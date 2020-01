Airbus fertigt auch nach Brexit weiter in Großbritannien

Airbus wird auch nach dem Brexit weiter Flügel in Großbritannien fertigen, schreibt das Portal "Simple Flying". Airbus-Chef Guillaume Faury deutete in London an, das Geschäft in diesem Jahr auch noch auszubauen. Der Flugzeughersteller beschäftigt 13.500 Angestellte in Großbritannien.