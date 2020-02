Airbus und Boeing droht Schicksal wie Autoindustrie

Flugzeuge so zu bauen wie bisher, wird in Zukunft nicht mehr ausreichen, warnen Wissenschaftler. Airbus und Boeing haben noch nicht erkannt, dass sie in Sachen CO2-Reduzierung komplett neue Flugzeugtypen entwickeln müssen. Sonst droht ihnen ein Schicksal wie der Autoindustrie, schreibt das "Handelsblatt".