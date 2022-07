Airbus bringt A380 als Open-Fan-Demonstrator und einen Wasserstoffsegler

Auf dem Weg zu alternativen Antrieben wird Airbus weitere Forschungsprojekte starten und in den nächsten Jahren durchführen, wie der Flugzeughersteller im Rahmen der Farnborough Airshow bekannt gab.

Zum einen soll das Triebwerkskonzept "Open Fan" getestet und zum anderen mit "Blue Condor" untersucht werden, welche Auswirkungen Kondensstreifen von Wasserstofftriebwerken haben.

Mit beiden Ansätzen sollen neue Antriebskonzepte für den Einsatz ab Mitte der 2030er-Jahre vorbereitet werden. Während für die Wasserstofftestflüge ein Segelflugzeug zum Einsatz kommt, bedient sich Airbus für den "Open Fan"-Demonstrator erneut eines A380-Testflugzeugs.

A380 mit Open-Fan-Triebwerk

Für das "Open Fan"-Triebwerkskonzept wird Airbus nach dem Wasserstoffdemonstrator einen weiteren A380 umbauen. Dazu tauscht der Flugzeugbauer das in Flugrichtung auf der linken Seite innere Triebwerk des vierstrahligen Flugzeugs aus.

Dies ist vergleichbar mit der Testkampagne für das Trent-XWB-Triebwerk, das ebenfalls an einem A380 montiert wurde, bevor es am A350 zum Einsatz kam.

Ziel der Forschung ist es, sowohl am Boden wie auch in der Luft herauszufinden, inwiefern sich die Antriebstechnik des "Open Fans" für zukünftige Flugzeugkonzepte eignet.

Von GE und CFM entwickelt

Entwickelt wird das Triebwerk vom Joint Venture CFM, das aus General Electric und Safran besteht. Die ersten Bodentests sollen bei GE in Victorville, USA stattfinden, ehe der Flight Demonstrator über Toulouse erste Runden fliegt. Die Tests sollen Aufschluss über die Effizienz und Aerodynamik bringen. CFM hofft auf 20 Prozent Effizienzgewinn. Die Geräuschentwicklung, Veränderungen am Pylon und Vibrationen am Flugzeug sind ebenfalls Teil der Forschung.

Da vorgesehen ist, einen entsprechenden Antrieb nahe der Tragfläche zu positionieren, müssen gegenseitige Effekte berücksichtigt werden, so Airbus. Zudem soll die Kompatibilität mit hybrid-elektrischer Antriebstechnik sowie SAF untersucht werden.

General Electric hat mit dem Triebwerkskonzept sogar schon einige Erfahrungen. Mitte der 1980er-Jahre entwickelte das Unternehmen das GE36-Triebwerk mit gegenläufig rotierenden Schaufeln. Auch Safran hat von 2017 an Erfahrungen in dem Bereich gesammelt und Bodentests durchgeführt.

Das am A380 zu installierende "Open Fan"-Triebwerk unterscheidet sich von den vorherigen Forschungsprojekten, indem die Propellerschaufeln vorne (Pull-Konfiguration) statt hinten (Pusher) montiert sind. Außerdem sind die hinteren Schaufeln statisch.

Der erste Flug des Demonstrators ist für die zweite Hälfte des Jahrzehnts geplant. Ein anderes Projekt wird deutlich früher abheben.

Mit Segelflugzeug und einer Wasserstoffturbine auf 33.000 Fuß

Auch beim Antrieb mit Wasserstoff als Energieträger wird Airbus ein weiteres Projekt starten. "Blue Condor" nennt der Flugzeughersteller das Projekt. Auf einem Arcus-J-Segelflieger vom Hersteller Schempp-Hirth wird dazu ein kleines Wasserstofftriebwerk installiert. Die J-Variante, von der es laut Airbus nur wenige Stück gibt, verfügt sonst über ein konventionelles Jettriebwerk. Sie ist selbst eine Modifikation eines Arcus M, welcher mit einem aus- und einklappbaren Propeller ausgestattet ist.

Airbus will einen Arcus J mit einem Wasserstofftriebwerk ausstatten. © Airbus / James Darcy

Ziel des Experiments ist es, die Auswirkungen von Wasserstoffkondensstreifen zu erforschen. Dafür fliegt in einigen Testphasen ein weiteres Messflugzeug hinterher. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit dem DLR. Das Messflugzeug mit dem Namen Egrett wird das Segelflugzeug nicht nur nach oben schleppen, sondern nach dem Ausklinken in enger Formation hinter dem Arcus durch den Kondensstreifen fliegen und den Abgasstrahl untersuchen.

Zudem sind Tests in großen Höhen geplant, in denen der Arcus normalerweise nicht fliegt. Für die Forschung sind Flüge bis auf 33.000 Fuß geplant, also in den Bereich, in dem Verkehrsflugzeuge ihre Reiseflughöhe erreichen.

Für die Tests werden bis zu zwei Segelflugzeuge eingesetzt: eines mit herkömmlichem Jet-Triebwerk und ein weiteres mit dem neuen Wasserstofftriebwerk. Zwecks Vergleichbarkeit sollen die Tests jeweils kurz hintereinander unter gleichen meteorologischen Bedingungen erfolgen. Unterstützt wird die Forschung von Airbus' "Perlan Project", das 2018 mit einem Segelflugzeug bis auf 76.000 Fuß aufstieg.

Bisher sind die Auswirkungen von Wasserstofftriebwerken im Einsatz in der Luft noch nicht ausreichend erforscht worden, weswegen Airbus für das "Zero-E"-Projekt bereits den Plan hat, einen A380 umbauen zu lassen. Der wird jedoch nicht vor 2026 als Demonstrator abheben können. Das "Blue Condor"-Projekt ist eine Vorbereitung dafür.

Laut DLR werden erstmals die "mikrophysikalischen Eigenschaften von Wasserstoff-Kondensstreifen in der Atmosphäre" gemessen werden können, was zu einem besseren Verständnis für die Entstehung dieser klimawirksamen Wolken führen soll. Erste Testflüge im Rahmen des Projekts sind noch dieses Jahr in den USA geplant. Auch 2023 sind weitere Testflüge angesetzt.

"Blue Condor" findet also mit einem recht großen zeitlichen Abstand vor dem geplanten A380-Wasserstoffdemonstrator statt. Für diesen ist der Umbau eines GE Passport Turbofan, der normalerweise Businessjets antreibt, in ein Wasserstofftriebwerk vorgesehen.

Auch hier ist das Testen rund um die Entstehung potentieller Kondensstreifen Teil der Forschung, allerdings mit einem deutlich stärkeren Triebwerk, das genug Schub liefert, um einen Mittelstreckenjet anzutreiben.