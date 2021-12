Airbus und Boeing bitten die USA um verzögerte C-Band-5G-Einführung

Die Chefs von Airbus und Boeing bitten die US-Regierung, die Einführung neuer 5G-Mobilfunkservices zu verschieben, so berichten es unter anderem BBC und Reuters. Bisher planen die Netzbetreiber AT&T und Verizon 5G auf dem sogenannten C-Band (in den USA 3,7 bis 3,98 GHz) ab dem 5. Januar 2022 anzubieten. 5G wird auf anderen Frequenzbändern in den USA schon lange und großflächig benutzt.

Das C-Band, so fürchten es die Flugzeugbauer, könne aber Auswirkungen auf die Sicherheit des Flugverkehrs haben und mindestens für Verspätungen sorgen. Grund seien zu erwartende Interferenzen des 5G-Spektrums mit Auswirkungen auf empfindliche Instrumente in Flugzeugen.

Airbus und Boeing berufen sich auf eine Analyse von "Airlines for America", die potenzielle Störungen auf Basis der Flugbewegungen von 2019 berechnete, wären diese neuen 5G-Services damals schon angeboten worden. Mehrere Hunderttausend Flüge wären demnach gestört worden, so Airlines for America. Angefangen bei Verspätungen, Umleitungen bis hin zu Flugstreichungen.

Mobilfunkverband wirft Luftfahrtbranche Panikmache vor

5G auf dem C-Band wurde in den USA bereits um einen Monat auf Anfang Januar verschoben. Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat zudem Airworthiness Directives ausgegeben und geht von einer sicheren Co-Existenz aus. Doch das reicht der Branche nicht.

Vor wenigen Tagen warnte der Chef von United Airlines, Scott Kirby, dass Auswirkungen auf etwa 40 großen Flughäfen in den USA zu erwarten seien. Dort können beispielsweise Radarhöhenmesser, die zwischen 4,2 und 4,4 GHz arbeiten, nicht mehr genutzt werden. Bei schlechtem Wetter wären Anflüge dann nur noch auf Sicht möglich, wie "Reuters" den United-Chef zitiert.

Der Mobilfunkbranchenverband CTIA warf der Luftfahrtbranche hingegen schon im November Panikmache vor. In einem Blogeintrag verwies der Verband auf den sicheren C-Band-Betrieb in fast 40 Ländern. In den USA werden AT&T und Verizon zudem das C-Band in den ersten sechs Monaten mit weniger Leistung benutzen. Eine Vergleichbarkeit, insbesondere mit Europa, ist durch unterschiedliche Frequenzen schwierig.