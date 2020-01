Airbus A350 bekommt elektronisch dimmbare Fenster

Airbus zieht bei der Flugzeugfenster-Technologie der A350 mit Boeings 787 gleich und bietet künftig elektronisch abblendbare Fenster an. Die neue Technologie soll den Passagierkomfort erhöhen und UV-Strahlen aus der Kabine fernhalten.

Airbus A350-900 © Lars Kitschke / Lars Kitschke

Airbus wird in Zukunft elektronisch dimmbare Fenster in seinem großen Twinjet A350 anbieten. Wie ein Airbus-Sprecher auf airliners.de-Anfrage mitteilte, werde der Flugzeugbauer die neue Technologie in naher Zukunft als Option aufnehmen. Zuvor hatte der Zulieferer Gentex Corporation im Rahmen der Consumer Electronics Show in Las Vegas mitgeteilt, dass Airbus künftig Fenster des Unternehmens in seinen Flugzeugen verwenden werde.

Damit ziehen die Europäer in Sachen Fenster mit Boeing gleich. Der US-Konzern bietet die Dimm-Technologie in der 787 seit der Markteinführung serienmäßig an. Ab wann genau die neuen Fenster bei Airbus verbaut werden, wollte der Sprecher nicht mitteilen. Ebenso lies er offen, ob weitere Modelle außer dem Flaggschiff A350 damit ausgerüstet werden sollen. Er verwies auf die Aircraft Interiors Expo, die vom 31. März bis zum 2. April stattfindet. Im Rahmen der Messe für Flugzeugkabinen in Hamburg wolle man weitere Details zu Flugzeugtypen und Zeitplanungen bekannt gegeben.

Airbus spricht von anderer Technologie

Einige weitere Details wurden jedoch schon bekannt. So soll die neueste Generation sogenannter elektrochromer Fenster in Airbus-Flugzeugen zum Einsatz kommen. Laut Airbus-Sprecher weist diese Technologie Unterschiede zu der in der Boeing 787 verwendeten auf, unter anderem verfüge sie über eine neue ultradunkle Stufe der Dimmung und könne damit 99,999 Prozent des sichtbaren Lichts abschotten. Im Vergleich zu früheren Designs verdunkele sie sich außerdem doppelt so schnell.

Die Technologie der elektronischen Dimmung ermöglicht es den Passagieren, die Fenster nach Belieben zu verdunkeln, während gleichzeitig die Umgebung draußen sichtbar bleibt. Dadurch werden herkömmliche Fensterblenden überflüssig. Nach Angaben des Herstellers Gentex sind die neuen Fenster leichter und dünner als die bisher verwendeten. Airlines müssten sich außerdem wegen dem Wegfall der Blende keine Gedanken mehr über die Wartung und Reparatur dieser Bauteile machen. Auch von Airbus heißt es, die neuen Fenster seien mechanisch simpler als die heute gebräuchlichen mit Blenden, da kein physischer Pulldown-Mechanismus mehr benötigt werde.

Laut Zulieferer Gentex verfügen die neuen Fenster über eine Wärmeregelungslösung, durch die Infrarotstrahlen daran gehindert werden, in die Kabine zu gelangen. Dadurch werde die Abhängigkeit von Klimaanlagen verringert, so der Hersteller.

Elektronisch dimmbares Fenster ist eine integrierte Einheit

Die elektronisch dimmbaren Fenster, die bei Airbus zum Einsatz kommen sollen, sind als eine einzige, austauschbare Einheit konzipiert, um Installation und Wartung zu erleichtern. Sie verfügen zudem über eine kratzfeste Staubabdeckung. "Wir haben mit Airbus zusammengearbeitet, um die neueste dimmbare Fenster-Technologie zu integrieren", so Gentex-CEO Steve Downing. Die Fenster kämen Flugzeugbetreibern und Passagieren gleichermaßen zugute, was die Benutzererfahrung für alle an Bord verbessere.

Bei den Fenstern verwendet Gentex ein elektrochromes Gel, das zwischen zwei dünnen Glasplatten eingeschlossen ist. Ohne elektrische Spannung ist dieses Gel in seinem natürlichen, transparenten Zustand. Als Reaktion auf einen Niederspannungsstrom, der durch leitfähige Beschichtungen an die Glasscheiben geleitet wird, verdunkelt sich dieses Gel, wodurch das Fenster gedimmt werden kann.

Die Boeing 787 war das erste Verkehrsflugzeug, in der serienmäßig Fenster mit der neuen Technologie eingebaut werden. "Der 787 Dreamliner wird Passagieren ein spürbar angenehmeres Flugerlebnis bieten. Unsere Fenster sind ein wesentliches Element dieser Verbesserungen", hatte Mike Bair, General Manager des 787-Programms, bei der Auswahl der Zulieferers PPG Aerospace im Jahr 2005 gesagt.