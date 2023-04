Airbus-CEO trifft sich vor Macron-Besuch mit chinesischen Beamten

Airbus-Chef Guillaume Faury hat sich kurz vor dem China-Besuch des französischen Präsidenten Macron mit chinesischen Regierungsvertretern getroffen. Dabei ging es vor allem um Wachstum und Entwicklung des Flugzeugbauers in der Volksrepublik.

Airbus-Chef Guillaume Faury traf sich jüngst mit zwei chinesischen Regierungsvertretern und diskutierte über das Wachstum und die Entwicklung des europäischen Flugzeugherstellers in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, wie es offiziell heißt.

Zheng Shanjie, Vorsitzender der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission Chinas (NDRC), sagte dem Chief Executive Officer Guillaume Faury, dass China dem Unternehmen helfen werde, seine Präsenz im Land weiter zu stärken.

Darüber hinaus erklärte Zheng, dass beide Seiten gemeinsam die digitale und kohlenstoffarme Entwicklung der Luftfahrtindustrie fördern werden, wie die NDRC mitteilte.

Faury traf sich auch mit Song Zhiyong, dem Leiter der chinesischen Luftfahrtbehörde. Die beiden tauschten sich dabei über die Geschäftsentwicklung von Airbus in China aus, so die Behörde in einer Erklärung.

Sie sprachen auch über eine verstärkte Zusammenarbeit in den Bereichen Flugsicherheit, Lufttüchtigkeitszertifizierung, umweltfreundliche Entwicklung und digitale Transformation, so die chinesische Zivilluftfahrtbehörde weiter.

Reuters hatte zuvor berichtet, dass Airbus inmitten der sich verschlechternden Beziehungen zwischen Washington und Peking über eine neue Runde von Flugzeugbestellungen mit China verhandelt.

Die Gespräche finden kurz vor der Landung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron statt, der im Laufe der Woche mit Präsident Xi Jinping zusammentreffen wird. Macron wird China vom 5. bis 7. April besuchen, begleitet von einer Delegation französischer Wirtschaftsführer.