Airbus und Boeing buhlen um Bestellungen in Farnborough

Auf der Luftfahrtmesse in Farnborough buhlen die Flugzeughersteller Airbus und Boeing um Bestellungen. Ganz so Viele wie vor der Pandemie wird es laut Analysten wohl nicht geben. Boeing hat sich jedoch schon einen Großauftrag gesichert.

Die Flugzeughersteller Airbus und Boeing können auf der Luftfahrtmesse im britischen Farnborough Insidern zufolge mit Bestellungen über Hunderte Flugzeuge rechnen. Erwartet würden unter anderem Aufträge des deutschen Ferienfliegers Condor, der polnischen Airline Lot und von Malaysia Airlines, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg vor der Messe, die an diesem Montag beginnt.

ANA und Delta Air Lines haben bereits bestellt: 100 Stück der 737-10 Max gehen an Delta. Laut Preisliste kommen die 100 von Delta bestellten Maschinen auf einen Gesamtwert von rund 13,5 Milliarden US-Dollar (umgerechnet rund 13,4 Milliarden Euro). Allerdings sind bei großen Flugzeugbestellungen hohe Rabatte üblich. ANA bekommt 20 Stück der 737-8 Max

Boeing 737 MAX 10. © Boeing

Dennoch erwarten Experten kein ganz so großes Auftragsfeuerwerk wie vor der Krise. Die großen Flugzeughersteller erwarten für die kommenden Jahre wieder eine starke Nachfrage nach Passagier- und Frachtmaschinen. In Farnborough könnte sich ein Stück weit zeigen, wie sich der von vielen Problemen gebeutelte US-Konzern Boeing gegenüber dem inzwischen weltgrößten Flugzeugbauer Airbus schlägt.

Letzte Luftfahrtmessen wegen Corona ausgefallen

In den vergangenen beiden Jahren waren die weltgrößten Luftfahrtmessen wegen der Pandemie ausgefallen. Die Farnborough Airshow wechselt sich sonst jährlich mit dem Pariser Aérosalon am Flughafen Le Bourget ab.

Auf den Messen versuchen die Hersteller traditionell, sich mit der Bekanntgabe von Neubestellungen zu überbieten.

In den Jahren 2015 bis 2019 hätten die Hersteller bei den Messen im Sommer im Schnitt zusammen etwa 800 Bestellungen bekannt gegeben, schreibt Luftfahrtanalyst Ken Herbert von der kanadischen Bank RBC.

Nach Einschätzung seiner Kollegin Sheila Kahyaoglu vom Analysehaus Jefferies dürften derzeit zwar etwa so viele Bestellungen in Arbeit sein, diese würden aber wohl nicht alle auf der Messe verkündet. RBC-Analyst Herbert erwartet Aufträge über etwa 500 Flugzeuge.

Weitere mögliche Aufträge von Lot, Condor und Jet Airways

Airbus verhandelt laut "Bloomberg"-Insidern über den Kauf von rund 30 Großraumjets vom Typ A330 Neo mit einem Listenpreiswert von mehr als zehn Milliarden Dollar. Darüber hinaus könnte die polnische Fluggesellschaft Lot 60 Maschinen des Typs A220 bestellen.

Auch ein Auftrag aus Deutschland ist offenbar in Arbeit: So verhandle der Ferienflieger Condor über den Kauf von 40 Airbus-Maschinen aus der Modellfamilie A320 Neo, berichtet "Bloomberg" und beruft sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Airbus wollte die Informationen zu den Bestellungen nicht kommentieren. Auch Condor lehnte eine Stellungnahme ab.

Über weitere Bestellungen wird noch bis auf den letzten Drücker verhandelt. Hier wurden die indische Fluggesellschaft Jet Airways genannt, die auch mit dem brasilianischen Herstellers Embraer spreche, sowie die marokkanische Gesellschaft Royal Air Maroc.

Airbus hatte schon Anfang Juli Großaufträge chinesischer Airlines über fast 300 Maschinen bekannt gegeben – diese Deals gehen daher nicht in die Messebilanz ein.

Airbus hängt Boeing bei Kurz- und Mittelstreckenmaschinen ab

Im Massengeschäft mit Kurz- und Mittelstreckenjets hat Airbus den einstigen Marktführer Boeing längst abgehängt. In den vergangenen zehn Jahren sicherte sich der europäische Hersteller in diesem Segment einen Marktanteil von fast 70 Prozent. Der Erfolg liegt vor allem an der modernisierten Neuauflage der Modellfamilie A320 unter dem Namen A320 Neo, die deutlich weniger Treibstoff verbraucht als ihre Vorgängerin.

Für Boeing geriet die Modernisierung des betagten Konkurrenzmodells 737 hingegen zum Desaster. Nach zwei Abstürzen mit 346 Toten durfte die Boeing 737 Max mehr als anderthalb Jahre lang weltweit nicht abheben. Erst seit einer Überarbeitung des Jets wurden die Verbote seit November 2020 nach und nach aufgehoben. Noch heute leidet Boeing unter den Nachwirkungen.

Während Airbus die Produktion der A320-Neo-Familie nach der Krise bereits auf rund 50 Jets pro Monat hochgefahren hat und für das Jahr 2025 eine Rekordproduktion von monatlich 75 Stück anpeilt, lag Boeing bei der 737 Max zuletzt bei lediglich 31 Maschinen.

A320neo mit Sharklets © Airbus / Fixion

Der Konzern richte die Produktion an der Zahl der gelieferten Triebwerke des Herstellers CFM aus, sagte der Chef von Boeings Verkehrsflugzeugsparte, Stan Deal, am Sonntag in London. Fehlende Triebwerke seien derzeit die größte Einschränkung. Das CFM-Triebwerk der 737 Max kommt in einer anderen Version auch etwa bei jedem zweiten Airbus A320 Neo zum Einsatz.

Boeing 737 Max 10 steht womöglich vor dem Aus

Wie die Nachfrage nach Kurz- und Mittelstreckenflügen erholt sich auch der Bedarf an den entsprechenden Flugzeugen zuerst von der Corona-Pandemie. Gern würde Boeing dafür auch die Langversion 737-10 Max an den Start bringen. Doch deren Zulassung zieht sich hin. Winken die US-Regulierer den Jet nicht bis Jahresende durch oder gewähren Aufschub, droht Boeing aufgrund einer Gesetzesänderung von 2020 die teure Einführung eines ganz neuen Cockpitwarnsystems.

Ohne eine Einigung mit dem Kongress könnte Boeing gezwungen sein, die 737-10 Max einzustellen, hatte Boeing-Chef Dave Calhoun vor wenigen Tagen dem Branchenblatt "Aviation Week" mitgeteilt. Nach Aussage von Spartenchef Stan Deal hält Boeing es aber für nicht sehr wahrscheinlich, dass es zu diesem drastischen Schritt kommt.

Die 737-10 Max ist als Konkurrenzmodell zum Verkaufsschlager A321 Neo gedacht. Um der europäischen Maschine jedoch ernsthaft bieten zu können, müsste Boeing aus Sicht von Analysten eigentlich ein neues Flugzeug entwickeln. Manche Branchenexperten hielten es für notwendig, dass der US-Konzern für eine solche Investition angesichts seines hohen Schuldenbergs von rund 45 Milliarden US-Dollar (umgerechnet rund 44,6 Milliarden Euro) eine Kapitalerhöhung vornehmen müsste.

Entwicklung eines neuen Passagierflugzeugs ohne Kapitalerhöhung möglich

Für die Entwicklung eines neuen Passagierjets sei Boeing-Chef Dave Calhoun zufolge jedoch kein frisches Geld von Aktionären nötig. Die Einführung eines neuen Verkehrsflugzeuges hänge vom technischen Stand der Antriebstechnik ab und davon, ob diese einen großen Unterschied zu den bisherigen Triebwerken mache, sagte Calhoun der "Financial Times" am Montag vor dem Start der Luftfahrtmesse im britischen Farnborough an diesem Morgen.

"Ich glaube nicht, dass wir diese Schwelle erreicht haben", sagte Calhoun. Wenn es so weit sei, werde Boeing Geld investieren müssen. Dann werde Boeings Barmittelzufluss aber deutlich anders sein als heute.

Nachfrage nach Langstreckenflugzeugen eher gering

Die Nachfrage nach großen Langstreckenjets dümpelt unterdessen vor sich hin – außer im Frachtsegment. Beide Hersteller hatten die Produktion der großen Maschinen wegen des Nachfrageeinbruchs in der Pandemie besonders stark gedrosselt. Doch während Airbus seine Typen A350 und A330 Neo weiterhin durchgehend ausliefert, klappt das bei Boeing nur beim älteren Modell 777.

Dessen Neuauflage 777X musste der Hersteller sogar auf das Jahr 2025 verschieben. Und die kleinere Boeing 787 "Dreamliner" kann er wegen Produktionsproblemen schon seit rund einem Jahr nicht mehr ausliefern. Die Gespräche mit der US-Luftfahrtbehörde FAA zur Wiederaufnahme der Auslieferungen seien sehr weit fortgeschritten, sagte Boeing-Manager Deal am Sonntag, nannte aber keinen Zeitplan.