafen auf ein Passagieraufkommen von 2,3 Millionen. Bei den Starts- und Landungen verzeichnet der Flughafen einen Rückgang von fünf Prozent. So gab es am Flughafen rund 29.500 Flugbewegungen.

Den Flughafen Paderborn/Lippstadt nutzten im Jahr 2019 insgesamt knapp 694.000 Passagiere. Das ist ein Rückgang um 5,8 Prozent oder knapp 43.000 Reisenden. "Der von Airline-Insolvenzen geprägte Markt hat ein besseres Ergebnis verhindert", so der Airport in einer Meldung. Die Zahl der Flugbewegungen betrug rund 37.000 und lag damit etwa 7,7 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Die Zahl der Passagiere am Flughafen Saarbrücken betrug im zurückliegenden Jahr rund 365.000. Damit fertigte der Flughafen rund 2,3 Prozent mehr Passagiere ab, als noch 2018. Laut Mitteilung des Airports stieg besonders die Nachfrage bei touristischen Flügen. Der Linienverkehr war aufgrund des Flybmi-Aus hingegen rückläufig.

Die Zahl der Passagiere am Flughafen Hannover ist im Jahr 2019 annähernd auf dem Rekordniveau des Vorjahrs geblieben. Rund 6,3 Millionen Fluggäste zählte der Airport im abgelaufenen Jahr - im Jahr 2018 waren es nur unwesentlich mehr gewesen. Für 2020 rechnet der Flughafen in Langenhagen mit etwas weniger Passagieren als zuletzt - auch wenn sich die Zahl weiter auf einem hohem Niveau bewegen dürfte, wie eine Sprecherin betonte.